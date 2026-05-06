Biến động dị thường, quy tắc giữ vàng và bạc 5 năm tới

Năm 2025 từng ghi nhận mức tăng trưởng bùng nổ nhất của kim loại quý kể từ năm 1979. Bạc vọt lên 144% giá trị, bỏ xa mức tăng 65% của vàng. Dư âm của chu kỳ tăng trưởng này kéo dài sang tận đầu năm 2026 với những kỷ lục vô tiền khoáng hậu.

Vàng thiết lập mức đỉnh gần 5.600 USD/ounce vào cuối tháng 1. Cùng lúc đó, bạc cũng làm nên lịch sử khi lần đầu tiên vượt mốc 100 USD, vươn lên đỉnh 121,64 USD/ounce.

Nhưng sức nóng này không duy trì được lâu. Bước sang đầu tháng 5, thị trường chứng kiến những nhịp điều chỉnh sâu. Theo dữ liệu cập nhật sáng ngày 6/5, vàng giao ngay đang neo quanh mức 4.557 USD/ounce. Bạc cũng lùi sâu về vùng 73 USD/ounce, bốc hơi gần 40% giá trị chỉ trong chưa đầy 4 tháng.

Nhiều người mua đuổi ở vùng đỉnh đang rơi vào trạng thái hoang mang. Tuy nhiên, giới phân tích tài chính quốc tế lại đánh giá đây chỉ là sự thay đổi điểm vào lệnh. Câu chuyện thực sự không nằm ở những biến động ngắn hạn mà là chiến lược nắm giữ trong 5 năm tới.

Vàng và bạc vừa lao dốc mạnh từ đỉnh lịch sử khiến nhiều người chùn tay (Ảnh: ET).

Giải mã cú sập giá và rủi ro tiềm ẩn

Đà lao dốc hiện tại của kim loại quý xuất phát từ một loạt biến số kinh tế vĩ mô đan xen. Theo phân tích trên Investopedia, bạc đang có dấu hiệu hụt hơi rõ rệt so với vàng.

Cụ thể, vàng vẫn giữ được mức tăng khoảng 7% từ đầu năm, trong khi bạc chỉ nhích thêm 5%. Chuyên gia David Russell từ TradeStation nhận định bạc vốn là tài sản có hệ số rủi ro cao hơn vàng. Trong một thị trường giá lên, bạc thường bứt phá mạnh mẽ nhưng khi dòng tiền chững lại, kim loại này cũng chịu áp lực bán tháo nặng nề hơn rất nhiều.

Sự đảo chiều này là một tín hiệu cảnh báo cho thấy các điều kiện hỗ trợ kim loại quý đang thay đổi. Nguyên nhân sâu xa đến từ bài toán lãi suất và lạm phát. Theo Reuters, căng thẳng tại khu vực Trung Đông đang khiến giá năng lượng neo cao. Tuyến hàng hải huyết mạch qua eo biển Hormuz liên tục bị gián đoạn từ cuối tháng 2 sau các cuộc tấn công.

Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) thậm chí đã lên tiếng cảnh báo về một kịch bản tồi tệ hơn rất nhiều nếu xung đột kéo dài đến năm 2027.

Giá dầu mỏ duy trì ở mức cao làm dấy lên lo ngại lạm phát bùng phát trở lại. Điều này buộc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) phải giữ quan điểm chính sách tiền tệ cứng rắn. Lãi suất duy trì ở mức cao khiến các tài sản không sinh lời như vàng và bạc mất đi sự hấp dẫn so với các công cụ tài chính khác.

Hệ quả là dòng vốn đầu tư bắt đầu tháo chạy. Hội đồng Vàng Thế giới ghi nhận nhu cầu vàng tại Mỹ trong quý đầu năm đã giảm xuống chỉ còn một phần ba so với mức trung bình một thập kỷ qua. Các quỹ hoán đổi danh mục lớn như SPDR Gold Trust hay iShares Gold Trust đều bị rút vốn kỷ lục trong tháng 3, xóa sạch toàn bộ dòng tiền tích lũy trước đó.

Sau khi tăng hơn 140% trong năm 2025, vượt xa mức tăng khoảng 65% của vàng, bạc bước sang năm 2026 với đà yếu hơn (Ảnh: GBP).

Mỏ neo phòng thủ và động cơ tăng trưởng

Dù dòng tiền ngắn hạn đang rút ra, giới chuyên gia khẳng định đây chỉ là một nhịp nghỉ mang tính chu kỳ chứ không phải sự sụp đổ. Thay vì tranh cãi nên mua vàng hay bạc, chiến lược khôn ngoan nhất cho giai đoạn 2026-2031 là nắm giữ cả hai.

Vàng và bạc mang những đặc tính hoàn toàn khác biệt nhưng lại bổ trợ hoàn hảo cho một danh mục đầu tư dài hạn.

