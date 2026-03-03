Biến động bất ngờ từ Trung Đông, “ông lớn” ngành khí điều chỉnh giao hàng

Ngày 2/3, PVGas Trading, đơn vị thuộc Tổng công ty khí Việt Nam (PVGAS) thông báo phát sinh tình huống bất khả kháng, buộc phải điều chỉnh giãn tiến độ giao LPG nhập khẩu (khí hóa lỏng) cho khách hàng khu vực miền Nam.

Cụ thể, doanh nghiệp thông báo về tình huống bất khả kháng phát sinh từ phía nhà cung cấp quốc tế do sự cố sập cầu dẫn tại cơ sở NGL Juaymah của Saudi Aramco hôm 23/2, làm gián đoạn cung cấp các lô Propane và Butane đã ký kết. Theo đó toàn bộ các lô hàng LPG giao về kho LPG lạnh Thị Vải/Diêm Điền của PVGas dự kiến từ 10/3 bị tạm dừng.

Bên cạnh đó, xung đột vũ trang tại Trung Đông làm gián đoạn hành trình tàu chở LPG qua eo biển Hormuz. Tính đến chiều 2/3, ít nhất hai tàu chở dầu thô cỡ lớn (VLCC) bị trúng tên lửa, nhiều cơ sở sản xuất khí hóa lỏng (NGL, LPG) bị tấn công, gây thiệt hại nghiêm trọng.

Doanh nghiệp cho biết vì an toàn, các tàu VLCC chở LPG từ Trung Đông theo cam kết giao cuối tháng 3 đến hết tháng 4 chưa có kế hoạch giao cho doanh nghiệp. Do bất khả kháng, doanh nghiệp buộc giảm tiến độ nhập hàng đến 10/3 và tạm thời chưa thể thu xếp nguồn hàng sau thời điểm này.

Kho chứa khí dầu mỏ hóa lỏng của PVGas (Ảnh: PVGas).

Doanh nghiệp đang tìm nguồn thay thế nhưng gặp khó do thị trường Đông Á khan hàng. Đồng thời đề nghị khách hàng chủ động cân đối tiêu thụ hoặc tìm nguồn bổ sung trong thời gian chờ giải pháp tiếp theo.

Hiện, Qatar đã ngừng sản xuất khí hóa lỏng, Israel tạm đóng mỏ khí đốt, trong khi Saudi Arabia đóng cửa nhà máy lọc dầu lớn nhất nước vì chiến sự.

Trước đó, từ ngày 28/2, Mỹ và Israel không kích quy mô lớn vào Iran, đẩy căng thẳng khu vực leo thang. Trong 24-48 giờ sau đó, các bên tuyên bố sẵn sàng cho kịch bản xung đột kéo dài. Các đợt tấn công và phản công đã làm gia tăng bất ổn, đặt hoạt động vận tải, thương mại quốc tế và chuỗi cung ứng toàn cầu trước rủi ro cao.

Đặc biệt, giá dầu Brent đã tăng vọt tới 13% trong phiên giao dịch đầu ngày 2/3, đạt mức 82 USD/thùng, mức cao nhất trong 14 tháng, theo The Guardian. Các cuộc tấn công đã làm hư hại một số tàu chở dầu, khiến nhiều chủ tàu, doanh nghiệp dầu khí và thương nhân tạm dừng vận chuyển dầu thô, nhiên liệu và LNG (khí thiên nhiên hóa lỏng) qua eo biển Hormuz.