Bản tin tài chính 25/8: Giảm thuế cho hộ, cá nhân kinh doanh; giá dầu đi xuống

Lời tòa soạn Mỗi buổi sáng, trong lúc thế giới tài chính đã kịp chuyển động suốt một đêm, Phố Wall vừa đóng cửa, giá dầu và giá vàng đã đổi chiều, một chính sách quan trọng có thể vừa được thông qua, thì chúng ta mới bắt đầu ngày làm việc của mình. Bản tin tài chính giúp bạn nắm bắt nhanh những chuyển động đáng chú ý nhất. Đây là bản tin phát hành cố định vào đầu mỗi ngày làm việc, tóm lược những thông tin nổi bật của kinh tế - tài chính - doanh nghiệp, cả thế giới lẫn Việt Nam. Chúng tôi hình dung bản tin này như ly cà phê đầu ngày: không thay được bữa chính, nhưng đủ để góp phần giúp bạn tỉnh táo bước vào một ngày làm việc, biết mình đang đứng ở đâu giữa dòng chảy của tài chính và chính sách.

VIỆT NAM

* Kỳ họp không thường lệ thứ nhất, Quốc hội khóa XVI, đã thông qua nhiều dự án Luật và Nghị quyết quan trọng, trong đó có Nghị quyết về giảm thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp đối với cá nhân và doanh nghiệp. Quốc hội quyết giảm 30% số thuế thu nhập cá nhân phải nộp trong hai năm 2026 và 2027 đối với cá nhân, hộ kinh doanh có doanh thu không quá 10 tỷ đồng; đồng thời giảm 30% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp trong hai năm này đối với doanh nghiệp, tổ chức có doanh thu không quá 10 tỷ đồng.

Chính sách này tác động tới khoảng 2,7 triệu cá nhân, hộ kinh doanh, chiếm 99% tổng số hộ, cá nhân kinh doanh trên cả nước, cùng khoảng 865.000 doanh nghiệp, tổ chức, chiếm 81% tổng số doanh nghiệp.

Cán bộ thuế hỗ trợ các hộ kinh doanh cài đặt phần mềm (Ảnh minh họa: MS)

* VSIP, sau khi được chấp thuận đầu tư Khu công nghiệp VSIP Đà Nẵng quy mô hơn 249ha, vốn khoảng 3.730 tỷ đồng, tiếp tục đề xuất đầu tư khu chức năng số 7 thuộc Khu thương mại tự do Đà Nẵng tại xã Hòa Vang, diện tích khoảng 276ha. Dự án nhằm xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu chức năng. Khu thương mại tự do Đà Nẵng có tổng quy mô khoảng 1.881ha, gồm 7 vị trí với các chức năng sản xuất, logistics, thương mại-dịch vụ, công nghệ số và đổi mới sáng tạo; hiện một số vị trí khác đã có nhà đầu tư hoặc đang được đề xuất đầu tư.

* Nhiều ngân hàng đưa ra lãi suất chứng chỉ tiền gửi cao hơn đáng kể so với tiền gửi tiết kiệm thông thường. Mức lãi suất cao nhất lên tới 9%/năm cho kỳ hạn 6 tháng. Xem chi tiết tại đây.

* Hà Nội dự kiến hỗ trợ hộ dân lắp điện mặt trời mái nhà tối đa 6 triệu đồng/hộ, trong bối cảnh cơ chế mua bán điện dư được nới và nhu cầu phát triển nguồn điện tại chỗ ngày càng lớn. Xem chi tiết tại đây.

* Hà Nội sẽ tổ chức lập 81 quy hoạch để cụ thể hóa Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm. Trong đó, 34 đồ án được lập mới, khoảng 22 quy hoạch phân khu được ưu tiên hoàn thành trước. Xem chi tiết tại đây.

THẾ GIỚI

* Chứng khoán châu Á được dự báo sẽ giảm điểm sau khi các chỉ số Phố Wall đi xuống, do mức sụt giảm của cổ phiếu công nghệ lấn át tác động tích cực từ việc giá dầu giảm.

