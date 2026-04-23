Bí mật về một nghề "hái ra tiền" bỗng nhiên thành nghề áp lực nhất

Sự bùng nổ của thị trường tín dụng tư nhân từng tạo ra một công việc "hái ra tiền" bậc nhất phố Wall, đó là bán tài sản cho giới nhà giàu khát lợi suất. Nhưng giờ đây, mọi thứ đã đảo chiều.

Sales tín dụng tư nhân được cho là nghề áp lực nhất trong ngành tài chính hiện nay (Ảnh: BI).

Từ “đi săn tiền” sang “giữ tiền”: Nghề bán hàng đảo chiều

Nguyên nhân trực tiếp đẩy giới bán hàng vào thế bí là làn sóng rút vốn kỷ lục. Trong quý I năm nay, các nhà đầu tư đã yêu cầu rút tổng cộng 19,5 tỷ USD khỏi các quỹ cho vay trực tiếp.

Sự dịch chuyển này bắt nguồn từ niềm tin lung lay. Khách hàng ngày càng lo ngại về chất lượng tín dụng, đặc biệt là mức độ rủi ro tại các tài sản phần mềm trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo. Sự chênh lệch định giá giữa thị trường tư nhân và niêm yết cũng làm gia tăng sự bất an.

Tuy nhiên, không phải ai muốn lấy tiền cũng được. Phân tích của Business Insider trên 17 quỹ lớn cho thấy, các công ty chỉ chi trả 53% số tiền yêu cầu, tương đương 10,4 tỷ USD. Có tới 9 quỹ phải kích hoạt rào chắn, áp dụng giới hạn rút vốn tối đa ở mức 5% hoặc 7% mỗi quý.

Quyết định chặn rút vốn đã giúp các quỹ giữ lại hơn 9 tỷ USD. So với quý cuối năm 2025, yêu cầu rút vốn tăng vọt 142,2%, nhưng lượng tiền thực tế được giải ngân chỉ tăng 28,9%.

Những cái tên ghi nhận yêu cầu rút tiền lớn nhất bao gồm Cliffwater Corporate Lending Fund và Blue Owl Credit Income Corp. Thậm chí, quỹ tập trung vào công nghệ của Blue Owl đã phải bán bớt tài sản để tăng thanh khoản trước khi áp dụng giới hạn rút vốn.

Ngoại lệ hiếm hoi là Blackstone. Quỹ tín dụng tư nhân không niêm yết lớn nhất thị trường với 82,7 tỷ USD tài sản này đã hoàn trả trọn vẹn 3,7 tỷ USD do không áp dụng mức trần. Dù vậy, quy mô quỹ không suy giảm tương ứng do được bù đắp gần 2,5 tỷ USD từ dòng tiền mới, bao gồm cả vốn từ giới lãnh đạo công ty.

Áp lực nhân sự và cuộc thanh lọc âm thầm

Khi các rào chắn thanh khoản được dựng lên, áp lực đè nặng lên vai đội ngũ bán hàng, gây quỹ và phát triển kinh doanh. Theo Yahoo, tại các ông lớn như Blackstone, Blue Owl, Ares và Apollo, dòng tiền mới vẫn chảy vào nhưng không đủ bù đắp lượng vốn tháo chạy.

"Họ bị đặt vào tình thế buộc phải phòng thủ. Đó không hẳn là vị trí mà nhiều ứng viên của chúng tôi mong muốn", bà Jessica Xu, phụ trách tuyển dụng tại công ty săn đầu người Selby Jennings chia sẻ.

Thực tế, các nhân viên phân phối thị trường tư nhân đang thiếu công cụ để giữ chân khách hàng. Khác với môi trường truyền thống có đa dạng chiến lược để chào mời, họ có rất ít lựa chọn sản phẩm thay thế.

Một cựu nhân viên thừa nhận: "Bạn gần như chỉ có thể nói: Làm ơn mua thêm đi. Thực sự không có nhiều cách để phòng thủ". Áp lực này, cộng với việc hoa hồng thường được tính trên doanh số gộp thay vì doanh số ròng, khiến nhiều người mất động lực và âm thầm rời bỏ lĩnh vực này.

Theo dữ liệu từ Jensen Partners, sự dịch chuyển nhân sự tại điểm giao thoa giữa quản lý tài sản và tín dụng từng đạt kỷ lục 585 người trong năm 2025. Dù hoạt động tuyển dụng chưa có dấu hiệu dừng lại, tính chất công việc đã hoàn toàn thay đổi. Thay vì tìm kiếm những bước đi ngang cấp tại các công ty lớn, nhiều nhân sự nay sẵn sàng cân nhắc chuyển sang các tổ chức nhỏ hơn.

Bài kiểm tra thanh khoản lớn nhất lịch sử

Áp lực tháo chạy của dòng vốn khiến các lãnh đạo ngành phải nhìn nhận lại cách tiếp cận khách hàng cá nhân. Đồng CEO Blue Owl, ông Doug Ostrover, thừa nhận toàn ngành lẽ ra phải làm tốt hơn trong việc giúp nhà đầu tư hiểu rõ bản chất của loại tài sản này.

Tín dụng tư nhân từng được quảng bá là sản phẩm "bán thanh khoản", hứa hẹn lợi suất cao hơn trái phiếu truyền thống. Nhưng đổi lại, nhà đầu tư chỉ có thể rút tiền theo quý. "Sẽ có những thời điểm thanh khoản thấp và họ không thể tự do rút toàn bộ vốn", ông Ostrover nhận định.

Sự thay đổi trong tâm lý khách hàng đang định hình lại tiêu chí tuyển dụng. Các quỹ hiện khát khao những "chuyên gia sản phẩm" - người đủ khả năng giải đáp thắc mắc kỹ thuật, xoa dịu nỗi lo của nhà đầu tư và đặt vấn đề vào đúng bối cảnh kinh tế.

Ông Adam Loughran, Phó chủ tịch cấp cao tại Selby Jennings, cho biết các quỹ đang nhắm đến những người có nền tảng thẩm định đầu tư. Họ cần những nhân sự có thể nói chuyện như một nhà đầu tư thực thụ, trình bày chiến lược một cách kỹ thuật và rõ ràng.

Quan trọng hơn, kinh nghiệm vượt qua giông bão đang trở thành tiêu chí được săn đón. Giới chủ đầu tư không muốn giao tiền cho những người chưa từng nếm mùi khủng hoảng.

Ông Mike Serio, Giám đốc đầu tư tại Trilogy Financial, đơn vị quản lý hơn 4 tỷ USD, chia sẻ: "Tôi khá lo lắng khi nhận cuộc gọi từ những người chưa từng trải qua khủng hoảng tài chính toàn cầu. Họ muốn những người có kinh nghiệm quản lý danh mục tín dụng tư nhân của mình".

Làn sóng rút vốn kỷ lục đầu năm 2026 đã phơi bày một thực tế: tín dụng tư nhân không phải là kênh đầu tư có thể rút tiền linh hoạt như nhiều người từng kỳ vọng. Trong bối cảnh bất ổn gia tăng, đây có thể là phép thử lớn đầu tiên đối với mô hình "lợi suất cao nhưng thanh khoản thấp" vốn là nền tảng tăng trưởng của thị trường này suốt nhiều năm qua.