Ông Mạnh Khương, chủ vựa thu mua sầu riêng tại Cần Thơ, cho biết sầu riêng đang vào vụ nghịch, nguồn cung hạn chế khiến các vựa phải tìm kiếm, thu mua từ nhiều địa phương mới gom đủ hàng.

Đặc biệt, sầu riêng Musangking - giống có nguồn gốc từ Malaysia với phần cơm màu vàng đậm đặc trưng, hiện được nhiều thương lái săn tìm, thu mua với giá cao.

Khảo sát của Dân trí, giá sầu riêng Musangking hàng đẹp cung cấp sỉ cho các cơ sở kinh doanh tại TPHCM đã lên tới 200.000 đồng/kg. Giá này cao gấp đôi so với thời điểm chính vụ.

Sầu riêng Musangking nghịch vụ có giá bán lẻ lên đến 400.000 đồng/kg (Ảnh: NVCC).

Sau khi cộng thêm chi phí vận chuyển, đóng gói, nhân công vận hành và các chi phí sàn, giá sầu riêng Musangking đến tay người tiêu dùng lên tới 400.000-420.000 đồng/kg. Với một trái Musangking trọng lượng khoảng 2,5kg, giá “về tay” người mua có thể chạm mốc 1 triệu đồng.

Anh Hoàng Thắng, chủ cửa hàng bán lẻ sầu riêng trên đường Cách mạng Tháng Tám (phường Xuân Hòa, TPHCM) cho biết, vào thời điểm chính vụ, giá bán lẻ sầu riêng Musangking chỉ ở mức khoảng 150.000 đồng/kg, thế nhưng, vào mùa nghịch, giá Musangking tăng cao.

Hiện nay, nhiều nhà vườn trồng sầu riêng ở tỉnh Đồng Tháp bước vào thu hoạch vụ nghịch, tuy nhiên, sản lượng chưa lớn. Mỗi ngày anh Thắng cũng chỉ thu mua được vài chục trái Musangking để bán lẻ.

Theo anh Thắng, giá Musangking tại vườn hiện đã ở mức 150.000-165.000 đồng/kg. Musangking thường được đông đảo người tiêu dùng ưa chuộng vì chất lượng cơm ngon, vỏ mỏng, cơm sầu có vị ngọt đậm và hạt lép.

Theo anh Thắng, dù giá bán đang ở mức cao nhưng nguồn cung sầu riêng Musangking trên thị trường hiện rất khan hiếm, gần như không có hàng để thu mua.

Tuần trước, anh đã trực tiếp đến khảo sát 4-5 vườn sầu riêng tại các tỉnh miền Tây với mong muốn tìm nguồn hàng, nhưng cuối cùng vẫn không thể chốt mua được vườn nào do chất lượng trái chưa đạt yêu cầu.

Anh Thắng cho biết, thời tiết mưa nhiều trong thời gian qua khiến sầu riêng Musangking dễ gặp tình trạng sượng cơm, làm tăng tỷ lệ hàng không đạt chất lượng.

Điều này khiến thương lái đối mặt với rủi ro lớn nếu thu mua, bởi dù bỏ ra số tiền lớn để mua hàng nhưng khi thu hoạch, tỷ lệ trái bị sượng cao có thể dẫn đến thua lỗ.

“Musangking rất dễ bị ảnh hưởng bởi thời tiết. Mưa nhiều khiến tỷ lệ sượng tăng cao, trong khi người mua không thể biết chính xác chất lượng bên trong trái nếu chưa bổ ra kiểm tra. Vì vậy, thời điểm này, dù giá cao nhưng chúng tôi cũng không dám mua ồ ạt”, anh Thắng chia sẻ.

Sầu riêng Musangking được ưa chuộng nhờ cơm dẻo, béo, ngọt đậm trong khi vỏ mỏng, hạt lép (Ảnh: NVCC).

Ông Võ Tấn Lợi, Chủ tịch Hiệp hội Sầu riêng tỉnh Đồng Tháp, cho biết giá sầu riêng nghịch vụ hiện ở mức cao, đầu ra thuận lợi, giúp nhà vườn thu về lợi nhuận đáng kể.

Theo ông Lợi, dù thời tiết không thuận lợi, mưa đêm kéo dài ảnh hưởng đến năng suất cây trồng, nhiều nhà vườn vẫn đạt kết quả tốt nhờ tích lũy kinh nghiệm qua các mùa vụ và áp dụng đồng bộ tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, xử lý sầu riêng ra trái nghịch mùa.

Năng suất sầu riêng bình quân ước đạt 20-25 tấn/ha. Với mặt bằng giá hiện nay, sau khi trừ chi phí đầu tư, mỗi ha vườn đạt chất lượng tốt có thể mang lại lợi nhuận gần 1 tỷ đồng.

Đại diện Hiệp hội Sầu riêng tỉnh Đồng Tháp nhận định, giá sầu riêng nghịch vụ có khả năng tiếp tục duy trì ở mức cao trong thời gian tới.

Nguyên nhân là nhiều vùng trồng sầu riêng lớn tại Đắk Lắk đã bước vào cuối vụ, trong khi nguồn cung từ một số quốc gia cũng giảm. Diễn biến này tạo thuận lợi cho những nhà vườn chủ động xử lý cây ra trái nghịch mùa.

Theo các nhà vườn, vụ sầu riêng nghịch mùa dự kiến kéo dài từ nay đến dịp Tết Nguyên đán 2027. Trước những tín hiệu tích cực của thị trường, người trồng kỳ vọng giá tiếp tục duy trì ở mức cao, qua đó cải thiện thu nhập và bù đắp phần nào những khó khăn do giá sầu riêng biến động, có thời điểm giảm sâu trong thời gian qua.