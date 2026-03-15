Bạc lao dốc không phanh, người mua lỗ 19 triệu đồng/kg chỉ sau 2 tuần

Trên thị trường trong nước, bạc miếng hiện được giao dịch quanh mức 3 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 3,1 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.

Đối với bạc thỏi, mức giảm thể hiện rõ hơn khi giá lùi từ 2 đến 4 triệu đồng/kg so với phiên trước đó. Hiện giá mua vào ở mức 80,77 triệu đồng/kg, trong khi giá bán ra khoảng 83,28 triệu đồng/kg.

Trước đó, trong phiên giao dịch ngày 26/2, giá bạc trong nước từng tăng mạnh lên 98,83 triệu đồng/kg. Như vậy, chỉ sau khoảng hai tuần, giá bạc thỏi đã giảm gần 16 triệu đồng/kg. Tính thêm mức chênh lệch mua - bán khoảng 3 triệu đồng/kg đang được nhiều doanh nghiệp áp dụng, người mua bạc thỏi trong giai đoạn này có thể chịu khoản lỗ gần 19 triệu đồng/kg.

Bảng giá bạc phiên cuối tuần của một thương hiệu lớn (Ảnh: Tri Túc).

Trên thị trường quốc tế, kết thúc tuần giao dịch, giá bạc giao ngay dừng ở 80,45 USD/ounce, giảm 3,93% so với phiên trước và giảm tới 16% trong vòng hai tuần.

Giá bạc suy yếu rõ rệt trong phiên giao dịch sáng thứ Sáu tại Mỹ, ngay trước khi loạt dữ liệu lạm phát quan trọng được công bố. Đáng chú ý là các số liệu mà Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) theo dõi sát sao, bao gồm thu nhập cá nhân, chi tiêu cá nhân tháng 1 và chỉ số lạm phát chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE).

Cùng thời điểm, Mỹ cũng công bố ước tính lần hai về GDP quý IV/2025, số liệu đơn đặt hàng hàng hóa lâu bền tháng 1 và báo cáo khảo sát việc làm, luân chuyển lao động (JOLTS).

Theo các nhà phân tích của Kitco News, bạc có đặc điểm khác với vàng khi vừa đóng vai trò là tài sản đầu tư, vừa là kim loại quan trọng trong sản xuất công nghiệp. Tuy nhiên, biến động giá bạc hiện vẫn chịu ảnh hưởng từ các xung đột quân sự tại nhiều khu vực cũng như các yếu tố liên quan đến chính sách kinh tế của Mỹ.

Chuyên gia phân tích kim loại quý Christopher Lewis của FX Empire cho rằng giá bạc thời gian qua liên tục gặp trở ngại khi tiến gần vùng 90 USD/ounce. Đây được xem là ngưỡng kháng cự mạnh của thị trường, nơi lực bán thường gia tăng sau mỗi nhịp phục hồi. Việc nhiều lần thử vượt qua nhưng chưa thành công cho thấy động lực tăng giá của kim loại này trong ngắn hạn vẫn còn hạn chế.

Ở cả thị trường bạc giao ngay và hợp đồng tương lai, lực mua và bán đang giằng co, thậm chí có những thời điểm bên bán chiếm ưu thế.