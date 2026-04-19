Bầu Đức nói không lãi với HAG cứ gặp tôi; tỷ phú Long nuôi heo lãi hơn thép

Bầu Đức: Nếu đầu tư cổ phiếu HAG không hiệu quả thì "cứ gặp tôi"

Trong cuộc họp với cổ đông, Chủ tịch Hoàng Anh Gia Lai Đoàn Nguyên Đức khuyến nghị cổ đông nên tiếp cận cổ phiếu HAG theo hướng tích lũy dài hạn, với kỳ vọng tăng trưởng trong 1-2 năm tới gắn với kết quả kinh doanh của doanh nghiệp. Đồng thời, cổ đông có thể mua tích lũy. "Trong 1-2 năm tới, nếu đầu tư không hiệu quả thì cứ gặp tôi", ông nói.

Tỷ phú Trần Đình Long nuôi heo lãi 1.000 tỷ đồng, biên lãi gấp 4 làm thép

Công ty cổ phần Phát triển Nông nghiệp Hòa Phát (mã chứng khoán: HPA) năm qua ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt mức 1.600 tỷ đồng, tăng 55% so với cùng kỳ và vượt 22% kế hoạch đề ra. Trong đó, riêng mảng chăn nuôi heo đóng góp hơn 1.000 tỷ đồng lợi nhuận, tăng trưởng 47% so với năm 2024.

Biên lợi nhuận của mảng này cao đáng chú ý, khi chỉ chiếm 41% tổng doanh thu bán hàng nhưng lại đóng góp tới 67% tổng lợi nhuận sau thuế toàn công ty. Tương ứng, tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) của mảng chăn nuôi heo lên tới 83%, gấp gần 4 lần so với ngành công nghiệp nặng cốt lõi là thép.

Ông Bùi Cao Nhật Quân làm Chủ tịch NovaGroup

Trong thông báo được doanh nghiệp phát đi, ông Bùi Thành Nhơn - Chủ tịch HĐQT Nova Holding, Nhà sáng lập NovaGroup, Novaland Group - chính thức chuyển giao vai trò Chủ tịch HĐQT NovaGroup cho ông Bùi Cao Nhật Quân.

Ông Bùi Thành Nhơn - Nhà sáng lập NovaGroup - sẽ giữ vai trò định hướng chiến lược, dẫn dắt tầm nhìn dài hạn và đồng hành cùng ban lãnh đạo và giữ vị trí Chủ tịch Nova Holding- công ty mẹ có cổ phần chi phối NovaGroup.

Cổ phiếu FPT biến động dữ dội, ông Trương Gia Bình nói gì với cổ đông?

Cổ phiếu FPT điều chỉnh mạnh từ đầu năm đến nay. Ông Trương Gia Bình - Chủ tịch FPT - nói ban lãnh đạo công ty thấu hiểu những cảm xúc này, nhất là khi cổ phiếu vừa trải qua giai đoạn điều chỉnh.

Dù vậy, theo ông, trong vòng 5-10 năm tới, doanh nghiệp đặt mục tiêu làm chủ các công nghệ lõi mang tính quốc gia, đồng thời vươn lên sánh vai với các tập đoàn hàng đầu thế giới trong lĩnh vực chuyển đổi số và AI.

Sếp FPT Retail nói không tuyển mới, một người làm việc phải bằng 2 người

Bà Nguyễn Bạch Điệp - Chủ tịch FPT Retail - cho rằng việc tăng năng suất nhân viên thông qua việc tăng ứng dụng AI là điều cần thiết trong bối cảnh kinh doanh đối mặt với nhiều thách thức. Công ty hiện đã đưa một ứng dụng AI vào để hỗ trợ tăng năng suất đội ngũ lên khoảng 20%, không phải tuyển dụng thêm ngay cả khi mở thêm cửa hàng.

Thế Giới Di Động chốt chia cổ tức kỷ lục, đẩy nhanh IPO Điện Máy Xanh

Trước những lo ngại của cổ đông về căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông có thể ảnh hưởng đến kế hoạch kinh doanh, Chủ tịch Thế Giới Di Động Nguyễn Đức Tài khẳng định sẽ không điều chỉnh các chỉ tiêu đã đề ra. "Văn hóa làm việc của đội ngũ Thế Giới Di Động là nếu có khó khăn thì anh em tự tính, không có chuyện xin xỏ giảm chỉ tiêu", ông Tài nhấn mạnh.

Năm nay, công ty đặt kế hoạch doanh thu thuần 185.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 9.200 tỷ đồng, lần lượt tăng trưởng 19% và 30% so với kết quả thực hiện năm 2025. Về tầm nhìn dài hạn, tập đoàn hướng tới cột mốc doanh thu 10 tỷ USD vào năm 2030.

43.000 cổ đông nắm 9,4% vốn, Petrolimex không đủ tư cách công ty đại chúng

Do không đáp ứng tiêu chí về tỷ lệ sở hữu của nhóm cổ đông nhỏ lẻ, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex, mã chứng khoán: PLX) hiện không đáp ứng đủ điều kiện để duy trì tư cách công ty đại chúng theo quy định của Luật Chứng khoán.

Theo đó, căn cứ danh sách cổ đông chốt quyền tham dự kỳ họp cổ đông thường niên năm 2026 (ngày đăng ký cuối cùng 25/3) do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam lập, Petrolimex được biết có tổng cộng 43.266 cổ đông.Tuy nhiên, nhóm này chỉ sở hữu hơn 9,4% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết, không đảm bảo điều kiện duy trì tư cách công ty đại chúng.

Lãi suất tăng, đại gia Phát Đạt tính tăng vốn, bán dự án để giảm áp lực

Ông Nguyễn Văn Đạt - Chủ tịch HĐQT Công ty Phát triển Bất động sản Phát Đạt (mã chứng khoán: PDR) cho biết công ty có kế hoạch ứng phó bài toán lãi suất bằng cách tăng vốn, tiếp tục chuyển nhượng nhiều dự án để giảm bớt áp lực vay vốn, tập trung nguồn tiền phát triển các dự án khác. Vị này cũng thừa nhận hiện nay nhiều ngân hàng hết room (hết hạn mức cho vay), lãi suất tăng.

MSB thu giữ hàng trăm tài sản của FLC để “siết nợ” Bamboo Airways

Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam (MSB) mới đây phát đi thông báo về việc thu giữ tài sản bảo đảm của Công ty cổ phần Hàng không Tre Việt (Bamboo Airways) nhằm xử lý thu hồi nợ theo các hợp đồng tín dụng đã ký kết. Danh mục tài sản bị thu giữ bao gồm hàng trăm quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại nhiều địa phương.