Bán chuối xanh, mở câu lạc bộ la hét - mô hình start up lạ đang hái ra tiền

Bỏ việc tại một công ty công nghệ lớn, 2 năm trước, Lin (Trung Quốc) quyết định khởi nghiệp thương mại điện tử với một mặt hàng không giống ai, đó là bán chuối xanh nguyên cuống. Thoạt nghe, ý tưởng này có vẻ điên rồ vì chuối chưa chín gần như không thể sử dụng ngay.

Thế nhưng, chính sự vô lý đó lại là chìa khóa mở ra khối tài sản khổng lồ. Câu chuyện của Lin không chỉ là một hiện tượng mạng mà là minh chứng sắc bén cho một sự dịch chuyển lớn trong hành vi tiêu dùng toàn cầu.

Bán câu chuyện thay vì bán công năng

Theo tờ South China Morning Post, Lin không hề bán một loại trái cây thông thường mà anh đang bán một "trải nghiệm chữa lành". Khách hàng mua nải chuối xanh về không phải để ăn ngay, mà để cắm vào bình nước, tự tay chăm sóc và ngắm nhìn chúng chín dần qua từng ngày.

Bước ngoặt thương mại thực sự đến khi Lin bắt tay với nhà máy Tao thuộc hệ sinh thái Alibaba. Anh không hạ giá để cạnh tranh mà chọn cách nâng cấp giá trị thặng dư. Bao bì được thiết kế lại, bán kèm bình cắm chuyên dụng và những tấm thẻ ghi thông điệp truyền cảm hứng.

Kết quả của chiến lược đóng gói trải nghiệm này là những con số biết nói. Mỗi ngày nền tảng của Lin tiêu thụ khoảng 50.000kg chuối. Doanh thu mang về ước tính lên tới 280.000 USD mỗi tháng.

Dưới góc nhìn kinh tế, mô hình của Lin thành công rực rỡ vì đã giải mã được một "insight" cốt lõi của thời đại số. Trong một thế giới ngập tràn hàng hóa, tính "kể được câu chuyện" và khả năng chia sẻ trên mạng xã hội (viral) đã vượt qua tính hữu dụng thuần túy của sản phẩm. Người dùng sẵn sàng rút hầu bao cho những thứ mang lại cho họ cảm giác bình yên, mới mẻ và có thể khoe với bạn bè.

Lin biến một xu hướng “chữa lành” trên mạng xã hội - coi chuối xanh như biểu tượng của “giải tỏa căng thẳng” - thành cơ hội kinh doanh thực sự (Ảnh: SCMP).

Cú đảo chiều của ngành tỷ USD: Từ tối ưu hóa đến câu lạc bộ "la hét"

Sự lên ngôi của những mô hình kinh doanh lạ lùng như bán chuối xanh hoàn toàn trùng khớp với dự báo từ các định chế phân tích thị trường.

Báo cáo thường niên Future of Wellness dài 150 trang của Global Wellness Summit vừa công bố tại Mỹ chỉ ra rằng năm nay sẽ chứng kiến sự biến động chưa từng có của ngành công nghiệp chăm sóc sức khỏe.

Sau một thời gian dài bị ám ảnh bởi việc "tối ưu hóa" cơ thể bằng thiết bị đeo thông minh, xét nghiệm gen và dữ liệu y khoa chằng chịt, người tiêu dùng đang có dấu hiệu kiệt sức. Làn sóng phản ứng ngược bắt đầu xuất hiện. Dòng tiền đang dịch chuyển mạnh mẽ từ việc mua sắm "hiệu suất" sang chi trả cho "cảm xúc" và "trải nghiệm".

Đây chính là mảnh đất màu mỡ cho những dịch vụ tưởng chừng kỳ quặc ra đời. Các câu lạc bộ la hét, workshop giải phóng cảm xúc thể chất hay các lễ hội "chữa lành" không cồn đang mọc lên như nấm. Khách hàng tìm đến đây không phải để đo lường nhịp tim, mà để được sống thật và giải tỏa áp lực thần kinh.

Giới chuyên gia tài chính đánh giá, việc điều hòa hệ thần kinh đang trở thành biên giới lợi nhuận mới. Trong bối cảnh kinh tế vĩ mô có nhiều biến số và môi trường số gây quá tải, con người dễ rơi vào trạng thái căng thẳng kéo dài. Bất kỳ doanh nghiệp nào cung cấp được "liều thuốc" giải tỏa cảm xúc này đều nắm trong tay cơ hội tăng trưởng đột phá.

Mỏ vàng từ sự tối giản và sức mạnh cộng đồng

Không chỉ dừng lại ở các trải nghiệm độc lạ, xu hướng tiêu dùng năm nay còn chứng kiến sự phân hóa rõ rệt trong cách dòng vốn vận động. Theo bài phân tích của chuyên gia Alyssa Jaffer trên tạp chí Forbes, thị trường đang quay lưng với những tiêu chuẩn phức tạp để tìm về sự tối giản và tính cá nhân hóa cao độ.

Trong ngành mỹ phẩm, chu trình dưỡng da 10 bước đang dần thoái trào. Người dùng bắt đầu siết chặt hầu bao, chỉ tập trung chi tiền cho các sản phẩm cốt lõi, đa công năng và bảo vệ hàng rào làn da. Tương tự, ngành thực phẩm chức năng cũng giã từ kỷ nguyên "một viên vitamin cho tất cả".

Khách hàng hiện đại yêu cầu các phác đồ dinh dưỡng được "đo ni đóng giày" dựa trên xét nghiệm vi sinh và gen cá nhân.

Đáng chú ý nhất là sự bùng nổ của nền kinh tế "chữa lành cộng đồng". Sau nhiều năm tôn vinh việc chăm sóc cá nhân, dòng tiền đang chảy mạnh vào các mô hình không gian sinh hoạt chung, lớp tập nhóm và bất động sản tích hợp tiện ích sức khỏe. Sức khỏe không còn là một dịch vụ mua đứt bán đoạn, mà đã trở thành một phần của không gian sống hàng ngày.

Ngay cả trong thế giới công nghệ, dù phong trào "cai nghiện kỹ thuật số" đang lên ngôi, các tập đoàn lớn vẫn biết cách moi tiền từ ví người dùng. Thị trường chăm sóc sức khỏe qua thực tế ảo (VR) như spa ảo hay trị liệu tâm lý qua AI được dự báo sẽ duy trì mức tăng trưởng khoảng 30% mỗi năm cho đến cuối thập kỷ.

Nhìn nhận về sự chuyển dịch của thị trường tỷ USD này, chuyên gia vận động Sarah Aspinall đúc kết một thực tế đang định hình lại tư duy của giới đầu tư toàn cầu: "Sau thời gian dài sống tách biệt và phụ thuộc vào môi trường số, con người nhận ra rằng sức khỏe thực sự đến từ sự kết nối".