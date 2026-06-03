Bước chuyển mình của dầu gội bồ kết Fresh sau 4 thập kỷ nâng niu mái tóc Việt

Dầu gội bồ kết nắp hồng Fresh khoác lên mình chiếc áo mới với thiết kế bao bì hiện đại (Ảnh: Fresh).

Gần 40 năm nuôi dưỡng mái tóc Việt, làm nên sợi dây gắn kết qua nhiều thế hệ

Nhìn lại dòng chảy của thị trường tiêu dùng nội địa, hiếm có sản phẩm nào duy trì được sức sống bền bỉ và tạo được lòng tin như dầu gội bồ kết nắp hồng Fresh. Không đơn thuần mang đến giải pháp làm sạch tóc, thương hiệu còn góp phần bảo tồn nét đẹp bản sắc của người Việt, thông qua việc mang đến phương pháp chăm sóc tóc bằng thảo mộc truyền thống của phụ nữ xưa vào nhịp sống công nghiệp hối hả.

Trong 4 thập kỷ, mùi hương bồ kết dịu nhẹ của dầu gội bồ kết nắp hồng Fresh đã trở thành một phần ký ức tuổi thơ, một sự lựa chọn không thể thiếu trong phòng tắm của nhiều gia đình Việt. Niềm tin bền bỉ qua nhiều thế hệ người tiêu dùng dành cho thương hiệu đã trở thành nền tảng để Fresh không ngừng cải tiến sản phẩm nhằm đáp ứng những kỳ vọng ngày càng cao của thị trường ngày nay.

Bước chuyển mình chiến lược 2026: Khi giá trị lâu đời tiệm cận dòng chảy thế hệ mới

Trước sự thay đổi trong nhu cầu và thói quen tiêu dùng của thế hệ người dùng mới, dầu gội bồ kết nắp hồng Fresh thực hiện cuộc cải tiến toàn diện, thể hiện tinh thần làm mới của thương hiệu nội địa. Không đứng ngoài cuộc đua đổi mới của thị trường từng ngày, Fresh lựa chọn chủ động chuyển mình để viết tiếp hành trình chinh phục trái tim người trẻ.

Khoác lên mình chiếc áo mới với thiết kế bao bì hiện đại, tinh giản và nổi bật hơn, sản phẩm vẫn giữ lại biểu tượng nhận diện cốt lõi đã làm nên dấu ấn suốt nhiều năm qua: chiếc nắp chai mang sắc hồng đặc trưng. Sự kế thừa khéo léo này tạo nên sự cân bằng giữa ký ức thân thuộc và tinh thần đổi mới của hiện tại.

Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 Nguyễn Thị Ngọc Châu - Đại sứ thương hiệu Fresh (Ảnh: Fresh).

Công thức cải tiến gấp 3 lần dưỡng chất, nâng tầm trải nghiệm chăm sóc tóc nhẹ thoáng tự nhiên

Không chỉ dừng lại ở diện mạo, điểm nhấn của lần chuyển mình này nằm ở chất lượng bên trong. Dầu gội bồ kết nắp hồng Fresh thực hiện bước nâng cấp toàn diện với công thức cải tiến gấp 3 lần hàm lượng dưỡng chất từ bồ kết nguyên trái giúp làm sạch dịu nhẹ, nuôi dưỡng mái tóc mềm mượt, óng ả tự nhiên.

Thành phần dầu hạt chia ép lạnh tăng cường độ ẩm và bảo vệ tóc khỏi các tác động từ môi trường bên ngoài. Bên cạnh đó, công thức không silicone góp phần mang lại cảm giác tóc nhẹ thoáng, cho tóc được thở sau mỗi lần gội.

Cùng với dầu gội bồ kết nắp hồng truyền thống, dòng sản phẩm dầu gội Fresh tinh dầu bưởi cũng được cải tiến tăng gấp 3 lần hàm lượng tinh dầu bưởi, giúp giảm gãy rụng từ gốc đến ngọn.

Dầu gội bồ kết nắp hồng Fresh phiên bản cải tiến gấp 3 lần dưỡng chất từ bồ kết nguyên trái (Ảnh: Fresh).

Sự kết hợp giữa thành phần từ thiên nhiên cùng công thức gấp 3 lần dưỡng chất mới giúp giải quyết bài toán thực tế của người dùng hiện đại: nuôi dưỡng mái tóc suôn mượt tự nhiên mà vẫn đảm bảo sự tơi phồng, không gây bết dính hay bóng mượt ảo trong điều kiện khí hậu nóng ẩm và nhịp sống bận rộn.

Thay vì đi sâu vào những lời quảng cáo thương mại, dầu gội bồ kết nắp hồng Fresh tập trung vào tư duy quản lý chất lượng và năng lực sản xuất trong nước. Việc tuyển chọn bồ kết nguyên trái và phát triển sản phẩm theo các tiêu chuẩn chất lượng quốc tế như GMP, ISO, góp phần đảm bảo tính đồng nhất, an toàn và chất lượng trước khi đến tay người tiêu dùng.

Bộ đôi sản phẩm dầu gội Fresh tinh dầu bưởi và dầu gội bồ kết nắp hồng Fresh (Ảnh: Fresh).

Sau gần 40 năm đồng hành cùng mái tóc Việt, dầu gội bồ kết nắp hồng Fresh bước vào một chương mới với diện mạo trẻ trung hơn, công thức cải tiến phù hợp hơn với thế hệ người dùng hiện đại, để mùi hương từ những thành phần thiên nhiên quen thuộc như bồ kết, bưởi, tiếp tục được đồng hành cùng nhiều thế hệ người Việt.