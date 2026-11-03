Chiều 3/11, giải trình tại phiên thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực, Bộ trưởng Công Thương Lê Mạnh Hùng nhấn mạnh yêu cầu tháo gỡ vướng mắc đầu tư đi cùng cơ chế chia sẻ rủi ro giữa các bên.

Theo ông, thời gian qua, nhiều nguồn điện lớn, nguồn điện nền như điện khí LNG gặp khó khăn khi triển khai do vướng thủ tục đầu tư và cơ chế. Dự thảo luật lần này đưa ra các nội dung nhằm kiểm soát rủi ro, tạo điều kiện thu hút nhà đầu tư.

Bộ trưởng Công Thương Lê Mạnh Hùng phát biểu tiếp thu giải trình ý kiến của đại biểu Quốc hội chiều 3/11 (Ảnh: Quốc hội).

Thu hút đầu tư phải đi cùng chia sẻ rủi ro

Bộ trưởng cho biết cơ quan soạn thảo xây dựng cơ chế hỗ trợ triển khai các dự án điện lớn, đồng thời đặt yêu cầu chia sẻ rủi ro với Nhà nước.

"Không thể tất cả những rủi ro trong quá trình đầu tư lại chuyển sang phía Nhà nước và cuối cùng là tính vào chi phí người dân được", ông Hùng nói.

Về cơ cấu giá, Bộ trưởng cho biết dự thảo đã đưa ra thành phần giá công suất để tính toán các chi phí liên quan đến khả năng dự phòng, cung ứng điện. Với nhà đầu tư nguồn điện nền, nguồn điện lớn, ngoài phần công suất khả dụng được huy động theo thị trường, vẫn có thể tính toán phần chi phí liên quan đến công suất.

Đối với hợp đồng mua bán điện, dự thảo đưa ra cơ chế đàm phán căn cứ kết quả đấu thầu dự án và giá điện nằm trong khung giá. Theo ông, đây là cơ sở quan trọng để ký kết hợp đồng, tránh kéo dài thời gian đàm phán.

Bộ trưởng nhấn mạnh sửa luật nhằm tháo gỡ những điểm nghẽn trong đầu tư, vận hành hệ thống điện; đồng thời giải quyết vấn đề phân cấp, phân quyền và thủ tục hành chính.

Việc triển khai quy hoạch cần bảo đảm đồng bộ giữa nguồn điện, lưới điện và nhu cầu phụ tải, có sự linh hoạt trước yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội.

Bộ trưởng Công Thương nhấn mạnh thu hút đầu tư phải đi cùng với chia sẻ rủi ro (Ảnh: Quốc hội).

Giá điện phải phản ánh chi phí hợp lý, hợp lệ

Về chính sách giá, ông Hùng cho biết dự thảo quy định giá điện hình thành theo cơ chế thị trường có sự điều tiết của Nhà nước, phù hợp với cấp độ phát triển của thị trường điện cạnh tranh và bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.

"Quan điểm xuyên suốt là giá điện phải phản ánh chi phí hợp lý, hợp lệ, vận hành theo cơ chế thị trường", Bộ trưởng nói.

Ông đề cập yêu cầu công khai kết cấu chi phí của EVN và việc kiểm toán, đánh giá, công bố minh bạch chi phí. Với khung giá phát điện, cơ quan soạn thảo tiếp thu theo hướng giao một đơn vị độc lập xây dựng, bảo đảm tính khách quan và kịp thời.

Liên quan lộ trình xóa bỏ bù chéo giá điện, Bộ trưởng cho biết dự thảo giao Thủ tướng quy định trên cơ sở đánh giá tác động đầy đủ. Việc xóa bù chéo liên quan cả các nhóm đối tượng và vùng miền, vì vậy cần đánh giá kỹ cho từng nhóm, từng khu vực.

Theo ông, chính sách phải minh bạch, đồng bộ và kiểm soát được chi phí. Chính phủ sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan của Quốc hội, tiếp thu ý kiến đại biểu để hoàn thiện dự thảo.

Phân biệt rủi ro đầu tư với lỗi của các chủ thể khác

Trước đó, đại biểu Dương Khắc Mai (Lâm Đồng) đánh giá việc cơ quan soạn thảo bỏ quy định bảo đảm thu hồi đầy đủ vốn, lợi nhuận trong hợp đồng mua bán điện là phù hợp. Theo ông, không thể mặc nhiên chuyển mọi rủi ro đầu tư sang Nhà nước, bên mua điện hoặc người sử dụng điện.

Đại biểu đề nghị công khai phương pháp xác định chi phí hợp lý, tránh tính trùng; gắn lợi nhuận với hiệu quả và mức độ rủi ro thực tế. Ông cũng lưu ý cơ chế bù đắp chi phí khi giá bán điện chưa kịp điều chỉnh có thể phát sinh nghĩa vụ tài chính lớn.

Ở chiều bảo vệ nhà đầu tư, đại biểu Đàng Thị Mỹ Hương (Khánh Hòa) đề nghị hợp đồng làm rõ trách nhiệm khi điện sản xuất ra không được tiếp nhận hoặc bị hạn chế huy động do nguyên nhân thuộc trách nhiệm của bên mua điện, đơn vị vận hành hệ thống.

Bà kiến nghị quy định nguyên tắc thanh toán, bồi hoàn chi phí hợp lý và phân bổ rủi ro trên cơ sở pháp luật. Việc xử lý dự án chậm tiến độ cũng cần phân biệt lỗi nhà đầu tư với chậm trễ về thủ tục, mặt bằng hoặc công trình đấu nối.

"Nhà nước có quyền yêu cầu nhà đầu tư thực hiện đúng cam kết thì đồng thời cũng phải thực hiện đầy đủ trách nhiệm của mình", bà Hương nói.