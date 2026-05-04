Bảo hiểm Bảo Việt quý I: Tăng trưởng vượt bậc, củng cố nền tảng phát triển bền vững

Theo số liệu từ Cục Thống kê - Bộ Tài chính, tổng doanh thu phí bảo hiểm toàn thị trường trong quý I ước đạt 57,058 tỷ đồng, tăng 2,5% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ tiếp tục đóng vai trò đầu tàu với doanh thu phí đạt gần 24.000 tỷ đồng, tăng 13,2%.

Bảo hiểm Bảo Việt tiếp tục vào nhóm dẫn đầu tăng trưởng doanh thu phí bảo hiểm gốc trong nhóm doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ quy mô lớn.

Bảo hiểm Bảo Việt tiếp tục khẳng định vai trò doanh nghiệp dẫn dắt khi đạt tăng trưởng tổng doanh thu phí bảo hiểm gốc 18,6% so với cùng kỳ năm 2025, cao hơn mặt bằng chung của thị trường và đứng đầu trong nhóm các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ quy mô lớn.

Đây không chỉ là mức tăng trưởng tích cực về quy mô, mà còn cho thấy khả năng nắm bắt đúng xu hướng và triển khai hiệu quả chiến lược kinh doanh ngay từ đầu năm. Trong bối cảnh thị trường còn nhiều biến động và cạnh tranh ngày càng gia tăng, kết quả quý I được xem là bước khởi đầu thuận lợi, tạo nền tảng để doanh nghiệp tiếp tục triển khai kế hoạch kinh doanh năm 2026 theo hướng tăng trưởng gắn với chất lượng khai thác và năng lực quản trị rủi ro.

Tăng trưởng gắn với hiệu quả: Trọng tâm mới của thị trường

Một trong những điểm đáng chú ý của ngành bảo hiểm hiện nay là áp lực kiểm soát chi phí và hiệu quả kinh doanh ngày càng gia tăng. Thực tế cho thấy, nhiều doanh nghiệp trong ngành dù duy trì tăng trưởng doanh thu nhưng vẫn chịu sức ép từ chi phí bồi thường và chi phí khai thác.

Trước các áp lực cạnh tranh ngày càng tăng của thị trường, Bảo hiểm Bảo Việt vẫn ghi nhận sự cải thiện đồng thời cả hai chỉ số so với cùng kỳ: tăng trưởng doanh thu và giảm tỷ lệ bồi thường. Điều này cho thấy doanh nghiệp đang chuyển dịch sang mô hình tăng trưởng dựa trên chất lượng khai thác và quản trị rủi ro, thay vì chỉ mở rộng quy mô. Đây cũng là xu hướng chung của ngành trong giai đoạn cạnh tranh mới.

Cụ thể, trong khi doanh thu phí tăng 18,6%, thì chi phí bồi thường chỉ tăng 5,91%, kéo theo tỷ lệ bồi thường bảo hiểm gốc giảm hơn gần 5% so với cùng kỳ. Việc doanh thu tăng nhanh hơn đáng kể so với chi phí bồi thường phản ánh hiệu quả trong công tác đánh giá và lựa chọn rủi ro, xây dựng cơ cấu danh mục nghiệp vụ vững cũng như kiểm soát chi phí bồi thường hiệu quả.

Danh mục sản phẩm đa dạng - tối ưu quyền lợi theo nhu cầu thực tế

Song song với việc duy trì tăng trưởng, Bảo hiểm Bảo Việt tiếp tục khẳng định lợi thế cạnh tranh thông qua danh mục sản phẩm toàn diện, được thiết kế theo hướng linh hoạt và tối ưu quyền lợi cho từng nhóm khách hàng.

Bảo hiểm Bảo Việt tập trung nâng cao các yếu tố quyền lợi để bảo hiểm trở thành giải pháp bảo vệ thiết thực, đồng hành cùng khách hàng trong quá trình quản trị rủi ro.

Động lực tăng trưởng trong quý I tiếp tục đến từ nhóm khách hàng doanh nghiệp, với nhiều nghiệp vụ ghi nhận mức tăng tích cực, đóng vai trò dẫn dắt kết quả chung. Song song, ở phân khúc khách hàng cá nhân, Bảo hiểm Bảo Việt vẫn duy trì nền tảng ổn định với độ phủ rộng và vị thế hàng đầu thị trường.

Các chương trình bảo hiểm của doanh nghiệp bao phủ đầy đủ các lĩnh vực từ bảo hiểm xe cơ giới, sức khỏe, tài sản, kỹ thuật, hàng hóa, trách nhiệm đến các giải pháp bảo hiểm chuyên biệt cho doanh nghiệp. Không chỉ dừng ở phạm vi bảo vệ, các chương trình ngày càng được phát triển theo hướng cá nhân hóa, cho phép khách hàng lựa chọn quyền lợi, mức phí và phạm vi bảo hiểm phù hợp với nhu cầu thực tế.

Sự kết hợp giữa hai phân khúc này giúp doanh nghiệp không chỉ duy trì đà tăng trưởng, mà còn đảm bảo sự cân bằng trong cơ cấu danh mục và củng cố vị thế cạnh tranh trên thị trường

Với mạng lưới rộng khắp và quy trình hoạt động tối ưu, doanh nghiệp cũng luôn chủ động triển khai các giải pháp giám định và chi trả kịp thời, minh bạch, góp phần giúp khách hàng nhanh chóng khắc phục tổn thất và ổn định cuộc sống, hoạt động sản xuất kinh doanh, đặc biệt trong các đợt thiên tai, bão lũ.

Chính những hành động cụ thể đó đã tạo nên giá trị khác biệt và được ghi nhận với giải thưởng “Doanh nghiệp bảo hiểm dẫn đầu Việt Nam về đồng hành và hỗ trợ khách hàng 2025”. Đây không chỉ là sự khẳng định cho những giá trị nhân văn trường tồn, mà còn là dấu mốc quan trọng, tiếp tục củng cố hình ảnh Bảo hiểm Bảo Việt là một doanh nghiệp bảo hiểm lấy khách hàng làm trung tâm, phát triển bền vững và giữ vai trò dẫn dắt thị trường.

