BIC mở rộng kênh bán lẻ, tạo động lực tăng trưởng mới

Thị trường bảo hiểm phi nhân thọ đang bước vào giai đoạn chuyển dịch mạnh mẽ, khi động lực tăng trưởng ngày càng gắn với khả năng tiếp cận, thấu hiểu và phục vụ khách hàng cá nhân trên nhiều nền tảng khác nhau.

Song hành với mục tiêu trở thành ngân hàng bán lẻ hàng đầu của BIDV, BIC có thêm cơ hội mở rộng vai trò trong hệ sinh thái tài chính - bảo hiểm, vừa phục vụ tốt hơn tệp khách hàng của ngân hàng mẹ, vừa chủ động tiếp cận các phân khúc khách hàng mới.

Nền tảng vững chắc tạo đà cho chiến lược phát triển bán lẻ

Bán lẻ là một trong những yếu tố then chốt tạo động lực tăng trưởng bứt phá cho BIC trong giai đoạn tới (Ảnh: BIC).

Trải qua hai thập kỷ hình thành và phát triển, BIC đã phục vụ hàng triệu lượt khách hàng cá nhân và doanh nghiệp trên toàn quốc, không chỉ trong hệ sinh thái BIDV mà còn thông qua mạng lưới đại lý, đối tác và các kênh khai thác trực tiếp.

Kinh nghiệm tích luỹ trong quá trình phục vụ tệp khách hàng rộng và đa dạng đã giúp BIC hiểu rõ hơn về nhu cầu và hành vi tiêu dùng của thị trường đại chúng - nền tảng quan trọng khi doanh nghiệp mở rộng mạnh sang lĩnh vực bán lẻ ngoài ngân hàng.

BIC đẩy mạnh số hoá để nâng cao trải nghiệm khách hàng (Ảnh: BIC).

Song song với kinh nghiệm thị trường, BIC đã phát triển một danh mục sản phẩm bán lẻ phong phú, bao gồm bảo hiểm xe cơ giới, du lịch, sức khỏe, tài sản cá nhân, nhà tư nhân và các sản phẩm vi mô.

Đây là những sản phẩm có nhu cầu lớn, phù hợp với hành vi tiêu dùng số, đặc biệt trong bối cảnh khách hàng ngày càng ưu tiên sự tiện lợi và trải nghiệm trực tuyến.

Việc BIC trình Đại hội đồng cổ đông mở rộng thêm nghiệp vụ bảo hiểm tử kỳ ngắn hạn cho thấy doanh nghiệp đang chủ động hoàn thiện danh mục sản phẩm phí thấp, nhóm sản phẩm có tiềm năng tăng trưởng mạnh trên môi trường trực tuyến và phù hợp với các đối tượng khách hàng là Gen X, Gen Y.

Về công nghệ, BIC đã đầu tư mạnh mẽ vào chuyển đổi số trong nhiều năm qua, tạo ra một hệ sinh thái phục vụ khách hàng hiện đại.

Ứng dụng và website MyBIC giúp khách hàng mua bảo hiểm và xử lý bồi thường dễ dàng, trực tuyến mọi lúc mọi nơi, cùng với đó là hàng loạt các tiện ích hiện đại. Việc ứng dụng AI trong tư vấn, chăm sóc khách hàng và phân tích hành vi tiêu dùng giúp BIC cá nhân hóa sản phẩm và tối ưu trải nghiệm.

Công nghệ OCR được triển khai rộng rãi trong khâu nhập liệu, tự động nhận diện giấy tờ, giảm sai sót và rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ. Đây là những yếu tố then chốt để BIC có thể mở rộng bán lẻ ở quy mô lớn mà vẫn đảm bảo chất lượng dịch vụ.

Ngoài ra, BIC đang từng bước mở rộng hệ sinh thái đối tác ngoài ngân hàng, từ các hãng xe, showroom, garage đến các nền tảng số, ví điện tử và fintech. Dù quy mô vẫn cần tiếp tục được mở rộng, nhưng đây là nền móng quan trọng để doanh nghiệp tăng cường thêm nhiều điểm chạm khách hàng trong tương lai.

Tăng tốc số hoá, mở rộng hệ sinh thái bán lẻ

Bước vào giai đoạn 2025-2030, BIC đặt mục tiêu chuyển dịch mạnh sang mô hình doanh nghiệp bán lẻ hiện đại. Một trong những trọng tâm của BIC trong thời gian tới là phát triển các sản phẩm vi mô trên môi trường số.

Đây là phân khúc có quy mô thị trường rất lớn nhưng chưa được khai thác tương xứng, đặc biệt trong bối cảnh người tiêu dùng ngày càng quen với các giao dịch nhỏ, nhanh và tiện lợi trên nền tảng số.

Song song với việc mở rộng danh mục sản phẩm, BIC sẽ đẩy mạnh ứng dụng AI ở mức độ sâu hơn, không chỉ dừng lại ở tư vấn hay phân tích hành vi, mà tiến tới tự động hóa toàn bộ chuỗi giá trị bán lẻ. AI sẽ được sử dụng để gợi ý sản phẩm theo ngữ cảnh, dự báo nhu cầu theo từng nhóm khách hàng và tối ưu hóa hành trình trải nghiệm.

Về kênh phân phối, BIC sẽ mở rộng hệ sinh thái bán hàng theo hướng liên kết sâu với các nền tảng số và dịch vụ tiêu dùng, thay vì chỉ dừng ở hợp tác truyền thống.

Các mô hình như bảo hiểm nhúng (embedded insurance), bảo hiểm theo hành vi (usage-based)... sẽ được triển khai rộng rãi, giúp sản phẩm bảo hiểm xuất hiện đúng lúc, đúng nhu cầu và phù hợp với hành vi tiêu dùng của khách hàng.

BIC cũng đặt mục tiêu phát triển đội ngũ bán lẻ thế hệ mới, kết hợp giữa kỹ năng tư vấn truyền thống và khả năng sử dụng công nghệ, dữ liệu. Lực lượng này sẽ không chỉ bán hàng mà còn đóng vai trò là “người đồng hành” của khách hàng trong suốt vòng đời hợp đồng, từ tư vấn, chăm sóc đến hỗ trợ bồi thường.

Trong dài hạn, BIC hướng tới từng bước hoàn thiện hệ sinh thái bảo hiểm số theo hướng linh hoạt, hiệu quả và phù hợp hơn với nhu cầu khách hàng. Với định hướng này, BIC kỳ vọng mở rộng dư địa phát triển, nâng cao năng lực phục vụ trên thị trường bảo hiểm phi nhân thọ, đồng thời đưa hoạt động bán lẻ trở thành một trong những động lực tăng trưởng quan trọng trong giai đoạn tới của doanh nghiệp.