“Bình dân học AI” và tham vọng phổ cập trí tuệ nhân tạo

Từ phong trào phổ cập đến cộng đồng hơn một triệu người học AI

Trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo (AI) đang trở thành động lực cốt lõi của chuyển đổi số toàn cầu, câu hỏi đặt ra là: người Việt Nam, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ, hộ kinh doanh và người lao động phổ thông, đang đứng ở đâu trong làn sóng này?

Chia sẻ trong chương trình “Đối thoại” của báo Dân trí, ông Lê Công Thành, chuyên gia về AI và khai phá dữ liệu cho rằng, để không bị bỏ lại phía sau, điều quan trọng nhất là phải “bình dân hóa” việc học và sử dụng AI, biến nó trở thành một kỹ năng phổ thông như đọc và viết.

Ý tưởng đó đã được hiện thực hóa bằng phong trào “Bình dân học AI”, ra đời chỉ vài tháng sau khi ChatGPT tạo nên cơn sốt toàn cầu. Lấy cảm hứng từ phong trào “Bình dân học vụ” năm 1945, sáng kiến này hướng tới mục tiêu phổ cập kỹ năng sử dụng AI cho đông đảo người dân.

Từ khi chính thức phát động vào tháng 10/2023, phong trào nhanh chóng lan tỏa mạnh mẽ. Hiện cộng đồng trực tuyến đã thu hút hơn 650.000 thành viên, trong khi nền tảng “Luyện AI” ghi nhận khoảng 1,2 triệu người đăng ký học và thực hành.

Theo ông Thành, điểm khác biệt của mô hình này nằm ở việc biến AI thành công cụ học tập hằng ngày. Mỗi người chỉ cần dành 10, 15 phút mỗi ngày để tương tác với AI, đặt câu hỏi, trao đổi kiến thức và chia sẻ lại với cộng đồng. Quá trình này được hỗ trợ bởi hệ thống chấm điểm, xếp hạng, tạo động lực duy trì thói quen học tập lâu dài.

“Chúng tôi không chỉ dạy cách dùng AI, mà hướng tới việc dạy mọi người cách học với AI, từ đó học suốt đời”, ông Thành nhấn mạnh.

Doanh nghiệp Việt trước cơ hội “tăng sức mạnh bằng AI”

Không chỉ dừng lại ở cá nhân, phong trào “Bình dân học AI” còn mở ra một hướng tiếp cận mới cho doanh nghiệp Việt Nam trong quá trình chuyển đổi số.

Theo ông Lê Công Thành, nhiều doanh nghiệp hiện nay đang rơi vào trạng thái “hoang mang” khi tiếp cận AI: thử nghiệm nhiều công cụ nhưng thiếu chiến lược rõ ràng, thậm chí hiểu sai vai trò của AI khi chỉ tập trung vào việc cắt giảm nhân sự.

“Doanh nghiệp đang nhầm giữa tối ưu và tối giản. AI không phải để thay thế con người, mà để gia tăng sức mạnh cho mỗi người”, ông nói.

Từ thực tiễn đó, ông đề xuất mô hình “Xăng - Xe - Tài xế” như một định hướng chiến lược: Xăng là dữ liệu, Xe là công nghệ AI, Tài xế là con người

Trong ba yếu tố này, Việt Nam được đánh giá có lợi thế lớn nhất ở “tài xế” - nguồn nhân lực trẻ, linh hoạt, có khả năng tiếp cận nhanh với công nghệ mới. Khi mỗi người lao động được trang bị kỹ năng sử dụng AI, họ có thể đảm nhiệm khối lượng công việc lớn hơn, hiệu quả hơn, thậm chí tạo ra giá trị tương đương một “doanh nghiệp thu nhỏ”.

Bên cạnh đó, AI còn mở ra cơ hội mới trong việc mở rộng thị trường. Với khả năng xử lý đa ngôn ngữ và tạo nội dung nhanh chóng, cá nhân và doanh nghiệp Việt Nam có thể tiếp cận khách hàng toàn cầu mà không bị giới hạn bởi rào cản ngôn ngữ hay địa lý.

Tuy nhiên, đi cùng cơ hội là những thách thức không nhỏ. Việc lạm dụng AI, tạo nội dung thiếu kiểm chứng hay phụ thuộc vào công nghệ có thể dẫn đến hệ lụy lâu dài. Vì vậy, ông Thành nhấn mạnh vai trò của tư duy phản biện và học tập liên tục, những yếu tố cốt lõi để “làm chủ AI” thay vì bị công nghệ chi phối.

Học AI là hành trình dài hạn để thích nghi với tương lai

Một trong những quan niệm sai lầm phổ biến hiện nay là có thể “học nhanh, kiếm tiền nhanh” với AI chỉ sau vài buổi đào tạo. Theo ông Lê Công Thành, trong bối cảnh AI phát triển liên tục, cách tiếp cận này khó có thể bền vững.

Thay vào đó, việc học AI cần được xem như một quá trình lâu dài, tương tự việc học ngoại ngữ hay kỹ năng chuyên môn. Mỗi ngày tích lũy một chút, kết hợp giữa thực hành và chia sẻ, sẽ giúp người học thích nghi với sự thay đổi nhanh chóng của công nghệ.

“AI sẽ không biến mất, giống như điện năng. Càng bắt đầu sớm, cơ hội càng lớn”, ông khẳng định.

Phong trào “Bình dân học AI” vì vậy không chỉ là một sáng kiến công nghệ, mà còn là một cách tiếp cận giáo dục mới, khuyến khích tinh thần học tập suốt đời trong xã hội số.

