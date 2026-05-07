Cách nền tảng giao đồ ăn hỗ trợ các quán ăn mở rộng tệp khách hàng

Trước đây, nhiều nhà hàng có thể duy trì hoạt động dựa vào vị trí thuận lợi và lượng khách quen. Tuy nhiên, khi hành vi tiêu dùng dịch chuyển mạnh sang hình thức đặt món trực tuyến, phạm vi cạnh tranh không còn giới hạn trong một khu vực địa lý nhất định, mà mở rộng ra nhiều khu vực khác thông qua các ứng dụng đặt đồ ăn.

Trong bối cảnh đó, việc tiếp cận thêm khách hàng mới không chỉ là cơ hội mà dần trở thành yêu cầu tất yếu để duy trì tăng trưởng. Tuy vậy, đây vẫn là bài toán không dễ với nhiều nhà hàng, đặc biệt là các cơ sở nhỏ và vừa, khi việc tự triển khai các hoạt động marketing hoặc xây dựng kênh tiếp cận riêng thường đòi hỏi chi phí và nguồn lực đáng kể.

Chị Nguyễn Thị Thuỳ Châu, chủ thương hiệu Kênh Bà Châu - Cá Hồi Ngâm Tương Thượng Hạng cho biết dù kinh doanh online (trực tuyến) từ sớm, chị vẫn gặp không ít khó khăn.

“Hồi đầu chỉ bán trên fanpage nên hiệu quả chưa cao, lại phụ thuộc vào shipper bên ngoài. Có hôm họ nghỉ đột xuất, khách cần gấp mà không tìm được người giao”, chị chia sẻ.

Trong bối cảnh đó, các nền tảng giao đồ ăn đang trở thành một kênh hỗ trợ giúp nhà hàng tiếp cận thêm khách hàng một cách hiệu quả hơn, đặc biệt khi nguồn lực còn hạn chế. Thông qua công nghệ và dữ liệu, các ứng dụng giao đồ ăn không chỉ mở rộng khả năng tiếp cận mà còn giúp các nhà hàng hiểu rõ hơn nhu cầu thị trường và hành vi người dùng.

Khi rào cản về vị trí dần được xoá bỏ, khả năng tiếp cận khách hàng không còn phụ thuộc vào mặt bằng, mà chuyển sang năng lực hiện diện trên các nền tảng số.

Theo nghiên cứu Vietnam Merchant Study do Cardas Research & Consulting thực hiện vào tháng 11/2025, GrabFood được ghi nhận là thương hiệu giao đồ ăn số 1 trong việc giúp các đối tác nhà hàng mở rộng phạm vi khách hàng.

Kết quả này phần nào phản ánh vai trò ngày càng rõ nét của các nền tảng trong việc hỗ trợ nhà hàng tiếp cận người dùng và tìm kiếm cơ hội tăng trưởng.

Khi tham gia vào các nền tảng đặt đồ ăn, việc mở rộng tệp khách hàng không chỉ dừng ở việc thu hút người dùng mới, mà còn là quá trình gồm nhiều yếu tố, từ gia tăng khả năng tiếp cận, duy trì tần suất quay lại đến nâng cao giá trị mỗi đơn hàng.

Chị Thùy Châu chia sẻ thêm: “Từ ngày hợp tác với GrabFood, tôi thấy công việc kinh doanh ổn hơn. Trên app đã có sẵn đội ngũ tài xế đông đảo, tôi chỉ cần tập trung đặt món rồi đợi tài xế tới lấy. Chưa kể, tôi cũng có nhiều khách mới từ GrabFood, họ tin đặt bởi có thông tin hình ảnh rõ ràng, có đánh giá, bình luận đầy đủ. Có gì phát sinh thì nền tảng cũng hỗ trợ xử lý, nên tôi yên tâm hơn khi bán hàng”.

Với lượng người dùng lớn, GrabFood giúp các nhà hàng mở rộng phạm vi tiếp cận ra ngoài khu vực lân cận. Trong bối cảnh người tiêu dùng ngày càng nhạy cảm về giá, việc tiếp cận nhóm khách hàng này trở thành yếu tố quan trọng để gia tăng đơn hàng.

