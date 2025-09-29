Bảo Tín Mạnh Hải góp 1.000 tỷ đồng vào một công ty tài sản mã hóa

Theo bản đăng ký thành lập mới của Công ty cổ phần Kinh doanh và Tài sản mã hóa Vimexchange, Bảo Tín Mạnh Hải góp 1.000 tỷ đồng, tương đương 10% vốn. Người đại diện pháp luật của Vimexchange là bà Nguyễn Thị Loan (sinh năm 1970). Bà Loan giữ chức Chủ tịch hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc của Vimexchange.

Bà Nguyễn Thị Loan này trùng họ tên và ngày tháng năm sinh với bà Nguyễn Thị Loan - cựu Chủ tịch Tập đoàn Vimedimex, người từng bị Tòa án nhân dân TP Hà Nội tuyên phạt tù trong vụ "vây thầu, dìm giá đất" tại Đông Anh (Hà Nội).

Trong cơ cấu cổ đông sáng lập của Vimexchange, Công ty cổ phần Tập đoàn dược phẩm Vimedimex góp 5.000 tỷ đồng, tương ứng sở hữu 50%. Chứng khoán Hòa Bình, một doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái Vimedimex cũng góp 200 tỷ đồng, chiếm 2% vốn điều lệ.

Cơ cấu cổ đông công ty tài sản mã hóa Vimexchange còn một số tổ chức khác như Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển Hòa Bình (1.000 tỷ đồng), Công ty cổ phần Biển Tiên Sa (600 tỷ đồng), Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư phát triển Việt Nam (500 tỷ đồng), Công ty cổ phần Dược Phẩm Vimedimex 2 (1.500 tỷ đồng), Công ty cổ phần Quản Lý Quỹ Quốc Tế (200 tỷ đồng).

Hình minh họa tài sản mã hóa (Ảnh: IT).

Gần đây, hàng loạt “ông lớn” ngân hàng và chứng khoán đồng loạt lập sàn tài sản mã hóa, báo hiệu "cuộc đua" mới trên thị trường tài chính số Việt Nam. Một số đơn vị có thể kể đến như HDBank, VPBank, MB, Chứng khoán SSI, Chứng khoán VIX…

Theo Nghị quyết 05 của Chính phủ, Việt Nam sẽ thí điểm thị trường mã hóa trong 5 năm, sau đó tiếp tục vận hành cho tới khi có quy định mới. Các hoạt động trên thị trường tài sản mã hóa được thí điểm gồm chào bán, phát hành tài sản mã hóa, tổ chức thị trường giao dịch và cung cấp dịch vụ.

Theo nghị quyết, sàn giao dịch tài sản số phải có vốn tối thiểu 10.000 tỷ đồng, trong đó ít nhất 35% do từ 2 tổ chức trở lên thuộc nhóm ngân hàng, chứng khoán, quản lý quỹ, bảo hiểm hoặc công nghệ nắm giữ.

Bên cạnh đó, cổ đông, thành viên góp vốn là tổ chức phải có tư cách pháp nhân, hoạt động kinh doanh có lãi trong 2 năm liền trước năm đề nghị cấp giấy phép; báo cáo tài chính 2 năm liền trước của tổ chức góp vốn phải được kiểm toán và ý kiến kiểm toán là ý kiến chấp thuận toàn phần.