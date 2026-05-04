Bộ trưởng Bộ Tài chính: Áp lực lạm phát cần được theo dõi chặt chẽ

Áp lực lạm phát trong thời gian tới tiếp tục cần được theo dõi chặt chẽ

Phát biểu tại Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4 chiều 4/5, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn nhấn mạnh áp lực lạm phát trong thời gian tới tiếp tục cần được theo dõi chặt chẽ. Bởi lẽ, giá xăng dầu thế giới chưa có dấu hiệu giảm, giá điện tăng do vào mùa cao điểm nắng nóng, giá dịch vụ y tế, giáo dục điều chỉnh theo lộ trình.

Theo báo cáo của Bộ Tài chính, nhìn chung, tình hình kinh tế - xã hội 4 tháng đầu năm tiếp tục đạt nhiều kết quả quan trọng, được các tổ chức quốc tế đánh giá tích cực. An sinh xã hội được bảo đảm, các hoạt động đối ngoại được triển khai hiệu quả, đặc biệt là ngoại giao cấp cao. Tuy nhiên, tăng trưởng nhiều ngành, lĩnh vực vẫn chưa đạt được kịch bản theo yêu cầu tăng trưởng 2 con số.

Về lạm phát, chỉ số CPI tháng 4 tăng 5,46% so với cùng kỳ, cao hơn tháng 3 (4,65%), nguyên nhân do tác động chi phí đẩy từ giá xăng dầu, tác động dây chuyền đến giá cả dịch vụ giao thông, ăn uống, vật liệu xây dựng…

Trong tháng 4, Chính phủ đã tiếp tục chỉ đạo giảm các loại thuế đối với xăng dầu về 0%. Nhờ đó, qua 8 lần điều chỉnh, giá xăng dầu đã giảm 3-20,5% (giá dầu giảm 20,5%) so với cuối tháng 3, ở mức thấp so với khu vực. Tuy nhiên, do giá thế giới ở mức cao (bình quân tháng 4 trên 110 USD/thùng), khiến giá trong nước vẫn tăng so với cùng kỳ.

Bộ Tài chính kiến nghị Chính phủ chỉ đạo một số nội dung. Theo đó, Bộ Công Thương bảo đảm đủ nguồn cung xăng dầu với giá cạnh tranh; bảo đảm đủ điện trong mùa nắng nóng để phục vụ mục tiêu tăng trưởng 2 con số; thực hiện hiệu quả việc chi tạm ứng từ ngân sách nhà nước cho Quỹ Bình ổn giá xăng dầu.

Bộ Xây dựng trước ngày 10/5 cần có hướng dẫn cụ thể về điều chỉnh hợp đồng trong điều kiện biến động mạnh về giá vật liệu xây dựng. Các địa phương hoàn thành quy hoạch các mỏ trong quý II/2026 để bảo đảm đủ nguyên vật liệu cho các dự án đầu tư; tăng cường quản lý giá cả trên địa bàn.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn báo cáo tại Phiên họp (Ảnh: VGP).

Khẩn trương đánh giá hiệu quả kinh tế - xã hội của các dự án đầu tư

Cũng theo báo cáo của Bộ Tài chính, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 4 tăng 12,1% so với cùng kỳ, 4 tháng tăng 11,1%. Mặc dù có chuyển biến tích cực nhưng kết quả này vẫn thấp hơn kịch bản Nghị quyết số 01 là 13-15%.

Về hoạt động đầu tư, tổng vốn đầu tư toàn xã hội quý I/2026 đạt 744.700 tỷ đồng, tăng 10,7% so với cùng kỳ, cao hơn tốc độ tăng của quý I/2025 (9,4%). Tuy nhiên, đến hết tháng 4 vẫn còn 46.200 tỷ đồng kế hoạch vốn năm 2026 của 14 bộ, cơ quan và 17 địa phương chưa phân bổ chi tiết.

Cùng với đó, vốn FDI đăng ký 4 tháng ước đạt 18,2 tỷ USD, tăng 32% so với cùng kỳ. Vốn FDI thực hiện ước đạt 7,4 tỷ USD, tăng 9,8%.

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn nhấn mạnh việc tập trung hỗ trợ doanh nghiệp hoàn thiện thủ tục đầu tư, sớm đưa các dự án đăng ký vào thực hiện.

Đối với đầu tư tư nhân, tổng số vốn các doanh nghiệp đăng ký bổ sung vào nền kinh tế tăng 4,24% so với cùng kỳ, trong đó vốn đăng ký tăng thêm của các doanh nghiệp đang hoạt động giảm 16,8%.

Bộ Tài chính kiến nghị các bộ, ngành, địa phương khẩn trương thực hiện yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ về đánh giá hiệu quả kinh tế - xã hội của các dự án đầu tư xuyên suốt trong quá trình từ xây dựng nhu cầu, phân bổ vốn đến tổ chức thực hiện, quản lý sử dụng vốn đầu tư công và vận hành, khai thác dự án sau khi hoàn thành đầu tư; đẩy nhanh giải ngân đầu tư công, bảo đảm hiệu quả.

Đồng thời, các bộ, ngành, địa phương chưa có ý kiến rà soát về chỉ tiêu tăng trưởng để đạt tăng trưởng 2 con số trong giai đoạn 2026-2030 và năm 2026, khẩn trương gửi Bộ Tài chính trước ngày 6/5 để tổng hợp, báo cáo Chính phủ giao bổ sung.