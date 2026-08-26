Bản tin tài chính 26/8: Canada đáp trả thuế quan Mỹ; xuất khẩu gỗ Việt đạt hơn 10 tỷ USD

* Bộ Công Thương đang lấy ý kiến dự thảo sửa Thông tư 09/2025, trong đó đề xuất thay đổi cách xác định khung giá điện mặt trời, điện gió theo hướng chi tiết hơn. Với điện mặt trời, cơ quan soạn thảo đưa ra 2 phương án là tính theo phân vùng kinh tế - xã hội hoặc theo địa bàn từng tỉnh, thành; điện gió trên đất liền và gần bờ dự kiến xác định theo phân vùng kinh tế - xã hội. Bộ cho rằng cách chia giá theo 3 miền hiện nay không còn phù hợp sau khi sáp nhập tỉnh, điều chỉnh địa giới.

Dự thảo cũng đưa ra 2 phương án tính giá đối với nhà máy điện rác, nhằm làm rõ cách hạch toán khoản tiền địa phương chi trả cho hoạt động thu gom, vận chuyển và xử lý rác, tránh tình trạng tính trùng chi phí. Ngoài ra, điện mặt trời lắp trên mặt kênh thủy lợi được đề xuất không xếp vào loại hình điện mặt trời nổi.

* Nhóm quỹ ngoại thuộc T. Rowe Price Associates tiếp tục tăng sở hữu tại PNJ khi mua thêm hơn 4,8 triệu cổ phiếu, nâng tổng lượng nắm giữ lên 30,8 triệu đơn vị, tương đương hơn 6% vốn. Động thái mua vào diễn ra sau khi cơ quan công an công bố kết quả giám định, xác định PNJ có đầy đủ hồ sơ, chứng từ và nguồn gốc nhập khẩu đối với hơn 28.000 viên kim cương liên quan vụ việc tại Thanh Hóa.

* VN-Index chốt phiên 25/8 tăng hơn 2 điểm lên 1.791,41 điểm, trong khi HNX-Index và UPCoM-Index cùng giảm, lần lượt xuống 282,65 điểm và 126,78 điểm. Thanh khoản 3 sàn cải thiện, đạt hơn 22.000 tỷ đồng. Dòng tiền chủ yếu tập trung ở một số cổ phiếu vốn hóa lớn, trong đó VIC và VHM là động lực chính. Chiều ngược lại, HPG, BSR và một số mã ngân hàng giảm điểm.

Khách hàng theo dõi bảng điện chứng khoán (Ảnh: Hữu Khoa).

* 5 tháng đầu năm, Việt Nam ước nhập khoảng 86.200 tấn thịt trâu tươi, đông lạnh, trị giá khoảng 370,8 triệu USD, với giá nhập khẩu bình quân khoảng 112.000 đồng/kg. Ấn Độ là nguồn cung lớn nhất, chiếm hơn 22% tổng lượng thịt và sản phẩm từ thịt nhập khẩu. Thịt trâu Ấn Độ trên thị trường có giá khá rẻ, phổ biến 65.000-143.000 đồng/kg tùy phần thịt. Xem thêm tại đây.

* Số liệu của Cục Hải quan Việt Nam, trong 7 tháng đầu năm, kim ngạch xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ đạt 10,2 tỷ USD, tăng 5,6% so với cùng kỳ năm 2025. Đây là một trong 7 nhóm mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu cao nhất của Việt Nam.

Trong đó, thị trường Mỹ vẫn giữ vị trí là thị trường xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ lớn nhất của Việt Nam, với kim ngạch đạt 5,1 tỷ USD, dù giảm 5,8% so với cùng kỳ năm 2025, chiếm 50% tổng kim ngạch xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ của Việt Nam. Trung Quốc giữ vị trí thứ 2 với kim ngạch khoảng 1,5 tỷ USD, tăng 46,4% so với cùng kỳ năm 2025, tiếp theo là Nhật Bản, Hàn Quốc…

* Tại hội thảo "Thị trường bất động sản tâm linh - Xu hướng và cơ hội" ngày 25/8, các chuyên gia cho rằng “bất động sản tâm linh” chưa cần tách thành một phân khúc riêng do quy mô còn nhỏ, nhưng đang phát triển từ nghĩa trang truyền thống sang công viên nghĩa trang, khu an lạc viên kết hợp nhiều dịch vụ.

