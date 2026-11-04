Kể từ khi khôi phục chức năng rút tiền vào ngày 1/11, các lệnh rút tài sản trên sàn giao dịch mã hóa lớn nhất lập tức nhảy số liên tục. Làn sóng lo ngại nhanh chóng lan rộng trong cộng đồng nhà đầu tư khi nỗi sợ về sự an toàn của các ví tiền số dâng cao kỷ lục.

Theo ghi nhận từ chuyên trang phân tích Cryptoprowl, tính đến ngày 3/11, người dùng đã ồ ạt rút ra tới 10,97 tỷ USD cả tiền mã hóa lẫn tiền mặt. Áp lực rút vốn đè nặng nhất trong 48 giờ qua, đẩy mức chênh lệch giữa dòng tiền rút ra và nạp vào vượt mốc 5,28 tỷ USD. Đáng chú ý, vào đỉnh điểm của cơn bán tháo, lượng tiền tháo chạy khỏi sàn trong một giờ đã vượt xa số nạp vào tới 936 triệu USD.

Binance là sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới xét theo khối lượng giao dịch hàng ngày (Ảnh: Yahoo Finance).

Cơn sốt rút tiền xuất phát từ cú sốc bảo mật chấn động đêm ngày 29/10, rạng sáng ngày 30/10, khi tin tặc lấy đi khối tài sản kỹ thuật số trị giá khoảng 6,3 tỷ USD. Theo dữ liệu từ Yahoo Finance, thủ phạm không cần bẻ khóa hệ thống bảo mật phức tạp, mà chọn thâm nhập vào quy trình giao dịch tự động nội bộ thông qua máy tính xách tay của một nhân viên công ty. Các đơn vị phân tích chuỗi khối và phía điều tra nhận định cuộc đột kích diễn ra chỉ trong 20 phút do nhóm tin tặc TraderTraitor thực hiện.

Tính tới sáng 4/11 (giờ Việt Nam), giá Bitcoin phục hồi lên mức 77,771 USD, tăng khoảng 1,37% trong 24h qua nhưng vẫn thấp hơn nhiều vùng trên 81.600 USD trước sự cố bảo mật.

Đứng trước đợt sóng gió chưa từng có, sàn giao dịch lập tức kích hoạt các cơ chế khẩn cấp để trấn an người dùng. Nền tảng này sử dụng ngân quỹ doanh nghiệp, Quỹ bảo vệ tài sản người dùng (SAFU) và các quỹ bảo hiểm liên quan để bù đắp ngay toàn bộ số dư bị thất thoát, bảo đảm khách hàng không chịu bất kỳ thiệt hại tài chính nào. Ban điều hành hiện tại do hai đồng CEO Richard Teng và Yi He dẫn dắt khẳng định thanh khoản của sàn vẫn vững vàng trên tổng tài sản khoảng 171 tỷ USD.

Trả lời độc quyền với Yahoo Finance, nhà đồng sáng lập Changpeng Zhao (CZ) thừa nhận những ngày qua là một giai đoạn "khá căng thẳng" đối với cá nhân ông lẫn bộ máy vận hành. Ông thẳng thắn nhìn nhận: "Không có hệ thống nào an toàn tuyệt đối. Khi vận hành một nền tảng, đặc biệt là trong lĩnh vực tiền số, nguy cơ rủi ro luôn chực chờ. Tuy nhiên, tôi cũng không nghĩ vụ việc lại có quy mô lớn đến như vậy".

Tuy nhiên, cựu lãnh đạo Binance nhấn mạnh điều quan trọng nhất là các hệ thống cốt lõi và cổng giao dịch đã hoạt động bình thường, tài sản của khách hàng hoàn toàn nguyên vẹn. Hiện tại, dòng tiền tại sàn đã bắt đầu chậm lại đà tháo chạy, song thị trường vẫn nín thở theo dõi mọi biến động giao dịch trên blockchain để kiểm chứng sức bền tài chính của "gã khổng lồ" này sau biến cố lịch sử.