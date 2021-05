Bảo Minh ủng hộ 2 tỷ đồng phòng chống dịch Covid-19 cho 2 tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh

Dân trí Chiều 20/5, Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh đã trao cho đại diện chính quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc hai tỉnh bắc Giang, Bắc Ninh tổng số tiền 2 tỷ đồng, ủng hộ việc phòng, chống dịch Covid-19.

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, nhằm góp phần chia sẻ khó khăn và chung tay phòng chống đẩy lùi dịch bệnh, chiều ngày 20/5, ông Đinh Việt Tùng - Chủ tịch HĐQT Bảo Minh, đại diện Tổng công ty, cùng với ông Nguyễn Huy Đoàn - Trưởng đại diện Văn phòng 2, ông Vũ Hải Lâm - Giám đốc Bảo Minh Bắc Giang và ông Nguyễn Duy Thành - Giám đốc Bảo Minh Bắc Ninh, đã trao số tiền ủng hộ là 2 tỷ đồng cho đại diện chính quyền và Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh để ủng hộ quỹ phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Tiếp đón Bảo Minh tại Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Giang, có ông Dương Văn Thái - Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Bắc Giang, ông Ngô Sách Thực - Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Ông Trần Công Thắng - Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Giang.

Bảo Minh trao số tiền 1 tỷ đồng cho Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Giang

Tại Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Ninh, tiếp đón Bảo Minh có ông Nguyễn Đình Lợi - Chủ tịch MTTQ tỉnh Bắc Ninh.

Tại buổi gặp mặt, lãnh đạo chính quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh đã bày tỏ lòng cảm ơn đối với sự giúp đỡ quý báu của Bảo Minh.

Bảo Minh trao số tiền 1 tỷ đồng cho Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Ninh

Ở thời điểm hiện tại, các tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang đang có nhiều ca nhiễm Covid-19 trong cộng đồng và đang gặp vô vàn khó khăn do vừa phải tập trung chống dịch, vừa phải giải quyết các vấn đề tác động đến kinh tế, xã hội. Với số tiền ủng hộ trên, Bảo Minh mong muốn được cùng đoàn kết chia sẻ để các địa phương có thêm nguồn lực để kiểm soát, đẩy lùi dịch bệnh, đảm bảo an toàn an sinh xã hội, an toàn đời sống và sức khỏe của người dân.

Từ khi Việt Nam xuất hiện dịch bệnh Covid-19, Bảo Minh luôn nghiêm túc thực hiện các yêu cầu phòng chống dịch theo chỉ đạo của Tổng công ty và chính quyền địa phương, đặc biệt là khai báo y tế khi có dấu hiệu ho, sốt cao, không tụ tập đông người, không ra ngoài, không đến bệnh viện và các cơ sở khám bệnh không cần thiết, và nghiêm túc thực hiện theo đúng hướng dẫn 5K của Bộ Y tế.

Trường Thịnh