Điểm nghẽn lớn là hành lang pháp lý chưa rõ ràng, khi nhiều giao dịch chỉ được thực hiện dưới dạng hợp đồng dịch vụ và người mua chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất riêng. Chuyên gia cảnh báo, dù có những khuôn viên mộ trị giá hàng trăm triệu đến hàng tỷ đồng, quyền tài sản của người mua chưa được xác lập đầy đủ nên khó thế chấp như nhà, đất thông thường.

THẾ GIỚI

* Canada chính thức ra thông báo trả đũa thuế quan lên hàng trăm mặt hàng của Mỹ, với mức thuế suất cao nhất lên đến 50%. Tổng giá trị hàng hóa bị đánh thuế là khoảng 20 tỷ USD. Xem chi tiết tại đây .

* Doanh số bán nhà mới tại Mỹ tháng 7 giảm 10,5% xuống 607.000 căn, thấp nhất từ tháng 1 và dưới dự báo 620.000 căn của giới chuyên gia. Giá nhà mới trung vị cũng giảm xuống 393.800 USD, thấp nhất 4 năm. Lãi suất thế chấp cao tiếp tục khiến người mua đứng ngoài thị trường, trong khi chỉ 5,2% người tiêu dùng Mỹ dự định mua nhà trong 6 tháng tới.

Ảnh minh họa vàng thỏi (Ảnh: Bloomberg).

* Hợp đồng tương lai chỉ số chứng khoán Mỹ giảm nhẹ khi giới đầu tư trở nên thận trọng trước thềm công bố kết quả kinh doanh của Nvidia - báo cáo được xem là phép thử đối với niềm tin vào làn sóng đầu tư trí tuệ nhân tạo. Giá dầu tiếp tục giảm, giúp xoa dịu lo ngại về lạm phát.

Hợp đồng tương lai chỉ số Nasdaq 100 giảm 0,3%, còn hợp đồng tương lai chỉ số S&P 500 giảm nhẹ 0,1%. Chỉ số chứng khoán châu Á – Thái Bình Dương của MSCI gần như không đổi, trong khi các chỉ số chuẩn tại Nhật Bản và Hàn Quốc dao động lên xuống quanh mốc tham chiếu.

* Giá dầu Brent giảm 1,7% xuống quanh mức 87 USD/thùng sau khi Iran và Oman thảo luận về một "khuôn khổ tạm thời" nhằm nối lại hoạt động vận chuyển qua eo biển Hormuz. Giá dầu hạ đã góp phần kéo lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm 7 điểm cơ bản xuống 4,63% trong phiên thứ ba (25/8). Vàng giữ được thành quả sau chuỗi tăng 5 phiên liên tiếp, giao dịch gần như không đổi quanh mức 4.655 USD/ounce, trong khi bitcoin dao động quanh ngưỡng 78.500 USD.

CHUYỂN ĐỘNG DOANH NGHIỆP

* OpenAI cho biết dòng chip Jalapeno mới của hãng đã đạt hiệu năng vượt trội so với các sản phẩm hiện tại của Nvidia trong quá trình thử nghiệm, cho thấy bước tiến rõ rệt trong nỗ lực tự phát triển bộ xử lý AI của công ty.

* SpaceX dự định xây dựng một bãi phóng mới trị giá 100 tỷ USD dành cho tên lửa Starship tại bờ biển phía nam bang Louisiana, qua đó giúp công ty mở rộng hoạt động của "gã khổng lồ" được xem là then chốt cho tương lai của mình.

* Apple ra mắt phiên bản nâng cấp của hai dòng máy tính để bàn Mac mini và Mac Studio, trang bị cho những cỗ máy đang được săn đón này bộ vi xử lý mạnh hơn đáng kể.

CON SỐ ĐÁNG CHÚ Ý