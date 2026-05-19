Bỗng nhiên nhận “trát” đòi nợ thuế: Người dân cần làm gì?

Năm 2021, Tổng cục Thuế (Nay là Cục Thuế) ra mắt ứng dụng eTax Mobile, giúp người nộp thuế có thể tra cứu các thông tin liên quan đến nghĩa vụ thuế trên điện thoại.

Thông qua ứng dụng, cá nhân có thể tra cứu nghĩa vụ thuế, thông tin quyết toán, nộp thuế điện tử, tra cứu hồ sơ, thông báo từ cơ quan thuế cũng như theo dõi các khoản thu liên quan đến đất đai, lệ phí trước bạ hay thuế thu nhập cá nhân...

Việc triển khai eTax Mobile được xem là bước tiến quan trọng trong quá trình chuyển đổi số ngành thuế, góp phần nâng cao tính minh bạch và giảm thời gian thực hiện thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp.

Nhờ cài đặt, tra cứu trên ứng dụng này, không ít người bất ngờ phát hiện ra các khoản thu nhập, nợ thuế cá nhân mà trước đây không biết.

Chị Hạnh (nhân viên truyền thông tại Hà Nội) cho biết hàng năm đều ủy quyền cho công ty quyết toán thuế thu nhập cá nhân do chỉ phát sinh một nguồn thu nhập.

Tuy nhiên, chị bất ngờ nhận thông báo từ cơ quan thuế về khoản thu nhập thuộc diện phải quyết toán trực tiếp. Kiểm tra ứng dụng eTax Mobile, chị phát hiện một khoản thu nhập hơn 2 triệu đồng từ một doanh nghiệp lạ, chưa từng làm việc hay giao kết hợp đồng.

Thực tế, hầu hết người dân phát hiện nợ thuế "trên trời rơi xuống" vào mùa cao điểm quyết toán thuế thu nhập cá nhân hàng năm. Tuy nhiên, từ năm ngoái, hiện tượng này đột biến khi áp dụng quy định sử dụng mã số định danh cá nhân làm mã số thuế duy nhất, thay vì tách biệt như trước. Đây là thông tin rất dễ bị lộ và lợi dụng cho mục đích kê khai thuế.

Nhiều người băn khoăn không biết khi phát hiện những khoản thuế “từ trên trời rơi xuống” cần xử lý ra sao.

Kiểm tra giao dịch tiền (Ảnh: Mạnh Quân).

Trao đổi với phóng viên Dân trí, luật sư Lê Đức Anh Thắng, Công ty Luật TNHH Khải Hoàn Minh, cho biết dưới góc độ pháp lý, khi phát hiện eTax Mobile hiển thị khoản nợ thuế, người nộp thuế cần bình tĩnh kiểm tra, không nên vội vàng nộp tiền khi chưa xác định rõ căn cứ phát sinh nghĩa vụ.

Ông cho biết trước hết, cần lưu lại đầy đủ thông tin trên ứng dụng, gồm: loại thuế, kỳ tính thuế, số tiền phải nộp, tiền chậm nộp nếu có, cơ quan thuế quản lý, mã hồ sơ hoặc thông báo thuế liên quan. Sau đó, đối chiếu với hồ sơ kê khai, chứng từ nộp tiền, biên lai, sao kê ngân hàng và các giao dịch có liên quan.

“Khoản nợ thuế có thể phát sinh từ nhiều nguồn như thuế thu nhập cá nhân, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, lệ phí trước bạ, nghĩa vụ tài chính về đất, hoạt động kinh doanh, cho thuê tài sản hoặc chuyển nhượng tài sản. Cũng có trường hợp người nộp thuế đã nộp nhưng dữ liệu chưa được cập nhật, chưa bù trừ kịp thời hoặc phát sinh sai lệch thông tin”, ông nói.

Theo luật sư Lê Đức Anh Thắng, nếu chưa rõ nguồn gốc khoản nợ, nhất là khoản tiền lớn hoặc có tiền chậm nộp, người nộp thuế nên liên hệ cơ quan thuế quản lý hiển thị trên ứng dụng để được giải thích căn cứ phát sinh.

Nếu khoản nợ là đúng, cần nộp kịp thời để tránh phát sinh thêm nghĩa vụ. Nếu khoản nợ không chính xác, đã nộp hoặc không thuộc nghĩa vụ của mình, người nộp thuế có quyền đề nghị tra soát, điều chỉnh, bù trừ hoặc cập nhật lại dữ liệu theo quy định.

“Về nguyên tắc, nghĩa vụ thuế phải được xác định trên cơ sở hồ sơ, chứng từ và thông báo hợp lệ, không nên chỉ căn cứ vào một dòng hiển thị trên ứng dụng để kết luận ngay là đang nợ thuế”, vị này nhấn mạnh.