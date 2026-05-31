Bạc giảm 3 tuần liên tiếp, quỹ bạc lớn nhất thế giới "xả" gần 100 tấn

Quỹ bạc lớn nhất thế giới iShares Silver Trust (SLV) do BlackRock quản lý vừa có động thái bán mạnh trong phiên cuối tháng 5.

Cụ thể, quỹ này bán ròng khoảng 59 tấn bạc, kéo tổng lượng bạc nắm giữ xuống còn hơn 15.120 tấn. Tính chung tuần giao dịch 26-29/5, SLV đã bán ròng tới 96 tấn bạc.

Động thái bán ra diễn ra trong bối cảnh giá bạc thế giới tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh. Theo dữ liệu trên sàn COMEX, giá bạc tuần qua dao động quanh vùng 75 USD/oz, có thời điểm lùi về khoảng 71,7 USD/oz. Đây cũng là tuần giảm thứ 3 liên tiếp của kim loại quý này.

Giao dịch bạc 1 năm qua (Ảnh: Kitco).

Giá bạc thiếu động lực tăng giá. Trong đó, giới phân tích cho rằng Fed có thể vẫn giữ mặt bằng lãi suất cao kéo dài sang năm 2027. Đây là yếu tố bất lợi với bạc cũng như các kim loại quý nói chung, bởi lãi suất cao làm tăng sức hấp dẫn của các tài sản sinh lời như trái phiếu.

Trong báo cáo mới nhất về kim loại quý, các nhà phân tích hàng hóa tại Bank of America cho biết họ vẫn lạc quan về việc giá bạc có thể đạt 100 USD một ounce trong quý IV năm nay, song đồng thời cảnh báo rằng mức tăng này sẽ không bền vững.

Các nhà phân tích cho biết trở ngại lớn nhất mà bạc phải đối mặt là giá cao đang buộc các phân khúc công nghiệp quan trọng của thị trường phải tìm cách sử dụng ít kim loại này hơn, hoặc thay thế hoàn toàn bằng các lựa chọn thay thế rẻ hơn.

Mặc dù nhóm chuyên gia trở nên thận trọng hơn về bạc, họ cũng lưu ý rằng kim loại này vẫn là một yếu tố quan trọng trong lĩnh vực năng lượng mặt trời, và họ không thấy nhu cầu "giảm mạnh", ngay cả khi giá cao hơn hạn chế tiêu thụ.

Ngoài ra, xung đột đang diễn ra ở Iran tiếp tục thúc đẩy nhu cầu về năng lượng xanh và các nguồn năng lượng thay thế khác cho dầu mỏ.