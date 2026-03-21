Bão giá dầu đe dọa kinh tế: Tổng thống Trump tìm cách kiềm chế

Phát biểu tại Nhà Trắng ngày 20/3 trong cuộc gặp với Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi, Tổng thống Mỹ Donald Trump thừa nhận các đòn tấn công nhằm vào Iran có thể đẩy giá dầu đi lên và tạo áp lực lên kinh tế Mỹ, theo Bloomberg.

Tuy nhiên, ông cho rằng tác động hiện tại “không nghiêm trọng như lo ngại trước đó” và khẳng định Washington đang theo dõi sát thị trường để tìm cách kiềm chế đà tăng giá.

Những phát biểu này xuất hiện khi căng thẳng giữa Israel và Iran tiếp tục leo thang, với các cuộc tấn công nhắm vào hạ tầng năng lượng của nhau. Israel được cho là đã đánh vào tổ hợp xử lý khí tại mỏ South Pars, trong khi Qatar cáo buộc tên lửa từ Iran gây thiệt hại cho thành phố công nghiệp Ras Laffan - một trung tâm năng lượng trọng yếu.

Diễn biến xung đột khiến giá dầu và khí tự nhiên toàn cầu liên tục biến động, làm dấy lên lo ngại về lạm phát và tăng trưởng kinh tế.

Theo số liệu từ Hiệp hội ô tô Mỹ (AAA), giá xăng trung bình trên toàn nước Mỹ đã tăng lên 3,84 USD/gallon.

Chuyên gia Dennis Kissler từ BOK Financial cho rằng thị trường năng lượng đang rơi vào trạng thái biến động mạnh sau thông tin cơ sở xử lý khí đốt của Iran bị tấn công. Hiện giá dầu WTI của Mỹ đã vượt 97 USD/thùng, còn dầu Brent cũng leo lên trên 110 USD/thùng.

Áp lực càng gia tăng khi eo biển Hormuz - tuyến vận tải dầu mỏ quan trọng nhất thế giới - gần như bị gián đoạn, khiến các nỗ lực xả kho dự trữ trở nên kém hiệu quả.

Đáng chú ý, giá dầu diesel đã tăng tới 38% chỉ trong vòng một tháng, vượt ngưỡng 5 USD/gallon - mức cao nhất trong 4 năm. Điều này tạo áp lực lớn lên nền kinh tế Mỹ, khi khoảng 70% hàng hóa được vận chuyển bằng đường bộ.

Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell cảnh báo chi phí năng lượng leo thang có thể lan sang lạm phát, kéo theo đà tăng giá của hàng hóa và dịch vụ trên diện rộng.

"Trừ phi dòng chảy dầu qua eo biển Hormuz được khôi phục ở mức đáng kể, sức ép tăng giá nhiên liệu nhiều khả năng vẫn kéo dài", ông Patrick De Haan, trưởng bộ phận phân tích xăng dầu tại GasBuddy, nhận định trong báo cáo.

Một trạm xăng ở Carolina, Mỹ (Ảnh: Reuters).

Các nhà kinh tế cảnh báo đà tăng mạnh của giá dầu diesel có thể kìm hãm tăng trưởng kinh tế toàn cầu, bởi đây là loại nhiên liệu thiết yếu trong sản xuất và vận tải hàng hóa.

Chi phí leo thang vì vậy nhiều khả năng sẽ được chuyển sang người tiêu dùng. Lạm phát năng lượng cũng được xem là rủi ro đáng kể đối với Tổng thống Mỹ Donald Trump, trong bối cảnh nước này chuẩn bị bước vào cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11.

Xung đột tại Trung Đông đang làm gián đoạn nghiêm trọng chuỗi cung ứng dầu diesel toàn cầu, khi khu vực này vừa là nguồn cung lớn dầu diesel, vừa cung cấp loại dầu thô phù hợp nhất để sản xuất nhiên liệu này.

Dù Mỹ và nhiều quốc gia đã triển khai hàng loạt biện pháp nhằm hạ nhiệt thị trường - bao gồm đợt xả kho dự trữ dầu quy mô kỷ lục của Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) - nhưng đến nay vẫn chưa thể ngăn chặn đà tăng giá.