Vàng đóng vai trò như một mỏ neo phòng thủ vững chắc. Lịch sử đã chứng minh kim loại vàng luôn giữ được sức mua khi tiền tệ mất giá. Lực cầu đối với vàng không chỉ đến từ giới đầu tư cá nhân mà còn được thúc đẩy bởi các ngân hàng Trung ương.

Chỉ tính riêng năm 2025, các ngân hàng Trung ương đã mua ròng 863 tấn vàng. Đây là năm thứ 15 liên tiếp khối cơ quan này gom mạnh kim loại quý nhằm tích trữ một loại tài sản an toàn, giảm bớt sự phụ thuộc vào đồng USD. Dòng tiền khổng lồ này tạo ra một mức sàn vững chắc, giúp vàng khó giảm sâu dù thị trường biến động.

Trong khi đó, bạc lại mang đến động cơ tăng trưởng vượt trội nhờ nhu cầu công nghiệp thực tế. Khoảng 58% nhu cầu bạc toàn cầu hiện nay phục vụ trực tiếp cho sản xuất.

Các lĩnh vực như pin mặt trời, thiết bị điện tử cao cấp và hạ tầng mạng 5G đều phụ thuộc lớn vào nguồn cung bạc. Đặc biệt, xe điện được dự báo sẽ tiêu thụ lượng bạc nhiều hơn từ 67-79% so với xe chạy bằng động cơ đốt trong.

Nhu cầu bạc trong ngành công nghiệp ô tô dự kiến tăng trưởng đều đặn 3,4% mỗi năm từ nay đến 2031. Yếu tố này tạo ra một mức đáy nhu cầu cực kỳ vững chắc cho bạc. Ngay cả khi giới đầu tư tài chính rút vốn, các tập đoàn sản xuất vẫn bắt buộc phải mua bạc để duy trì dây chuyền hoạt động.

Các ngân hàng Trung ương toàn cầu, tiêu biểu là Ba Lan, đang đẩy mạnh mua vàng, với kỷ lục hơn 240 tấn trong quý I/2026, vượt mức trung bình 5 năm qua (Ảnh: Argo Vaults).

Quy tắc phân bổ tài sản cho 5 năm tới

Việc xác định tỷ trọng giữa vàng và bạc phụ thuộc hoàn toàn vào khẩu vị rủi ro của từng cá nhân. Tuy nhiên, một thước đo quan trọng được giới đầu tư chuyên nghiệp sử dụng là tỷ lệ giá vàng trên giá bạc.

Mức trung bình lịch sử của tỷ lệ này thường dao động trong khoảng 60 đến 80. Khi tỷ lệ này vượt mức 80, bạc được xem là đang rẻ tương đối so với vàng và là thời điểm thích hợp để mua vào. Ngược lại, khi tỷ lệ rớt xuống dưới 60, vàng lại trở thành ưu tiên hàng đầu.

Hiện tại, tỷ lệ này đang neo ở mức 61-62. Điều này đồng nghĩa cả hai kim loại quý đều đang ở vùng giá trị hợp lý. Thị trường chưa phát ra tín hiệu mua hay bán nghiêng hẳn về một bên nào.

Theo hướng dẫn từ các chuyên gia tài chính, kim loại quý chỉ nên chiếm từ 5-15% tổng tài sản. Đối với những người đề cao sự an toàn, vàng nên chiếm khoảng 8% đến 10% danh mục, trong khi bạc chỉ giữ mức 2-3%.

Những người có khẩu vị rủi ro cân bằng có thể phân bổ 5-8% cho vàng và 3-5% cho bạc. Riêng nhóm ưa thích sự mạo hiểm và kỳ vọng lợi nhuận cao, tỷ trọng bạc có thể đẩy lên mức 7% đến 10%, phần còn lại dành cho vàng.

Bạc có thể mang lại lợi nhuận lớn nhưng rủi ro đi kèm cũng không hề nhỏ. Việc giá bạc rớt từ đỉnh 121 USD xuống 73 USD chỉ trong thời gian ngắn là minh chứng rõ ràng nhất cho sự khắc nghiệt của thị trường này. Do đó, phương pháp trung bình giá luôn được khuyến nghị áp dụng. Việc chia nhỏ dòng vốn để mua vào đều đặn sẽ giúp nhà đầu tư hạn chế cú sốc từ những đợt biến động mạnh.

Thị trường tài chính toàn cầu vẫn đang nín thở chờ đợi các dữ liệu kinh tế mới từ Mỹ. Chuyên gia Fawad Razaqzada từ City Index lưu ý rằng nhu cầu trú ẩn vẫn tồn tại nhưng vàng đang ngày càng nhạy cảm hơn với các rủi ro vĩ mô. Báo cáo việc làm sắp tới sẽ là phép thử quan trọng quyết định hướng đi của lãi suất.

Trong bối cảnh thế giới đầy biến động, việc sở hữu cả vàng và bạc không đơn thuần là bài toán tìm kiếm lợi nhuận mà chính là tấm khiên bảo vệ tài sản, giúp cân bằng giữa sự ổn định vững chắc và tiềm năng tăng trưởng dài hạn.