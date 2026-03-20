Bàn giao gần 30kg vàng cho doanh nghiệp trúng quyền mua với giá 142 tỷ đồng

Ngày 20/3, lãnh đạo Sở Tài chính Hà Tĩnh cho biết đơn vị đã hoàn tất việc bàn giao gần 30kg vàng tinh khiết cho Công ty TNHH Phú Nguyên Nga Việt (phường Thành Vinh, Nghệ An), sau khi doanh nghiệp này thanh toán đầy đủ số tiền hơn 142 tỷ đồng.

Đại diện doanh nghiệp cho hay sẽ tiến hành phân kim số vàng trên để nâng hàm lượng lên 99,99% trước khi đưa vào chế tác.

Trước đó, ngày 12/3, Sở Tài chính Hà Tĩnh tổ chức bốc thăm quyền mua gần 30kg vàng tinh khiết đã được xác lập quyền sở hữu toàn dân, với tổng giá trị hơn 142 tỷ đồng.

Số vàng này là tang vật trong một vụ buôn lậu, được lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ tại khu vực biên giới Hà Tĩnh.

Tang vật của một vụ buôn lậu vàng, được phát hiện tại khu vực biên giới Hà Tĩnh (Ảnh: Thế Mạnh).

Tại buổi bốc thăm, có 6 doanh nghiệp đăng ký tham gia. Theo quy định, các đơn vị phải đặt cọc hơn 28 tỷ đồng, tương đương 20% giá trị tài sản, trước khi tham gia. Trường hợp trúng quyền mua, đã ký hợp đồng nhưng không thực hiện giao dịch, doanh nghiệp sẽ bị mất toàn bộ tiền đặt cọc.

Kết quả, Công ty TNHH Phú Nguyên Nga Việt - doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực chế tác, kinh doanh vàng - trúng quyền mua số tài sản nêu trên.

Trước đó, ngày 5/3, Sở Tài chính Hà Tĩnh đã thông báo bán số vàng này sau khi được xác lập quyền sở hữu toàn dân. Theo phương án được công bố, tài sản được bán theo hình thức công khai giá trực tiếp, không tổ chức đấu giá.