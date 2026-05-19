Biến động đáng chú ý tại ngân hàng ông Trần Hùng Huy làm Chủ tịch

Ngân hàng TMCP Á Châu (mã chứng khoán: ACB) vừa cập nhật thông tin về tỷ lệ sở hữu của nhóm cổ đông nắm giữ trên 1% vốn điều lệ của ngân hàng.

Tính đến ngày 18/5, ba quỹ ngoại gồm Smallcap World Fund, Inc., Boardwalk South Limited và VOF PE Holding 5 Limited đều đã giảm tỷ trọng nắm giữ cổ phiếu này.

So với thời điểm cập nhật gần nhất được ACB công bố (tháng 7/2024), Smallcap World Fund, Inc đã giảm tỷ lệ sở hữu từ hơn 112 triệu cổ phiếu (tương đương tỷ lệ sở hữu 2,51%) xuống còn 76,7 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 1,494%).

Boardwalk South Limited giảm sở hữu từ hơn 82,2 triệu cổ phiếu xuống còn hơn 43 triệu cổ phiếu (tương đương tỷ lệ 0,839%), không còn trong danh sách cổ đông nắm trên 1% vốn.

VOF PE Holding 5 Limited (thuộc VinaCapital) đã thoái toàn bộ vốn, tương đương hơn 76,6 triệu cổ phiếu ACB.

Như vậy, tổng cộng lượng cổ phiếu 3 cổ đông ngoại này đã bán ra trong thời gian qua là khoảng trên 150 triệu cổ phiếu.

Việc thoái vốn của 3 quỹ ngoại này diễn ra cùng thời điểm với việc mã chứng khoán ACB liên tục bán ròng trong những phiên gần đây. Kết thúc phiên giao dịch ngày 18/5, cổ phiếu ACB dừng ở mức 23.000 đồng/cổ phiếu, tương ứng vốn hóa thị trường khoảng 118.000 tỷ đồng.

Nhóm cổ đông liên quan đại gia Ngô Thu Thuý đã sở hữu 6% vốn ngân hàng ACB (Ảnh: IT).

Trong một diễn biến ngược lại, vào đầu tháng 5 (4/5), nhóm Âu Lạc đã nâng tỷ lệ sở hữu tại ACB lên 6%, tương đương nắm giữ khoảng 308 triệu cổ phiếu.

Âu Lạc hoạt động trong lĩnh vực vận tải xăng dầu bằng đường biển trong nước và quốc tế. Đến nay, doanh nghiệp sở hữu 8 chiếc tàu dầu, đáp ứng năng lực quản lý và khai thác theo tiêu chuẩn quốc tế. Lãnh đạo Âu Lạc là bà Ngô Thu Thúy (Rosie Ngô) cùng chồng Nguyễn Đức Hinh là doanh nhân có tiếng trên thương trường, gắn liền với Âu Lạc (ra đời năm 2002).

Tại cuộc họp cổ đông tháng 4 vừa qua, lãnh đạo ACB là ông Trần Hùng Huy cũng đã thông tin về nhóm cổ đông Âu Lạc. Ông cho biết nhóm này đã có hơn 20 năm đồng hành với ngân hàng. Ngân hàng kỳ vọng cổ đông lớn này sẽ tiếp tục đóng góp vào tăng trưởng trong thời gian tới.

Về kinh doanh, năm 2025, ngân hàng này đạt tổng tài sản 1,03 triệu tỷ đồng, tăng 18,7% so với năm 2024. Dù vậy, lợi nhuận trước thuế năm 2025 ở mức 19.500 tỷ đồng, chỉ hoàn thành 85% kế hoạch đề ra.