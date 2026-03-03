Bão không kích Trung Đông: Giá vàng giật cục, tiền lớn âm thầm gom hàng

Không phận UAE bị đình chỉ một phần, các chuyến bay qua Dubai gián đoạn đã khiến dòng chảy vàng toàn cầu chao đảo, buộc giới giao dịch phải khẩn cấp chuyển hướng các lô hàng từ London sang châu Á.

Trong bối cảnh rủi ro địa chính trị leo thang, nhà đầu tư lập tức tìm đến vàng như “hầm trú ẩn”, đẩy giá các sản phẩm vàng số tăng vọt ngay cả khi thị trường truyền thống còn chưa mở cửa.

Trong bối cảnh rủi ro địa chính trị leo thang, nhà đầu tư lập tức tìm đến vàng như “hầm trú ẩn" (Ảnh: Tech Juice).

Cú sốc "mở bát" và cuộc giằng co nghẹt thở

Bước vào phiên giao dịch đầu tuần, kịch bản "nhảy múa" của kim loại quý diễn ra đúng như dự đoán. Theo nền tảng dữ liệu Kitco News, giá vàng giao ngay nhanh chóng thiết lập nền tảng vững chắc và hiện giao dịch quanh mốc 5.326 USD/ounce.

Đây là một màn "quay xe" ngoạn mục nếu nhớ lại vùng đáy 4.400 USD hồi đầu tháng 2. Tính từ đầu năm, kim loại quý này đã bỏ túi mức tăng trưởng lên tới 23%, dù từng trải qua cú rung lắc mạnh sau khi chạm đỉnh kỷ lục trên 5.595 USD/ounce vào cuối tháng 1.

Trước đó, chuyên gia Edward Meir từ Marex từng nhận định trên Reuters rằng vàng có thể bật tăng tới 200 USD ngay khi mở cửa do phản xạ tâm lý. Cùng chung góc nhìn, ông Fawad Razaqzada từ City Index kỳ vọng mốc 5.500 USD sẽ sớm bị chinh phục. Tuy nhiên, theo ghi nhận thực tế từ Bloomberg, giá vàng đầu phiên lại có lúc "hụt hơi" giảm 0,3% trước khi vòng lên mức tăng 1%.

Sự giật cục này không phải là vô cớ. Nó phản ánh cân nhắc của Phố Wall về hai rủi ro: Hầm trú ẩn địa chính trị và bóng ma lạm phát.

Khúc mắc nằm ở thị trường năng lượng. Căng thẳng leo thang đã đẩy giá dầu thô ghi nhận mức tăng mạnh nhất trong vòng 4 năm qua. Ông Frank Monkam, Giám đốc chiến lược tại Buffalo Bayou Commodities, chỉ ra rằng đà tăng của vàng đang bị kìm hãm khi nhà đầu tư bắt đầu "đánh hơi" thấy rủi ro lạm phát đình đốn.

Dầu tăng giá đe dọa thổi bùng lạm phát, buộc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) và các ngân hàng Trung ương phải duy trì mặt bằng lãi suất cao (hiện ở mức 3,5%-3,75%) để kìm chế. Đối với vàng - một tài sản không sinh lãi, lãi suất cao luôn là "khắc tinh". Ngay lập tức, giới giao dịch hợp đồng hoán đổi đã thu hẹp kỳ vọng về các đợt cắt giảm lãi suất trong thời gian tới, khiến trái phiếu Mỹ suy yếu và đồng USD bứt tốc trở lại.

Sức ép này thể hiện rõ nhất ở bạc, "người anh em" mang tính chu kỳ và công nghiệp của vàng. Từ mức đỉnh rực rỡ 96 USD/ounce đầu tuần (tương đương mức tăng 45% từ đáy), giá bạc đã nhanh chóng "xì hơi", lùi về giao dịch quanh mốc 87 USD/ounce dưới áp lực bán chốt lời của các trader chạy theo tin tức.

