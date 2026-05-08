Cách dễ nhất để doanh nghiệp đạt tiêu chí ESG, huy động được vốn rẻ

Chia sẻ tại tọa đàm “Quản trị tốt để hút vốn rẻ - Kinh nghiệm từ các doanh nghiệp thành công" do báo Dân trí tổ chức sáng 6/5, các chuyên gia, đại diện doanh nghiệp đã có những chia sẻ hữu ích về lợi ích của việc phát triển xanh và cách thức làm thế nào để công ty có thể đạt được tiêu chí ESG.

3 yếu tố then chốt để phát triển ESG

Gói gọn thành 3 yếu tố then chốt nhất, TS Lê Xuân Nghĩa cho biết doanh nghiệp nhìn chung cần có: thứ nhất kế hoạch dài hạn, mục tiêu, tầm nhìn, thứ hai phải xây dựng mục tiêu trung - dài hạn, và cuối cùng là hoạt động điều hành cụ thể. Đó là toàn bộ công việc của quản trị: Chiến lược, kế hoạch và tổ chức thực hiện.

Trên vai trò doanh nghiệp, ông Phạm Xuân Hòa - đại diện STP Group (doanh nghiệp đạt danh vị Vietnam ESG Awards 2025 trong khuôn khổ Diễn đàn ESG Việt Nam 2025 do báo Dân trí khởi xướng, tổ chức), thì nêu quan điểm gồm: thứ nhất là minh bạch dữ liệu; thứ hai là khả năng thực hành ESG hàng ngày; thứ ba là tầm nhìn chiến lược và kế hoạch dài hạn.

Còn bà Nguyễn Ngọc Linh, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Chứng khoán DNSE, có ý kiến tương tự ông Hòa song có đảo thứ tự các chỉ tiêu: tầm nhìn chiến lược - năng lực thực thi - minh bạch trong dữ liệu.

Đại diện doanh nghiệp chia sẻ về thực thi ESG (Ảnh: Thành Đông).

Dưới góc độ doanh nghiệp niêm yết và có thành công nhất định khi gọi được vốn từ các quỹ đầu tư vào cổ phiếu công ty dài hạn, DNSE cho biết quan trọng nhất là chứng minh được sự minh bạch cũng như sự chắc chắn về năng lực để thuyết phục nhà đầu tư rót vốn dài hạn.

Theo bà, nhà đầu tư quan tâm rất nhiều đến mô hình kinh doanh bền vững của doanh nghiệp nội địa, xuất phát từ thị trường, từ kế hoạch kinh doanh… Song song, tính khả thi của kế hoạch cũng được các nhà đầu tư đánh giá thông qua biến động thị trường và năng lực thực thi của đội ngũ.

Nhìn chung, khi mình minh bạch về quản trị, gắn kết đội ngũ và cam kết phát triển ESG sẽ có thể giúp nhà đầu tư tin tưởng, từ đó đồng hành vốn dài hạn với chúng ta.

“Tôi cho rằng là sẽ có 2 điều kiện cần và một điều kiện đủ”, ông Phạm Xuân Hòa bổ sung.

Điều kiện cần thứ nhất là doanh nghiệp phải có kế hoạch phải có báo cáo phát triển bền vững phải có bộ chỉ số ESG và phải thực hành nó hàng ngày và phải đo đếm được những sự thực hành đó bằng các dữ liệu minh bạch.

Điều kiện cần thứ hai là doanh nghiệp phải có đủ năng lực để làm hồ sơ, để tiếp cận để xin được vốn xanh từ quốc tế cũng như là các khoản tài trợ, hợp tác đầu tư từ các tổ chức quốc tế.

Còn điều kiện đủ là làm sao để nuôi dưỡng cái hoạt động này trở thành cái trụ cột dài hạn cho cái việc phát triển bền vững.

“Chúng ta hãy coi việc quản trị ESG như là 1 công cụ để chúng ta quản trị hiệu suất. Chúng ta số hóa thì chúng ta sẽ tăng hiệu suất của doanh nghiệp. Và coi nó là công cụ để quản trị về rủi ro và cũng là 1 cách thức để chúng ta giữ chân nhân sự giỏi, giữ chân nhân tài”, lãnh đạo STP Group kêu gọi.

Bắt đầu từ đâu?

TS Lê Xuân Nghĩa chia sẻ cách dễ nhất để doanh nghiệp làm ESG (Ảnh: Thành Đông).

Để bắt đầu, TS Lê Xuân Nghĩa cho rằng dễ nhất là doanh nghiệp phải có chương trình về giảm phát thải khí nhà kính. Lấy ví dụ, chuyên gia cho biết đang hướng dẫn cho 120.000ha rừng mưa nhiệt đới của Việt Nam. Bởi, muốn vay được vốn quốc tế thì người ta thường đòi hỏi chúng ta phải có chiến lược phát triển rừng dài hạn trong 10 năm. Và rừng phải là rừng nguyên sinh, không phải rừng keo rừng tràm.

Thứ hai, muốn phát triển xanh dài hạn phải dựa vào công nghệ, và muốn có công nghệ thì phải có nhân tài. Theo ông Nghĩa, nhân tài được hiểu là các kỹ sư giỏi, số hóa toàn bộ hệ thống quản trị doanh nghiệp.

Cuối cùng, người đứng đầu phải có tầm nhìn dài hạn về chiến lược phát triển công ty. “Trước đây phát triển hàng ngang thì giờ phải có mũi nhọn, trong đó lấy công nghệ chủ chốt, quản trị doanh nghiệp theo hướng hiện đại xanh”, ông nói thêm.

Ông Phạm Xuân Hòa thì cho rằng doanh nghiệp cần bắt đầu từ dữ liệu. Do đó, công ty cần có dữ liệu minh bạch và chứng minh được thì chúng ta có thể theo đuổi được quá trình ESG.

Trong khi đó, tại DNSE, bà Linh chia sẻ ngay từ lúc bắt đầu, công ty đã phải định hướng làm sao hoạt động tinh gọn hiệu quả nhất, thông qua việc số hoá các quy trình hoạt động, chọn lựa các nhân sự tinh anh (1 người có đủ sự thông minh, có ý tiến thủ để làm tốt công việc của mình)… Nhờ đó, chính công ty có thể tự tài trợ vốn cho mình trước khi huy động từ bên ngoài.

“Tôi đề cao yếu tố về chiến lược của ban điều hành và đội ngũ, khi xác định ESG là một trong số kim chỉ nam hoạt động phải đạt tới”, bà bổ sung, và cho biết có thể có nhiều khía cạnh để tiếp cận ESG nhưng với DNSE thì ban lãnh đạo quan tâm mình thực hành ra sao. Phải làm sao mà trước khi tiếp cận được dòng vốn bên ngoài, chính bản thân công ty đã giúp tiết kiệm được chi phí vận hành, giúp giảm việc “rơi các khoản tiền” chi phí.