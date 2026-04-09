Bộ Công Thương lên tiếng về việc Mỹ mở cuộc điều tra thương mại

Chiều 9/4, tại họp báo thường kỳ quý I, bà Nguyễn Quỳnh Mai, Phó Vụ trưởng Vụ Chính sách thương mại đa biên (Bộ Công Thương) đã thông tin về việc Mỹ tiến hành điều tra thương mại đối với các quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có Việt Nam.

Theo bà Mai, thời gian qua, Cơ quan Đại diện Thương mại Mỹ đã khởi xướng 2 cuộc điều tra theo Mục 301 của Đạo luật Thương mại năm 1974, gồm điều tra về tình trạng dư thừa công suất đối với 16 quốc gia và vùng lãnh thổ; điều tra về lao động cưỡng bức đối với 60 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có Việt Nam.

Các cuộc điều tra này không chỉ áp dụng đối với những nền kinh tế đang phát triển, mà còn bao gồm nhiều nền kinh tế phát triển và có mức độ tự do, cởi mở cao như Liên minh châu Âu (EU), Nhật Bản, Hàn Quốc…

Bà Mai khẳng định thời gian qua, quan hệ kinh tế, thương mại và đầu tư giữa Việt Nam và Mỹ tiếp tục phát triển tích cực, mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho doanh nghiệp và người dân 2 nước.

"Bộ Công Thương cùng các bộ, ngành liên quan thường xuyên trao đổi với phía Mỹ về các vấn đề chính sách, cả trong quá trình đàm phán thuế cũng như phối hợp khi Mỹ triển khai các cuộc điều tra theo Mục 301", bà nói.

Trong thời gian tới, Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với phía Mỹ nhằm chia sẻ thông tin, làm rõ các chính sách của Việt Nam. Qua đó giúp phía Mỹ hiểu rõ các chính sách của Chính phủ Việt Nam được xây dựng phù hợp với thông lệ quốc tế của một nền kinh tế mở, không nhằm mục tiêu hỗ trợ hay trợ cấp xuất khẩu dẫn đến tình trạng dư thừa công suất để xuất khẩu sang thị trường Mỹ.

Họp báo thường kỳ quý I Bộ Công Thương chiều 9/4 (Ảnh: Cấn Dũng).

"Mục tiêu của Việt Nam là hướng tới xây dựng các thỏa thuận và cơ chế hợp tác ổn định, lâu dài, bảo đảm lợi ích hài hòa cho cả hai nền kinh tế", bà Mai khẳng định.

Đại diện Bộ Công Thương cũng khẳng định nền kinh tế Việt Nam vận hành theo cơ chế thị trường và các hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp Việt đều tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật liên quan, trong đó có các quy định của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).

Thông tin thêm về quá trình đàm phán thuế với Mỹ, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân cho biết đến nay hai bên đã tiến hành 6 vòng đàm phán. Về cơ bản, lập trường của hai phía đã có nhiều điểm tiệm cận, tuy nhiên vẫn còn một số nội dung cần tiếp tục trao đổi, xử lý trong thời gian tới.

"Trong thời điểm các cuộc đàm phán đang được triển khai, Tòa án Tối cao Mỹ đã đưa ra phán quyết liên quan đến chính sách thuế, theo đó bác bỏ một số biện pháp thuế quan trước đó của phía Mỹ. Trên cơ sở đó, Mỹ đã tạm thời áp dụng Điều khoản 122, áp mức thuế 10% đối với hàng hóa từ tất cả quốc gia", ông Tân cho biết.

Thứ trưởng Tân cho rằng so với mức thuế trước đó khoảng 20%, mức thuế hiện nay giảm xuống còn 10%. Đây là yếu tố có lợi đối với doanh nghiệp và hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường Mỹ. Tuy nhiên, việc áp dụng mức thuế 10% này chỉ mang tính tạm thời, có thời hạn 150 ngày.

"Hiện nay, Bộ Công Thương vẫn tiếp tục trao đổi với phía Mỹ để làm rõ các bước đi tiếp theo. Thứ trưởng khẳng định Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với phía Mỹ nhằm làm rõ các vấn đề liên quan, với mục tiêu đạt được kết quả tốt nhất, bảo đảm lợi ích cho doanh nghiệp và hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam", Thứ trưởng chia sẻ thêm.