BIC bồi thường 14 triệu đồng cho khách hàng bị lừa qua website giả mạo

Mạo danh cơ quan nhà nước, dẫn dụ khách hàng truy cập website giả

Theo hồ sơ vụ việc, ngày 18/8, chị Phạm Thị Thu Hiền (Long Biên, Hà Nội) nhận được liên hệ từ một đối tượng tự xưng là cán bộ hành chính, hướng dẫn làm hồ sơ đăng ký nhận trợ cấp dành cho phụ nữ sinh 2 con trước tuổi 35.

Đối tượng sau đó hướng dẫn chị Hiền truy cập một website được giới thiệu là cổng dịch vụ trực tuyến. Với giao diện và nội dung được thiết kế nhằm tạo lòng tin, website giả mạo đã khiến khách hàng thực hiện các bước xác nhận theo hướng dẫn. Trong quá trình này, chị Hiền được yêu cầu quét mã QR bằng ứng dụng ngân hàng để hoàn tất thủ tục. Chỉ ít phút sau, tài khoản của chị bị trừ 14 triệu đồng.

Qua xác minh, website khách hàng truy cập là website giả mạo do các đối tượng lừa đảo tạo lập nhằm thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Chia sẻ sau sự việc, chị Thu Hiền cho biết: “Tôi rất may mắn vì trước đó đã tham gia gói bảo hiểm ‘Bảo an tài khoản’ của BIDV nên được phía ngân hàng xác minh và công ty bảo hiểm hỗ trợ bồi thường toàn bộ số tiền đã mất. Hy vọng qua câu chuyện của mình, mọi người sẽ nâng cao cảnh giác hơn để tránh những trường hợp lừa đảo tương tự".

BIC chi trả 100% giá trị thiệt hại

Trước thời điểm xảy ra sự cố, chị Hiền đã tham gia bảo hiểm “Bảo an tài khoản” của BIC được triển khai trên nền tảng ngân hàng số BIDV SmartBanking.

Sau khi tiếp nhận hồ sơ, BIC phối hợp với cơ quan chức năng và chuyên gia lĩnh vực an ninh công nghệ để điều tra sự việc thuộc phạm vi tổn thất được bảo hiểm. Trên cơ sở tổn thất thực tế và quyền lợi bảo hiểm, BIC đã phê duyệt chi trả 14 triệu đồng cho khách hàng.

Tổng công ty Bảo hiểm BIDV (BIC) chi trả tiền bảo hiểm cho khách hàng (Ảnh: BIC).

Với mức chi trả 100% giá trị thiệt hại, khoản bồi thường giúp khách hàng giảm áp lực tài chính và sớm ổn định sau sự cố.

“Bảo an tài khoản” - thêm lớp bảo vệ cho giao dịch số

Trong bối cảnh các giao dịch tài chính ngày càng được thực hiện trên môi trường số, việc nâng cao kỹ năng nhận diện lừa đảo và chủ động trang bị các giải pháp bảo vệ phù hợp sẽ giúp người dùng an tâm hơn trong quá trình giao dịch trực tuyến.

Trường hợp của chị Phạm Thị Thu Hiền là một ví dụ cho thấy chủ động phòng ngừa rủi ro kết hợp với giải pháp bảo vệ phù hợp có thể giúp giảm đáng kể hậu quả tài chính khi sự cố xảy ra nhờ tham gia Bảo hiểm “Bảo an tài khoản”.

Sản phẩm hiện được triển khai trên nền tảng BIDV SmartBanking. Khi thực hiện giao dịch chuyển tiền trên ứng dụng, khách hàng có thể lựa chọn tham gia bảo hiểm với tháng đầu tiên miễn phí. Từ các tháng tiếp theo, mức phí duy trì là 5.000 đồng/tháng, với mức bảo vệ lên tới 125 triệu đồng/năm.

Trong đó chi trả tối đa 70 triệu đồng/năm hỗ trợ khách hàng trước các rủi ro tài chính phát sinh từ một số sự cố lừa đảo giao dịch số, theo quy định và điều kiện của chương trình.

Bên cạnh quyền lợi liên quan đến các rủi ro giao dịch số, “Bảo an tài khoản” còn có các quyền lợi bảo hiểm liên quan đến thương tật do tai nạn và chi phí điều trị thương tật do tai nạn, với mức bảo vệ tối đa 55 triệu đồng/năm.

Cảnh giác trước những thủ đoạn lừa đảo trực tuyến ngày càng tinh vi

Sự phát triển của các dịch vụ số cũng kéo theo nhiều hình thức lừa đảo ngày càng tinh vi. Các đối tượng có thể mạo danh cơ quan nhà nước, ngân hàng, doanh nghiệp hoặc các dịch vụ quen thuộc để tạo lòng tin, sau đó dẫn dụ người dùng truy cập đường link (đường dẫn) hoặc website giả mạo và thực hiện giao dịch.

Người dùng cần thận trọng với các đường link được gửi từ nguồn không xác thực; kiểm tra kỹ tên miền và thông tin website trước khi thực hiện giao dịch. Đồng thời, không cung cấp mật khẩu, mã OTP hay các thông tin bảo mật cho bất kỳ cá nhân, tổ chức nào qua các kênh không chính thức.

Bên cạnh việc chủ động nâng cao cảnh giác, các giải pháp bảo hiểm cũng có thể trở thành một lớp bảo vệ tài chính bổ sung, giúp khách hàng giảm thiểu tổn thất khi không may gặp sự cố thuộc phạm vi bảo hiểm.