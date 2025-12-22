Bộ Công Thương chính thức triển khai hệ thống truy xuất nguồn gốc từ 23/12

Thông tin từ Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) cho biết sẽ đưa hệ thống truy xuất nguồn gốc tại địa chỉ verigoods.vn vào hoạt động, góp phần minh bạch thông tin sản phẩm, bảo vệ người tiêu dùng và hỗ trợ doanh nghiệp phát triển bền vững.

Hệ thống được vận hành chính thức từ ngày 23/12 và bắt buộc áp dụng đối với một số nhóm hàng hóa từ 1/1/2026.

Thông qua việc minh bạch hóa thông tin sản phẩm bằng các phương thức xác thực như mã QR, người tiêu dùng có thể dễ dàng nhận diện sản phẩm chính hãng, trong khi doanh nghiệp có thêm công cụ khẳng định uy tín thương hiệu, phòng ngừa và hạn chế tình trạng làm giả.

Cơ quan quản lý cho biết theo quy định, việc truy xuất nguồn gốc là bắt buộc đối với các sản phẩm, hàng hóa do Bộ, cơ quan ngang Bộ xác định trên cơ sở đánh giá rủi ro, tác động đến sức khỏe con người, môi trường và trật tự, an toàn xã hội. Việc áp dụng được triển khai theo lộ trình phù hợp, bảo đảm tính khả thi và hạn chế tối đa chi phí phát sinh cho doanh nghiệp.

Mã và tem xác thực điện tử mà doanh nghiệp sẽ được cấp và gắn lên sản phẩm (Ảnh: Dms).

Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước Trần Hữu Linh cho biết, Bộ Công Thương khuyến khích doanh nghiệp chủ động đăng ký khai báo thông tin sản phẩm và cấp mã xác thực ngay khi hệ thống truy xuất nguồn gốc chính thức vận hành.

Theo ông Linh, kể từ ngày 1/1/2026, khi Thông tư của Bộ Công Thương về truy xuất nguồn gốc hàng hóa có hiệu lực, việc áp dụng sẽ trở thành yêu cầu bắt buộc đối với các doanh nghiệp kinh doanh nhóm hàng hóa có mức độ rủi ro cao, như hóa chất, tiền chất công nghiệp, tiền chất thuốc nổ, vật liệu nổ công nghiệp, nguyên liệu và sản phẩm thuốc lá...