Tầm nhìn 6.000 USD và lực đẩy vĩ mô chưa từng được kể

Dù ngắn hạn có rung lắc bởi bẫy lãi suất, bức tranh kinh tế vĩ mô dài hạn lại đang vẽ ra một kỷ nguyên hoàng kim mang tính cấu trúc cho vàng. Những biến động địa chính trị dưới thời Tổng thống Donald Trump đã giúp vàng thiết lập chuỗi tăng giá 7 tháng liên tiếp trong tháng 2 - kỷ lục dài nhất kể từ năm 1973.

Tờ The Street mới đây dẫn lại một báo cáo gây chấn động từ Bank of America (BofA). Bất chấp những cơn gió ngược từ chính sách tiền tệ, nhà băng này thẳng tay nâng mục tiêu giá vàng lên mốc 6.000 USD/ounce trong 12 tháng tới. Tổ chức MKS PAMP thậm chí còn vạch ra lộ trình tiến tới 6.750 USD.

Lập luận của BofA được xây dựng trên những vết nứt khó vá của nền kinh tế số một thế giới. Dữ liệu mới nhất cho thấy lạm phát bán buôn tại Mỹ đã chạm 2,9%, vượt xa dự báo. Kết hợp với khối nợ công phình to kỷ lục và thâm hụt ngân sách như một chiếc "thùng không đáy", niềm tin vào đồng tiền pháp định đang sứt mẻ.

Bank of America nâng mục tiêu giá vàng năm 2026, đưa ra dự báo táo bạo nhất từ trước đến nay về vàng (Ảnh: Getty).

Một rào cản tâm lý khác vừa được cởi trói chính là "yếu tố Warsh". Quyết định đề cử ông Kevin Warsh - một nhân vật nổi tiếng với quan điểm "diều hâu" về lãi suất - làm Chủ tịch Fed thay thế Jerome Powell từng khiến vàng bốc hơi 6,4% chỉ trong một ngày, rơi xuống 4.893 USD.

Nhưng BofA trấn an rằng đây chỉ là sự hoảng loạn thái quá. Quy mô bảng cân đối kế toán khổng lồ của Fed hiện tại giống như một chiếc "vòng kim cô", trói buộc bất kỳ ai ngồi vào chiếc ghế quyền lực này, khiến họ không thể thắt chặt chính sách một cách cực đoan mà không làm sụp đổ hệ thống.

Đáng chú ý nhất, Giám đốc Nghiên cứu Kim loại của BofA, ông Michael Widmer tiết lộ một thông số mang tính bước ngoặt: Bất chấp chuỗi tăng phi mã, nhóm nhà đầu tư cá nhân có tài sản lớn hiện chỉ mới phân bổ vỏn vẹn 0,5% danh mục của họ vào vàng.

Ngược lại, nguồn cung từ 13 gã khổng lồ khai thác vàng tại Bắc Mỹ dự kiến sẽ sụt giảm 2% vào năm 2026. Sự mất cân đối cung - cầu mang tính cấu trúc này cho thấy đợt tăng giá vừa qua phần nhiều là định giá lại rủi ro, chứ dòng tiền lớn thực sự vẫn chưa "tất tay".

Thế giới đang bước vào giai đoạn bất định. Các ngân hàng Trung ương toàn cầu vẫn đang miệt mài mua ròng, và giới đầu cơ đã bắt đầu tìm cớ để quay lại thị trường sau nhịp giảm vị thế.

"Vàng vẫn là công cụ phòng hộ được chúng tôi ưa chuộng nhất - một tài sản đa dạng hóa mang tính kỷ luật, và thường sẽ kéo dài đà tăng bất cứ khi nào xuất hiện các cú sốc về giá dầu", ông Manish Kabra, Giám đốc chiến lược cổ phiếu Mỹ tại Societe Generale SA đúc kết.