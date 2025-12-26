Bảo hiểm VietinBank thăng hạng trong Top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam

Năm 2025, Bảo hiểm VietinBank (VBI) kỷ niệm hành trình 17 năm có mặt trên thị trường bảo hiểm phi nhân thọ. Trong 17 năm qua, từ một doanh nghiệp non trẻ, VBI đã không ngừng nỗ lực đổi mới, sáng tạo, phát triển đa dạng sản phẩm và chất lượng dịch vụ, trở thành một trong những doanh nghiệp đứng đầu về thị phần doanh thu và vị thế thương hiệu.

Năm 2025, VBI vươn lên vị trí thứ 3 trong top 10 công ty bảo hiểm phi nhân thọ uy tín Việt Nam (Ảnh: VBI).

Liên tiếp trong các năm từ 2020 đến 2025, trong bối cảnh thị trường đối mặt nhiều khó khăn, thách thức, VBI vẫn duy trì đà tăng trưởng tích cực. Tổng doanh thu phí bảo hiểm tăng gấp 2 lần, từ 2,2 nghìn tỷ đồng năm 2020 lên 4,4 nghìn tỷ đồng năm 2024 và dự kiến vượt mốc 5.000 tỷ đồng vào năm 2025, VBI nằm trong nhóm 10 doanh nghiệp có doanh thu cao nhất thị trường, theo số liệu của Hiệp hội bảo hiểm Việt Nam.

Trong đó, các nghiệp vụ trọng yếu như bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm xe cơ giới, bảo hiểm tài sản - kỹ thuật đều có mức tăng trưởng vượt bậc về quy mô doanh thu và khả năng phục vụ khách hàng.

Bên cạnh hoạt động thúc đẩy tăng trưởng chỉ số kinh doanh, trong năm 2024-2025, trước những thiệt hại lớn do thiên tai gây ra, Bảo hiểm VietinBank - VBI - đã tích cực đồng hành, hỗ trợ khách hàng trong công tác dự phòng, bảo vệ tài sản và các hoạt động giám định, chi trả bồi thường sau bão.

Theo đại diện doanh nghiệp, năm 2024, doanh nghiệp ghi nhận hơn 800 trường hợp tổn thất do cơn bão số 3 (Yagi), chi trả bồi thường hơn 1.000 tỷ đồng (toàn ngành bảo hiểm chi trả hơn 12.000 tỷ đồng). Năm 2025, VBI cũng ghi nhận hơn 1.000 trường hợp thiệt hại, ước chi trả bồi thường hơn 500 tỷ đồng.

Hiện nay công ty vẫn đang khẩn trương hoàn tất thủ tục để tiến hành tạm ứng và chi trả bồi thường, hỗ trợ người dân và doanh nghiệp sớm khắc phục thiệt hại, ổn định đời sống và hoạt động sản xuất kinh doanh.

Cán bộ VBI thực hiện giám định tổn thất xe bị ngập do lũ (Ảnh: VBI).

Trước làn sóng chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ trong các doanh nghiệp bảo hiểm, VBI đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, số hóa quy trình, đặc biệt trong dịch vụ bồi thường nhằm đáp ứng đòi hỏi ngày càng cao về tính chính xác, minh bạch, tốc độ xử lý và trải nghiệm khách hàng.

Bên cạnh đó, VBI cũng là một trong những doanh nghiệp hàng đầu thị trường trong lĩnh vực bảo hiểm số, với việc liên tục ra mắt các sản phẩm bảo hiểm số, bảo hiểm vi mô mới, đồng thời mở rộng hợp tác, đưa các sản phẩm bảo hiểm số hiện diện trên nhiều ứng dụng ngân hàng, tài chính lớn.

Việc này không chỉ đáp ứng nhu cầu được mua bảo hiểm nhanh chóng, thuận tiện của khách hàng mà còn thể hiện sự bắt nhịp kịp thời với xu hướng của thị trường trong nước và quốc tế.

Đề cao trách nhiệm xã hội phải luôn song hành với phát triển kinh tế, hàng năm, VBI đều chủ động tổ chức, triển khai các chương trình đóng góp cho cộng đồng, xã hội.

VBI đã triển khai nhiều dự án với quy mô toàn quốc. Tiêu biểu là dự án “Sáng tương lai”, chuỗi hoạt động xây trường học, thư viện, trao tặng sách, trang thiết bị và đồ dùng học tập cho học sinh ở các địa phương có hoàn cảnh khó khăn.

Với mạng lưới đơn vị thành viên trải dài khắp các tỉnh thành, dự án này đã được VBI triển khai rộng rãi trên toàn quốc, giúp đỡ hàng nghìn các em học sinh có điều kiện học tập và tiếp cận tri thức tốt hơn, để làm chủ tương lai tương sáng.

VBI tài trợ xây dựng điểm trường tại làng Dyrao, xã Chơ Long, tỉnh Gia Lai (Ảnh: VBI).

Trước ảnh hưởng nặng nề của bão và mưa lũ tại nhiều tỉnh thành, VBI đã tổ chức các chương trình thăm hỏi, giúp đỡ và ủng hộ người dân và chính quyền các địa phương như Tuyên Quang, Thái Nguyên, Thanh Hóa, Lạng Sơn, Huế, Đà Nẵng, Gia Lai… với tổng giá trị ủng hộ hơn 3 tỷ đồng.

VNR500 là bảng xếp hạng dành cho các doanh nghiệp có quy mô lớn và hoạt động kinh doanh hiệu quả tại Việt Nam, được xây dựng dựa trên mô hình của Fortune500, do Vietnam Report nghiên cứu và đánh giá độc lập theo các chuẩn mực quốc tế và được xem là một trong những nguồn tham chiếu đáng tin cậy về sức mạnh doanh nghiệp tại Việt Nam.

Việc VBI góp mặt trong Bảng xếp hạng VNR500 trong 4 năm liên tiếp và không ngừng cải thiện thứ hạng là minh chứng cho năng lực tài chính, chiến lược kinh doanh đúng đắn, đồng thời khẳng định cam kết và đóng góp ngày càng lớn của doanh nghiệp cho sự phát triển của ngành bảo hiểm nói riêng và nền kinh tế Việt Nam nói chung.