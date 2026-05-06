Bảo Việt tạm gánh lỗ vì chi 320 tỷ đồng mua cổ phiếu FPT

Báo cáo tài chính quý I của Tập đoàn Bảo Việt (mã chứng khoán: BVH) vừa công bố đã phần nào phản ánh hoạt động đầu tư chứng khoán của định chế này.

Theo đó, tổng danh mục đầu tư tài chính đạt 283.242 tỷ đồng, tăng gần 6% so với đầu năm. Riêng danh mục cổ phiếu niêm yết ghi nhận 3.846 tỷ đồng, tăng 9%, chủ yếu do doanh nghiệp đã chi khoảng 320 tỷ đồng để mua cổ phiếu FPT trong quý I.

Tính đến cuối tháng 3, khoản đầu tư vào FPT đạt 442 tỷ đồng và đang tạm ghi nhận lỗ gần 5 tỷ đồng sau khi trích lập dự phòng. Trên thị trường, cổ phiếu này cũng thu hút sự chú ý khi liên tục điều chỉnh từ vùng đỉnh, giảm khoảng 25% trong ba tháng đầu năm.

Trước đó, lãnh đạo một doanh nghiệp bán lẻ niêm yết cũng bày tỏ lo ngại về hiệu quả đầu tư cổ phiếu, trong đó có FPT. Người này cho biết đang cân nhắc không tiếp tục sử dụng nguồn tiền nhàn rỗi để đầu tư chứng khoán, thay vào đó sẽ chuyển sang các kênh tài sản tài chính khác.

Quay lại danh mục đầu tư của Tập đoàn Bảo Việt, trong kỳ doanh nghiệp đã giảm tỷ trọng tại cổ phiếu VNM của Vinamilk, từ 419 tỷ đồng xuống còn 351 tỷ đồng. Danh mục cũng ghi nhận sự hiện diện của các mã ngân hàng như ACB và CTG.

Trên thực tế, những năm gần đây, cùng với sự sôi động của thị trường chứng khoán, không chỉ nhà đầu tư cá nhân mà cả các tổ chức cũng gia tăng tỷ trọng cổ phiếu. Đặc biệt, các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ - với lợi thế nắm giữ lượng tiền mặt lớn - đang đẩy mạnh phân bổ vào kênh chứng khoán trong cơ cấu tài sản tài chính.

Thống kê năm 2025 cho thấy Prudential Việt Nam đã đầu tư hơn 22.500 tỷ đồng vào chứng khoán, bao gồm cổ phiếu niêm yết và các mã đăng ký giao dịch trên UPCoM, tăng 16% so với đầu năm. Doanh nghiệp không công bố chi tiết danh mục cụ thể cũng như tình trạng lãi - lỗ. Bên cạnh cổ phiếu, dòng vốn của đơn vị này còn được phân bổ vào trái phiếu chính phủ, trái phiếu được bảo lãnh, trái phiếu doanh nghiệp và tiền gửi ngân hàng.

Diễn biến tương tự cũng ghi nhận tại Bảo hiểm Bảo Minh, khi doanh nghiệp này gia tăng đáng kể quy mô đầu tư chứng khoán trong năm qua, dù hiệu quả trên thị trường chưa khả quan.