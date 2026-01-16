Bứt phá trong năm 2025, Vietnam Airlines khẳng định vị thế bằng thực lực

Mở rộng đúng thời điểm: Khi mạng bay trở thành nền móng thương hiệu

Sau giai đoạn biến động kéo dài của thị trường hàng không toàn cầu, Vietnam Airlines bước vào năm 2025 với lựa chọn mang tính chiến lược - mở rộng mạng bay để tái khẳng định vị thế, nhưng đặt yêu cầu giữ vững chuẩn mực vận hành và chất lượng dịch vụ làm nguyên tắc xuyên suốt.

Trong năm, hãng mở mới và khai thác trở lại 14 đường bay quốc tế, kết nối Việt Nam với các thị trường trọng điểm tại châu Âu, Đông Bắc Á, Trung Đông và Đông Nam Á.

Đây là quy mô mở rộng mạng bay quốc tế lớn nhất trong lịch sử Vietnam Airlines, thể hiện sự chủ động quay lại các đường bay dài - phân khúc đòi hỏi năng lực khai thác ổn định, đội tàu hiện đại và hệ thống dịch vụ đồng bộ.

Vietnam Airlines mở rộng mạnh mẽ mạng bay quốc tế trong năm 2025, tiên phong hiện thực hóa Nghị quyết 59 (Ảnh: Vietnam Airlines).

Ở góc độ quản trị hàng không, mỗi đường bay mới không chỉ là quyết định thương mại ngắn hạn, mà là một cam kết vận hành dài hạn về đội tàu, nhân lực, tần suất và chất lượng dịch vụ.

Việc mở rộng mạng bay trong bối cảnh chi phí nhiên liệu, tỷ giá và cạnh tranh vẫn ở mức cao cho thấy Vietnam Airlines lựa chọn tăng trưởng có kiểm soát, ưu tiên nền tảng bền vững thay vì chạy theo nhịp phục hồi ngắn hạn.

Dịch vụ Internet trên máy bay cho phép hành khách dễ dàng truy cập và sử dụng các tiện ích trực tuyến trong suốt chuyến bay (Ảnh: Vietnam Airlines).

Mạng bay được mở rộng không chỉ giúp hãng tiếp cận nguồn khách quốc tế đa dạng, tối ưu hiệu quả khai thác đội tàu thân rộng, mà còn duy trì sự hiện diện thường xuyên tại các trung tâm kinh tế - du lịch lớn.

Sự hiện diện ổn định ấy chính là điều kiện để hình thành thói quen lựa chọn của hành khách, yếu tố cốt lõi tạo nên sức bền của thương hiệu trong ngành hàng không.

Trải nghiệm và con số: Nơi giá trị được kiểm chứng

Nếu mạng bay là nền móng, thì trải nghiệm hành khách là yếu tố trực tiếp kiểm chứng giá trị thương hiệu. Năm 2025, Vietnam Airlines triển khai các cải tiến dịch vụ theo hướng hệ thống, hướng tới xây dựng hành trình bay liền mạch từ mặt đất lên bầu trời, thay vì những điều chỉnh rời rạc.

Triển khai xác thực sinh trắc học qua VNeID là bước đi cho thấy Vietnam Airlines ưu tiên trải nghiệm dài hạn, đồng thời tối ưu vận hành sân bay (Ảnh: Vietnam Airlines).

Tại sân bay, việc áp dụng làm thủ tục sinh trắc học qua VNeID và đồng bộ dịch vụ tại Nhà ga T3 Tân Sơn Nhất giúp rút ngắn thời gian chờ, giảm thao tác và nâng cao tính chủ động cho hành khách.

Những thay đổi này tác động trực tiếp tới nhóm khách thường xuyên, nhóm khách có vai trò quyết định trong việc duy trì chất lượng và vị thế của thương hiệu hàng không.

Trên không, Vietnam Airlines bắt đầu triển khai kết nối Internet trên máy bay (IFC) đối với đội tàu thân rộng. Với các đường bay dài, đặc biệt là phân khúc khách công vụ, khả năng kết nối liên tục đang ngày càng gia tăng. Việc Vietnam Airlines chủ động đưa IFC vào khai thác cho thấy hãng đang từng bước nâng cấp dịch vụ theo chuẩn mực quốc tế.

Hơn cả một mùi hương, "Nhã" là hơi thở của văn hóa Việt được nâng lên cùng đôi cánh Vietnam Airlines (Ảnh: Vietnam Airlines).

Song song với hạ tầng công nghệ, hãng tiếp tục hoàn thiện các lớp trải nghiệm mang tính nhận diện: hệ thống Check-in Lounge, các phòng khách Bông Sen tại các sân bay lớn và mùi hương thương hiệu “Nhã” được triển khai nhất quán.

Khi được tổ chức thành một chuỗi trải nghiệm xuyên suốt, những yếu tố này tạo dựng cảm giác quen thuộc và tin cậy, nền tảng để thương hiệu duy trì sự gắn bó lâu dài với hành khách.

Các nỗ lực đó được phản ánh trực tiếp trong kết quả kinh doanh. Năm 2025, Vietnam Airlines ghi nhận doanh thu hợp nhất vượt 123.000 tỷ đồng, lợi nhuận hợp nhất trước thuế hơn 8.450 tỷ đồng; số tiền nộp ngân sách nhà nước đạt 3.286 tỷ đồng.

Vietnam Airlines khẳng định vai trò chủ đạo trong lĩnh vực vận tải hàng không, góp phần đưa hình ảnh Việt Nam vươn tầm trên bản đồ hàng không toàn cầu (Ảnh: Vietnam Airlines).

Đằng sau các con số tài chính là hàng triệu lượt hành khách quay trở lại, là các chuyến bay được khai thác ổn định, là nhịp vận hành được duy trì liên tục.

Bước sang năm 2026, Vietnam Airlines đặt mục tiêu vận chuyển 29,07 triệu lượt hành khách, tăng 13,2% so với năm trước. Quy mô lớn hơn đồng nghĩa với yêu cầu cao hơn về chuẩn mực vận hành.

Đại diện Vietnam Airlines chia sẻ: “Nhìn lại năm 2025, Vietnam Airlines đã tạo được một lát cắt rõ nét: mở rộng đúng thời điểm, đầu tư đúng trọng tâm và tăng trưởng dựa trên thực lực. Đây chính là nền tảng để khẳng định vai trò tiên phong của hãng trong việc góp phần xây dựng và lan tỏa giá trị thương hiệu hàng không Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới”.