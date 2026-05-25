Các hiệp hội doanh nghiệp không nên chỉ dừng ở “cà phê doanh nhân”

Các hiệp hội không nên chỉ dừng lại ở các hoạt động như cà phê doanh nhân, hội họp

Tại Hội nghị Hiệp hội Doanh nghiệp toàn quốc ngày 25/5, Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) Hồ Sỹ Hùng nhấn mạnh yêu cầu tăng cường liên kết giữa các hiệp hội doanh nghiệp, hình thành những hành động chung rõ ràng và thực chất trong hỗ trợ doanh nghiệp cũng như tham gia xây dựng chính sách.

Theo ông, chủ đề xuyên suốt của hội nghị là phát huy sức mạnh của các hiệp hội doanh nghiệp trong đồng hành cùng Đảng và Nhà nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới.

Không chỉ dừng ở vai trò hỗ trợ hội viên, các hiệp hội cần tham gia sâu hơn vào quá trình cải cách thể chế, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Tuy nhiên, ông cho rằng dù cả nước hiện có hàng trăm hiệp hội doanh nghiệp theo ngành nghề và địa phương, sự kết nối giữa các tổ chức này vẫn còn rời rạc, chưa tạo được các chương trình hành động chung đủ rõ nét và có sức lan tỏa.

Theo ông mục tiêu chung của các hiệp hội đều là phục vụ cộng đồng doanh nghiệp, nhưng sự phối hợp giữa VCCI và các hiệp hội thành viên hiện vẫn còn hạn chế, kể cả trong công tác xây dựng chính sách.

Chủ tịch VCCI nhấn mạnh rằng các hiệp hội cần đóng vai trò chủ động và thực chất hơn trong phản biện, góp ý chính sách cũng như hỗ trợ doanh nghiệp, hướng tới mục tiêu phát triển chung của cộng đồng doanh nghiệp và nền kinh tế, thay vì chỉ duy trì các hoạt động mang tính giao lưu, kết nối hình thức.

“Nếu chỉ dừng lại ở các hoạt động như cà phê doanh nhân, hội họp hay giao lưu thì rất khó tạo ra sự gắn kết lâu dài giữa các hiệp hội. Điều cần thiết là xây dựng được các cơ chế liên kết chặt chẽ và hiệu quả hơn”, ông Hùng lưu ý.

Thông tin về bức tranh hoạt động của các hiệp hội doanh nghiệp tại Việt Nam, ông Hoàng Văn Anh, Trưởng ban Công tác Hội viên của VCCI cho biết hiện cả nước có hơn 700 hiệp hội doanh nghiệp, hiệp hội doanh nhân hoạt động từ cấp tỉnh trở lên. Đáng chú ý, 100% địa phương đều đã hình thành hội doanh nghiệp cấp tỉnh.

Khảo sát gần đây của VCCI cho thấy năng lực hoạt động của các hiệp hội doanh nghiệp đã có nhiều chuyển biến tích cực, với số lượng doanh nghiệp tham gia ngày càng gia tăng.

Tuy nhiên, vai trò đại diện, bảo vệ quyền lợi doanh nghiệp, tham gia vận động chính sách và đối thoại với chính quyền dù đã được cải thiện nhưng vẫn chưa đáp ứng kỳ vọng của cộng đồng doanh nghiệp.

Đoàn Chủ tịch điều hành Hội nghị Hiệp hội doanh nghiệp toàn quốc (Ảnh: BTC).

Các hiệp hội doanh nghiệp cần chuyển mạnh sang vai trò “bệ đỡ

Chia sẻ tại hội nghị, ông Phan Đức Hiếu cho rằng VCCI cần nâng cao tính chủ động trong tham gia xây dựng chính sách, thay vì chỉ chờ các cơ quan, tổ chức gửi văn bản xin ý kiến mới phản hồi.

Theo ông Hiếu, VCCI cần đẩy mạnh vai trò phản biện và kiến tạo chính sách thông qua các báo cáo nghiên cứu chuyên sâu, có tính liên tục và bền bỉ như Báo cáo Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI).

Đồng thời, tổ chức này có thể phát triển thêm các ấn phẩm thường niên theo mô hình “Sách trắng”, nhằm chỉ ra những điểm nghẽn, tồn tại của môi trường kinh doanh qua từng năm để kiến nghị giải pháp cải thiện.

Bên cạnh đó, VCCI cần phối hợp chặt chẽ hơn với các hiệp hội doanh nghiệp để triển khai các chương trình đào tạo, hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực quản trị, thích ứng với bối cảnh kinh tế mới và xu hướng chuyển đổi đang diễn ra mạnh mẽ.

Ở góc nhìn doanh nghiệp, bà Nguyễn Thị Nga, Chủ tịch BRG Group, quyền Chủ tịch Hội Doanh nhân tư nhân Việt Nam cho rằng các hiệp hội doanh nghiệp cần chuyển mạnh sang vai trò “bệ đỡ” giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh dài hạn trong bối cảnh kinh tế còn nhiều biến động.

Theo bà Nga, các hiệp hội không chỉ dừng ở vai trò kết nối hội viên mà cần chủ động hỗ trợ doanh nghiệp cập nhật chính sách, thúc đẩy chuyển đổi số, ứng dụng AI, triển khai ESG, đồng thời mở rộng kết nối thị trường và chuỗi cung ứng trong nước lẫn quốc tế.

Đặc biệt, các hiệp hội cần xây dựng môi trường hoạt động thực chất hơn cho hội viên thông qua các nền tảng kết nối đầu tư, chia sẻ dữ liệu thị trường, đào tạo đội ngũ doanh nhân kế cận và hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận công nghệ hiện đại với chi phí phù hợp.