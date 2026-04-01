Bắt buộc dùng tên thật cho tài khoản ngân hàng từ hôm nay

Theo quy định tại Thông tư số 30/2025 của Ngân hàng Nhà nước về cung ứng dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt, từ hôm nay (1/4), toàn bộ tên tài khoản thanh toán phải đồng nhất với thông tin trên căn cước công dân hoặc thẻ căn cước, nhằm nâng cao tính bảo mật và an toàn cho mọi giao dịch.

Theo đó, tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán có trách nhiệm kiểm tra lệnh thanh toán, bảo đảm tính hợp pháp, hợp lệ. Trong đó, các đơn vị đảm bảo thể hiện đúng số hiệu tài khoản thanh toán, tên tài khoản thanh toán trong thỏa thuận mở và sử dụng tài khoản thanh toán của khách hàng khi thực hiện giao dịch thanh toán và hiển thị đầy đủ trên chứng từ thanh toán.

Quy định này đồng nghĩa với việc các ngân hàng sẽ phải chấm dứt dịch vụ cho phép khách hàng đặt biệt danh (nickname) cho tài khoản (hay còn gọi là iNick).

Khách chuyển tiền thanh toán (Ảnh: Thành Đông).

Nickname/iNick là tên tài khoản do khách hàng tự chọn bên cạnh số tài khoản chính thức (tài khoản gốc) do ngân hàng cung cấp. Việc cấp nickname cho tài khoản giúp cá nhân hóa thông tin tài khoản của khách hàng, tên tài khoản dễ nhớ, ngắn gọn. Tuy nhiên, dịch vụ này cũng phát sinh những rắc rối không đáng có, như việc chuyển tiền nhầm tài khoản.

Gần đây, một số ngân hàng đã ra thông báo về việc sẽ chấm dứt dịch vụ cho phép khách hàng đặt nickname cho tài khoản.

Đơn cử, theo thông báo từ VPBank, ngân hàng sẽ chính thức ngừng cung cấp dịch vụ đặt biệt danh cho tài khoản thanh toán kể từ ngày 1/4. Việc điều chỉnh này nhằm tuân thủ Thông tư 30/2025.

Theo đó, từ hôm nay, các giao dịch chuyển tiền đến tài khoản VPBank có thể bị từ chối nếu khách hàng tiếp tục sử dụng dịch vụ tài khoản iNick để nhận tiền.

Trước đây, dịch vụ này cho phép khách hàng tạo "biệt danh" để thay thế số tài khoản khi chuyển - nhận tiền. Tuy nhiên, sau khi dừng triển khai, các giao dịch sử dụng biệt danh sẽ không còn hiệu lực. Trong trường hợp người gửi vẫn sử dụng thông tin cũ, giao dịch có thể không thực hiện được hoặc bị từ chối.

Các ngân hàng cho biết, việc chấm dứt dịch vụ tài khoản nickname không ảnh hưởng đến số dư và quyền sử dụng tài khoản của khách hàng. Số dư trong tài khoản vẫn được bảo toàn. Số tài khoản gốc và các tiện ích đi kèm cũng không thay đổi.

Thay vì dùng nickname, khách hàng sẽ dùng số tài khoản gốc (số tài khoản đã đăng ký với ngân hàng) để chuyển và nhận tiền. Nhưng khách hàng cần cập nhật lại thông tin nhận tiền trên các nền tảng để tránh gián đoạn giao dịch.

Thông tư 30/2025 quy định, khi phát hiện giao dịch có dấu hiệu tội phạm, các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán và trung gian thanh toán phải thực hiện tố giác, báo tin cho cơ quan có thẩm quyền, đồng thời báo cáo bằng văn bản tới Ngân hàng Nhà nước (Vụ Thanh toán, chi nhánh khu vực) và thông báo cho khách hàng về tình trạng xử lý tra soát, khiếu nại.

Trường hợp cơ quan chức năng kết luận không có yếu tố tội phạm, trong vòng 15 ngày kể từ khi có kết luận, các tổ chức phải phối hợp, thỏa thuận với khách hàng để xử lý kết quả tra soát và giải quyết khiếu nại.