Becamex đề xuất UBND TPHCM thoái vốn từ 95% về 65%

Tập đoàn Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Becamex (mã chứng khoán: BCM) vừa công bố thông tin bất thường liên quan đến việc doanh nghiệp chưa đáp ứng đầy đủ điều kiện về công ty đại chúng theo quy định hiện hành.

Căn cứ danh sách cổ đông chốt quyền tham dự kỳ họp cổ đông thường niên năm 2026, được Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam lập tại ngày đăng ký cuối cùng 25/5, doanh nghiệp ghi nhận tổng cộng 9.221 cổ đông. Trong đó, có 9.220 cổ đông không phải cổ đông lớn đang nắm giữ cổ phiếu có quyền biểu quyết, tương ứng tỷ lệ sở hữu 4,56%.

Với cơ cấu này, Becamex chưa đạt yêu cầu tối thiểu về tỷ lệ phân tán cổ đông theo quy định, khi chưa đảm bảo ít nhất 10% cổ phiếu có quyền biểu quyết thuộc về tối thiểu 100 nhà đầu tư không phải cổ đông lớn.

Dù chưa đáp ứng điều kiện về cơ cấu cổ đông, doanh nghiệp vẫn thuộc trường hợp được tiếp tục duy trì tư cách công ty đại chúng trong thời gian thực hiện đề án tái cơ cấu đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Văn phòng Becamex (Ảnh: DN).

Để khắc phục, Becamex cho biết đang chủ động xây dựng phương án và đã kiến nghị UBND TPHCM xem xét phê duyệt lộ trình giảm tỷ lệ vốn Nhà nước tại doanh nghiệp từ mức 95,44% xuống trên 65% trong giai đoạn 2026-2030.

Giải pháp được đề xuất thực hiện thông qua phát hành cổ phiếu ra công chúng, nhằm từng bước đáp ứng yêu cầu về cơ cấu cổ đông của công ty đại chúng.

Không riêng Becamex, thời gian gần đây, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã ban hành hàng loạt các quyết định và văn bản thông báo về việc hủy tư cách công ty đại chúng đối với một số doanh nghiệp do không còn đáp ứng các điều kiện theo quy định.

Một loạt doanh nghiệp lớn có vốn Nhà nước thuộc diện này. Do đó, UBCKNN đã ban hành công văn yêu cầu rà soát tư cách công ty đại chúng đối với doanh nghiệp Nhà nước (DNNN) đang thực hiện niêm yết hoặc đăng ký giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng khoán.

Nếu phát sinh việc không còn đáp ứng điều kiện, trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày xảy ra sự kiện, công ty phải gửi văn bản báo cáo kèm danh sách cổ đông và báo cáo tài chính năm gần nhất đã được kiểm toán để cơ quan quản lý xem xét.

Công văn cũng áp dụng đối với các công ty con của doanh nghiệp Nhà nước đang niêm yết hoặc đăng ký giao dịch. Các công ty này phải độc lập đáp ứng đầy đủ điều kiện công ty đại chúng theo quy định của Luật Chứng khoán, không phụ thuộc vào việc công ty mẹ là doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ vốn chi phối.