Các bộ sưu tập như món ăn “Tiết kiệm mỗi ngày” với ưu đãi lên đến 50% giúp nhà hàng dễ dàng tiếp cận nhóm khách hàng quan tâm đến chi phí, qua đó mở rộng thêm tệp người dùng tiềm năng.

Dữ liệu thị trường cũng cho thấy tiềm năng lớn từ nhóm khách hàng văn phòng. Theo iPOS.vn, hơn 75% thương hiệu F&B xác định đây là tệp khách hàng trọng tâm. Trong khi đó, dữ liệu từ Grab cho thấy đây cũng là nhóm có xu hướng đặt món theo nhóm và duy trì tần suất đặt đơn cao trong ngày.

Để đáp ứng nhu cầu này, GrabFood triển khai tính năng “Đặt đơn nhóm”, cho phép nhiều người cùng tham gia trong một đơn hàng chung.

Giải pháp này không chỉ giúp tăng giá trị đơn hàng cho các đối tác nhà hàng, mà còn giúp người dùng tối ưu chi phí khi có thể chia sẻ và tận dụng ưu đãi tốt hơn - đặc biệt khi giá trị đơn hàng càng cao, mức ưu đãi nhận được càng lớn.

Bên cạnh đó, cơ chế thưởng GrabXu dành cho trưởng nhóm cũng góp phần khuyến khích xu hướng đặt món theo nhóm.

Ngoài ra, nền tảng cũng hỗ trợ gia tăng tần suất quay lại thông qua các gói hội viên như GrabUnlimited. Theo thông tin từ Grab, người dùng đăng ký GrabUnlimited có tần suất đặt món cao gấp 2 lần so với người dùng thông thường.

Điều này là minh chứng rõ nét cho “hiệu quả kép” từ các giải pháp gói hội viên GrabUnlimited khi vừa giúp người dùng tối ưu chi phí nhờ luôn có sẵn các mã ưu đãi, vừa là công cụ duy trì lượng khách hàng ổn định cho nhà hàng.

Song song với kênh đặt món trực tuyến, dịch vụ Đi Ăn Nhà Hàng của Grab tiếp tục mở rộng thêm điểm chạm với khách hàng.

Thông qua việc kết nối trải nghiệm online và dùng bữa trực tiếp, nhà hàng có thêm cơ hội tiếp cận nhóm khách hàng có nhu cầu trải nghiệm tại chỗ, bên cạnh nhu cầu đặt món giao tận nơi.

Với dịch vụ này, người dùng còn có thể mua ưu đãi và tích tem trực tiếp trên ứng dụng, qua đó góp phần gia tăng tần suất quay lại và hỗ trợ nhà hàng duy trì lượng khách ổn định hơn. Các ưu đãi này cũng được liên kết giữa trải nghiệm dùng bữa tại chỗ và đặt món giao tận nơi, giúp nhà hàng duy trì kết nối với khách hàng trên nhiều điểm chạm trong hệ sinh thái Grab.

Dịch vụ Đi Ăn Nhà Hàng có đa dạng danh mục chia theo từng loại hình ẩm thực như món Nhật, món Hoa,... cho đến hình thức dùng bữa như buffet hay lẩu, từ đó giúp các nhà hàng linh hoạt tiếp cận nhiều nhóm khách hàng khác nhau.

Theo thông tin từ Grab, trong năm 2025, lượt tiếp cận dịch vụ này trên ứng dụng tăng gấp 3 lần so với năm trước, cho thấy nhu cầu khám phá và trải nghiệm ẩm thực tại nhà hàng đang gia tăng.

Thông qua việc đồng thời hỗ trợ mở rộng khả năng tiếp cận, duy trì tần suất quay lại và nâng cao giá trị đơn hàng, các nền tảng giao đồ ăn đang góp phần tạo thêm dư địa tăng trưởng cho các nhà hàng.

Trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng cao, khả năng tiếp cận khách hàng thông qua nền tảng số được xem là một trong những yếu tố quan trọng giúp các thương hiệu F&B duy trì và phát triển trong dài hạn.

07/05/2026 - 19:03