Hợp đồng tương lai chỉ số chứng khoán của Nhật Bản và Hàn Quốc cho thấy xu hướng giảm, trong khi của Úc tăng nhẹ. Trước đó, làn sóng bán tháo cổ phiếu các "ông lớn" bán dẫn đã kéo chỉ số Nasdaq 100 giảm gần 1%. Cổ phiếu Nvidia giảm phiên thứ bảy liên tiếp - chuỗi giảm dài nhất kể từ năm 2022.

* Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent thông tin sẽ mở rộng các lệnh trừng phạt thứ cấp nhắm vào các đối tác thương mại của Iran, tập trung vào những lĩnh vực như tài sản kỹ thuật số, công nghệ, vàng, hàng không và vận tải biển. Ông nói Tổng thống Donald Trump đang đề nghị các nhà lãnh đạo thế giới "chấm dứt mọi giao thiệp" với Iran. Tuy nhiên, ông Bessent không nêu tên quốc gia nào cụ thể, cũng không đưa ra thời hạn nào. Iran bác bỏ kế hoạch của Mỹ, gọi đó là "lời lẽ khoa trương".

* Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Mỹ sẽ nâng thuế quan đối với ô tô, phụ tùng ô tô và thép của Canada lên 50%, bắt đầu từ ngày 1/1/2027. Động thái tiếp tục leo thang căng thẳng sau khi các cuộc đàm phán thương mại hai bên đổ vỡ vào tuần trước. Trước đó, Mỹ đã áp thuế 50% lên lượng hàng hóa Canada trị giá 20 tỷ USD. Thủ tướng Canada Mark Carney đã cam kết đáp trả bằng cách đánh thuế lên các sản phẩm của Mỹ, bao gồm thép, sữa và hàng điện tử, kể từ ngày 8/9.

* Giá dầu thô Mỹ duy trì mức giảm của phiên đầu tuần, giao dịch quanh 85 USD/thùng. Dầu Brent, chuẩn giá toàn cầu, giảm hơn 2% xuống 92,17 USD/thùng, chấm dứt chuỗi tăng sáu ngày liên tiếp. Giá năng lượng giảm đã hỗ trợ trái phiếu Kho bạc Mỹ tăng giá trong phiên thứ hai (24/8), với lợi suất kỳ hạn 10 năm giảm 4 điểm cơ bản xuống 4,70%. Đồng đô la ghi nhận mức tăng mạnh nhất trong hai tuần vào ngày thứ hai, trong khi giá vàng tăng lên trên 4.650 USD/ounce.

Giá dầu thô Mỹ sáng 25/8 giảm (Ảnh minh họa: Nikkei)

* Cổ phiếu Nvidia giảm 2,9% dù công ty đã thông báo với khách hàng về việc tăng giá các hệ thống liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI) sẽ được giao vào đầu năm sau. Kết quả kinh doanh của Nvidia đã trở thành thước đo quan trọng cho làn sóng đầu tư vào trí tuệ nhân tạo, vốn đang chịu áp lực trong những tháng gần đây khi giới đầu tư đặt câu hỏi liệu khoản chi tiêu khổng lồ cho công nghệ này có mang lại lợi nhuận tương xứng hay không.

* Chính quyền Tổng thống Trump đã đề xuất mức phí 103.265 USD cho mỗi đơn xin thị thực H-1B - loại thị thực được các công ty công nghệ ưa chuộng. Mức phí này sẽ thay thế khoản phí tạm thời 100.000 USD được áp dụng từ năm ngoái và mới đây đã bị một thẩm phán liên bang bác bỏ. Chính phủ ước tính khoản phí mới sẽ mang về 8,8 tỷ USD mỗi năm, và cho biết số tiền này sẽ được dùng một phần để tài trợ cho "hệ thống nhập cư hợp pháp" của Mỹ.

CON SỐ ĐÁNG CHÚ Ý