Thông tin tại họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 10 do Văn phòng Chính phủ tổ chức ngày 4/11, Thứ trưởng Bộ Công Thương Lương Hoàng Thái thông tin thị trường xăng dầu và hệ thống phân phối duy trì ổn định, cơ bản thực hiện được đúng lộ trình, kế hoạch đã đề ra. Đặc biệt, việc cung ứng xăng sinh học đã đáp ứng được nhu cầu thị trường và cung - cầu về xăng dầu được đảm bảo, không có sự bất cân đối.

Năng lực pha chế và phối trộn xăng sinh học tiếp tục được tăng cường. Cho đến nay, đã có 11 doanh nghiệp được cấp phép với tổng năng lực đạt 1,410 triệu m³/tháng, cơ bản đáp ứng nhu cầu tiêu thụ (khoảng 1triệu m³/tháng). Thị trường này còn dư địa khoảng 30%.

Khả năng cung ứng xăng sinh học E100 của các nhà máy sản xuất trong nước tiếp tục được duy trì và thông qua 3 nhà máy đang triển khai. Thời gian tới với nhu cầu ổn định, một số nhà máy trước đây dừng sản xuất được kỳ vọng phục hồi và tạo ra nguồn cung mới, thậm chí có thể hình thành nên năng lực sản xuất mới đảm bảo, ổn định chuỗi cung ứng xăng sinh học.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Lương Hoàng Thái thông tin về kết quả khai thác, sử dụng xăng sinh học (Ảnh: chinhphu.vn).

Về tổng thể lũy kế từ 1/6 đến 27/10, tổng lượng xăng E5 và E10 tiêu thụ ước đạt khoảng 4.930 triệu mét khối. Trong đó, xăng E10 chiếm 92,09% và xăng E5 chiếm 7,91%. Xăng sinh học đã hình thành nhu cầu tiêu dùng chủ yếu.

Giá bán xăng sinh học E10 đã được duy trì ổn định, trong bối cảnh giá quốc tế có nhiều biến động phức tạp và giá năng lượng trên thế giới có xu hướng tăng. Cụ thể, giá xăng có 19 lần điều chỉnh, trong đó 11 lần tăng và 8 lần giảm.

Tại kỳ điều hành ngày 22/10, Bộ Công Thương đã công bố giá cơ sở xăng E10RON95 III ở mức 25.213 đồng/lít, giảm 1.816 đồng/lít so với kỳ điều hành trước đó và thấp hơn giá xăng E5RON92 là 148 đồng/lít.

Công tác điều hành, kiểm tra giám sát thị trường, đo lường chất lượng, tiếp tục thực hiện chặt chẽ và trong giai đoạn vừa qua chưa phát sinh sai phạm mang tính hệ thống. Đặc biệt, Bộ đang đẩy mạnh công tác thông tin, truyền thông, tiếp nhận và xác minh phản ánh của người tiêu dùng; lắng nghe ý kiến phản ánh từ người dân, người tiêu dùng.

"Trong thời gian qua, chúng tôi đã tiếp nhận 315 ý kiến. Trong đó, có 314 ý kiến trong tháng 6, tháng 7. Và đặc biệt là trong giai đoạn tháng 9, tháng 10 gần đây gần như là không có các ý kiến nữa", ông Lương Hoàng Thái nói.