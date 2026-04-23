BV Land được vinh danh trong "Top 500 doanh nghiệp tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam 2026"

Đại diện ban lãnh đạo BV Land nhận chứng nhận tại lễ vinh danh Top 500 doanh nghiệp tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam năm 2026 (Ảnh: BV Land).

FAST500 là bảng xếp hạng uy tín do Vietnam Report nghiên cứu và đánh giá độc lập, dựa trên các chuẩn mực quốc tế và tư vấn từ các chuyên gia trong, ngoài nước. Doanh nghiệp được lựa chọn theo nhiều tiêu chí như tốc độ tăng trưởng doanh thu, hiệu quả hoạt động, năng lực vận hành và tính bền vững trong dài hạn.

Trong bối cảnh thị trường bất động sản phân hóa ngày càng rõ nét, việc góp mặt trong FAST500 không chỉ phản ánh kết quả kinh doanh tích cực của BV Land, mà còn cho thấy khả năng thích ứng linh hoạt, chiến lược phát triển đúng hướng và nền tảng vận hành đủ vững để bứt phá trong giai đoạn nhiều thách thức.

Động lực cho sự ghi nhận này đến từ kết quả kinh doanh tăng trưởng mạnh mẽ trong năm 2025.

Theo công bố tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, doanh thu hợp nhất của BV Land đạt 1.470 tỷ đồng, tăng 83% so với năm trước; lợi nhuận sau thuế đạt khoảng 370 tỷ đồng, tương đương mức tăng gần 20 lần.

Đây là mức tăng trưởng nổi bật trong bối cảnh toàn ngành vẫn còn nhiều áp lực, phản ánh hiệu quả rõ nét từ chiến lược đầu tư bài bản, tối ưu danh mục dự án và tập trung vào các sản phẩm có vị trí tốt, nhu cầu thực và thanh khoản cao.

Bà Khương Hải Ninh - Phó Tổng giám đốc BV Land nhận chứng nhận Top 500 doanh nghiệp tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam của BV Land (Ảnh: BV Land).

Kết quả này được tạo nên bởi công tác bán hàng tích cực tại nhiều dự án trọng điểm. Trong năm 2025, Khu đô thị BV Bavella Green Park ghi nhận tỷ lệ hấp thụ ấn tượng ở phân khúc đất nền và nhà phố; trong khi đó, Diamond Hill Thái Nguyên cũng đạt kết quả giao dịch tích cực chỉ sau thời gian ngắn mở bán.

Các dự án của BV Land được phát triển theo định hướng bám sát nhu cầu ở thực, ưu tiên vị trí trung tâm, pháp lý minh bạch, chất lượng xây dựng và tiến độ triển khai được kiểm soát chặt chẽ.

Đây là những yếu tố quan trọng giúp doanh nghiệp duy trì nguồn thu ổn định, đồng thời củng cố niềm tin từ khách hàng, đối tác và thị trường.

Đại diện Ban Lãnh đạo BV Land cho biết, doanh nghiệp không theo đuổi tăng trưởng bằng mọi giá, mà kiên định với chiến lược phát triển bền vững, có chiều sâu; tập trung vào các sản phẩm chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu thực và tạo giá trị lâu dài cho khách hàng.

Song song với đó, BV Land tiếp tục củng cố nền tảng tài chính, nâng cao chuẩn mực quản trị và hoàn thiện hệ thống vận hành theo hướng ngày càng chuyên nghiệp.

Tại Đại hội đồng cổ đông năm 2026, ông Lý Tuấn Anh - Tổng giám đốc BV Land cho biết: “Song song với tăng trưởng kinh doanh, BV Land cũng đang tiếp tục hoàn thiện cấu trúc vốn và hệ thống quản trị theo tiêu chuẩn cao hơn, hướng tới mục tiêu niêm yết trên sàn HOSE trong năm 2026”.

Định hướng niêm yết HOSE được xem là bước đi chiến lược, không chỉ mở rộng khả năng tiếp cận nguồn lực tài chính, nâng cao tính minh bạch mà còn tạo nền tảng để doanh nghiệp nâng cao năng lực trong giai đoạn phát triển tiếp theo.

Các dự án do BV Land phát triển tập trung vào nhu cầu ở thực, vị trí trung tâm và pháp lý minh bạch (Ảnh: BV Land).

Bước sang năm 2026, nền kinh tế nói chung và thị trường bất động sản nói riêng tiếp tục đứng trước nhiều biến động trong bối cảnh kinh tế toàn cầu vận động phức tạp hơn, với những tác động từ chuỗi cung ứng, chính sách thương mại và dịch chuyển địa chính trị.

Trong bối cảnh đó, các doanh nghiệp có nền tảng tài chính vững, quản trị tốt, chiến lược rõ ràng và sản phẩm đáp ứng đúng nhu cầu thực sẽ có lợi thế lớn để nắm bắt cơ hội.

Việc BV Land được vinh danh trong bảng xếp hạng FAST500 năm 2026 không chỉ ghi nhận tốc độ tăng trưởng ấn tượng, mà còn khẳng định định hướng phát triển bền vững mà doanh nghiệp kiên định theo đuổi.

Đây là dấu mốc cho thấy BV Land đang từng bước củng cố vị thế của một nhà phát triển bất động sản chuyên nghiệp, sở hữu tầm nhìn dài hạn và nền tảng tăng trưởng vững chắc, đồng thời gia tăng niềm tin của thị trường vào uy tín và năng lực của doanh nghiệp.