Bí mật quy trình giao hàng trong 30 phút, 1 giờ gây sốc của Amazon

Amazon đang đẩy nhanh cuộc đua giao hàng trong thương mại điện tử khi công bố dịch vụ giao một số mặt hàng chỉ trong vòng 1 giờ - mức tốc độ gần như “tức thì” trong ngành logistics hiện nay.

Theo thông báo, các khung giờ giao hàng siêu tốc này đã được triển khai tại hàng trăm khu vực trên khắp nước Mỹ, từ các đô thị lớn như Los Angeles, Chicago, Washington cho đến những thành phố nhỏ hơn như Des Moines (bang Iowa) hay Boise (bang Idaho).

Amazon đẩy căng cuộc chiến giao hàng với dịch vụ 1 giờ (Nguồn: AP).

Không dừng lại ở đó, Amazon cũng mở rộng tùy chọn giao trong 3 giờ tại hơn 2.000 địa điểm, nhằm phủ rộng dịch vụ giao nhanh đến phần lớn người tiêu dùng.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt. Walmart - đối thủ lớn trong lĩnh vực bán lẻ - cho biết hiện có thể giao hàng trong ngày dưới 3 giờ cho tới 95% dân số Mỹ, cho thấy “cuộc chiến tốc độ” đang bước vào giai đoạn quyết liệt.

Danh mục hàng hóa được hưởng dịch vụ giao nhanh của Amazon là khoảng 90.000 sản phẩm, trải rộng từ nhu yếu phẩm, quần áo, thuốc không kê đơn, đồ gia dụng cho tới thiết bị điện tử.

Về chi phí, người dùng phải trả 9,99 USD cho giao hàng 1 giờ nếu là thành viên cao cấp và 19,99 USD nếu không phải thành viên. Với lựa chọn 3 giờ, mức phí lần lượt là 4,99 USD và 14,99 USD.

Hãng cho biết tốc độ này đạt được nhờ kết hợp robot, trí tuệ nhân tạo (AI) cùng mạng lưới giao hàng khu vực, giúp rút ngắn thời gian xử lý và hoàn tất đơn hàng. Thậm chí, hãng còn đang thử nghiệm dịch vụ giao siêu tốc 30 phút hoặc ít hơn, cho thấy tham vọng thiết lập tiêu chuẩn mới về trải nghiệm mua sắm trực tuyến.

Tuy nhiên, mặt trái của cuộc đua này cũng bắt đầu lộ diện. Các tổ chức bảo vệ quyền lợi lao động cảnh báo rằng việc quá chú trọng tốc độ có thể khiến nguy cơ chấn thương của nhân viên kho hàng gia tăng, khi áp lực xử lý đơn ngày càng lớn.

Trong khi đó, với người tiêu dùng, lợi ích là rõ ràng: nhận hàng nhanh hơn bao giờ hết. Nhưng với ngành bán lẻ, đây là một cuộc chơi không chỉ tốn kém mà còn đòi hỏi cân bằng giữa tốc độ, chi phí và con người.