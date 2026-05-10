Bạc "bốc hơi" 50% sau đỉnh lịch sử: Nên đầu tư dài hạn hay lướt sóng?

Từng phá vỡ mức đỉnh tồn tại suốt 45 năm để vươn lên mốc 121,78 USD/ounce hồi đầu năm, giá bạc bất ngờ lao dốc không phanh, bốc hơi gần 50% giá trị chỉ trong vài tháng ngắn ngủi.

Giữa những đợt rung lắc mạnh, nhiều nhà đầu tư đang đặt ra câu hỏi liệu ánh hào quang của bạc đã thực sự phai nhạt, hay đây chỉ là "bước lùi" để mở ra cơ hội mới. Quan trọng hơn, với biên độ dao động cực lớn, bạc nên được nhìn nhận là một tài sản nắm giữ dài hạn hay chỉ là công cụ sinh lời cho những tay lướt sóng chuyên nghiệp.

Giá bạc đầu năm 2026 đã trải qua một trong những giai đoạn biến động mạnh nhất lịch sử khi lao từ đỉnh 121 USD xuống gần 60 USD/ounce chỉ trong vài tháng (Ảnh: AGC).

Cú sập giá "chia đôi" tài khoản và sự thật phía sau

Mức đỉnh 50,36 USD/ounce thiết lập từ năm 1980 từng là "bức tường" kiên cố chặn đứng mọi đà tăng của bạc suốt hơn 4 thập kỷ. Thế nhưng, rào cản này đã bị xuyên thủng dễ dàng vào cuối năm 2025. Theo Barchart, đà tăng bứt phá đã đẩy giá bạc giao ngay vươn lên mức cao nhất mọi thời đại 121,78 USD/ounce vào tháng 1/2026.

Tuy nhiên, ngay sau chuỗi ngày thăng hoa, bạc lao dốc thẳng đứng về mức đáy 61,21 USD/ounce trong tháng 3.

Theo tờ Economic Times, cú sụp đổ này không xuất phát từ sự suy yếu của nền tảng thị trường. Áp lực vĩ mô từ đồng USD mạnh cùng mặt bằng lãi suất cao đã làm giảm sức hấp dẫn của các tài sản không sinh lãi.

Sự tháo chạy của dòng tiền đầu cơ và các lệnh gọi ký quỹ xuất hiện ồ ạt đã kích hoạt làn sóng bán cưỡng bức, kéo giá bạc rơi tự do. Quá trình này thực chất là đợt "xả hơi" tất yếu sau cơn sốt đầu cơ đòn bẩy quá mức.

Nền tảng cơ bản vững chắc trong kỷ nguyên xanh

Dù biến động ngắn hạn mang lại cảm giác rủi ro, nền tảng cơ bản của bạc vẫn không hề rạn nứt. Khác với vàng, giá trị của bạc không chỉ nằm ở chức năng trú ẩn mà còn phụ thuộc rất lớn vào nhu cầu công nghiệp.

Báo cáo từ Silver Institute chỉ ra rằng năm 2026 là năm thứ 6 liên tiếp thị trường bạc toàn cầu rơi vào trạng thái thiếu hụt nguồn cung. Lượng bạc vật chất ngày càng khan hiếm khi tồn kho tại các sàn giao dịch giảm mạnh và hoạt động tái chế không đủ bù đắp. Trong khi đó, nhu cầu từ các ngành công nghiệp cốt lõi như sản xuất pin mặt trời, xe điện, thiết bị điện tử và công nghệ AI lại không ngừng vươn lên.

Dữ liệu từ Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) cho thấy tổng lượng bạc từng được khai thác trong lịch sử nhân loại chỉ khoảng 1,5 triệu tấn, tương đương một khối lập phương có cạnh khoảng 52 mét. Sự khan hiếm tự nhiên, kết hợp với thực tế bạc chủ yếu được khai thác dưới dạng sản phẩm phụ từ các mỏ kẽm, chì và đồng, càng củng cố triển vọng dài hạn cho kim loại này.

Mốc đỉnh cũ 50,36 USD giờ đây đã chuyển vai trò từ kháng cự thành vùng hỗ trợ kỹ thuật dài hạn vững chắc.

Chiến lược nào cho dòng tiền thông minh?

Với đặc tính biến động dữ dội, bạc mang đến những rủi ro lớn nhưng cũng đi kèm cơ hội sinh lời hấp dẫn. Theo Barchart, biến động lịch sử dài hạn của bạc lên tới 37,06%, cao gấp đôi so với mức 18,51% của vàng. Điều này biến bạc thành "cơ hội vàng" cho các nhà giao dịch linh hoạt, bám sát thị trường thay vì những người mua và nắm giữ thụ động.

Lịch sử đã chứng minh bạc thường khiến phe mua dài hạn thất vọng nếu vào lệnh sai thời điểm. Sau đỉnh năm 1980, giá từng mất tới 90,5% giá trị. Trong khủng hoảng tài chính 2008, bạc giảm hơn 60% chỉ trong 7 tháng. Gần đây nhất, đợt lao dốc năm 2020 cũng thổi bay 76,6% giá trị từ đỉnh 2011.

Do đó, các chuyên gia trên Economic Times khuyến nghị nhà đầu tư không nên đặt cược quá lớn. Tỷ trọng hợp lý chỉ nên ở mức 5-10% danh mục để cân bằng rủi ro. Thay vì bán tháo trong hoảng loạn khi giá giảm, chiến lược mua trung bình giá hoặc đầu tư định kỳ được xem là phương pháp an toàn hơn để giảm giá vốn.

Đối với những nhà giao dịch ngắn hạn, các quỹ ETF như iShares Silver Trust (SLV) đang là công cụ thanh khoản cao giúp tiếp cận thị trường. Quỹ này hiện quản lý hơn 37,3 tỷ USD tài sản, giúp nhà đầu tư dễ dàng mua bán chứng chỉ quỹ qua tài khoản chứng khoán thông thường mà không phải chịu chi phí bảo hiểm hay lưu trữ cồng kềnh của bạc vật chất.

Dù vậy, nhà đầu tư cũng cần lưu ý quỹ SLV chỉ giao dịch trong giờ mở cửa của chứng khoán Mỹ, do đó có thể bỏ lỡ những biến động giá ngoài giờ của thị trường bạc giao ngay 24/7.

Bạc có thể không còn giữ vững ngôi vương "hầm trú ẩn" an toàn tuyệt đối như vàng hay USD, nhưng vai trò không thể thay thế trong kỷ nguyên công nghiệp xanh vẫn đảm bảo giá trị cốt lõi của nó. Tại thời điểm viết bài, giá bạc thế giới đang giao dịch ổn định quanh mốc 80 USD/ounce, phục hồi đáng kể từ mức đáy hồi tháng 3.