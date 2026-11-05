Với các chiến dịch 11.11, 12.12 và nhu cầu mùa lễ hội, quý IV là giai đoạn nhiều nhà bán kỳ vọng gia tăng doanh số. Để tận dụng mùa cao điểm, nhà bán cần chuẩn bị sớm, từ lựa chọn sản phẩm đến phân bổ nguồn lực tiếp thị và tổ chức giao nhận.

Từ thời trang DELIZ, gia dụng Bear Việt Nam đến dinh dưỡng NutiFood GrowPLUS+, kinh nghiệm kinh doanh trên Shopee mang đến những gợi ý về ưu tiên đầu tư, mở rộng cơ hội bán hàng và duy trì chất lượng phục vụ.

Cá nhân hóa từ danh mục sản phẩm đến giao nhận

Để đáp ứng nhu cầu đa dạng, nhiều nhà bán chủ động xây dựng danh mục và lựa chọn giải pháp phục vụ từng nhóm khách hàng.

Với thương hiệu thời trang nữ DELIZ, danh mục theo mùa được lên kế hoạch trước ít nhất 2 tháng dựa trên dự báo xu hướng và nhu cầu khách hàng. Trong mùa thu đông đầu quý IV, thương hiệu tập trung vào áo len, cardigan và quần jean dài. DELIZ cũng tham gia Shopee Mall Outlet nhằm nâng cao hiệu quả khai thác danh mục, tiếp cận khách hàng tìm kiếm hàng chính hãng với giá tốt và duy trì định vị các dòng sản phẩm chủ lực.

Các sản phẩm thuộc Shopee Mall Outlet có nhãn nhận diện và phiên livestream riêng, giúp người mua dễ tìm kiếm sản phẩm với giá ưu đãi (Ảnh: Shopee).

Bên cạnh sản phẩm, nhu cầu của người mua còn thể hiện ở tốc độ và khả năng giao nhận. Trong quý III, hơn 1 triệu nhà bán trên Shopee đã kích hoạt phương thức giao hàng Hỏa tốc cho hơn 44 triệu sản phẩm; số đơn hàng qua phương thức này tăng 43% so với cùng kỳ năm trước. Ở nhóm hàng cồng kềnh, trung bình hơn 4 triệu sản phẩm mới được đăng bán mỗi tháng; tổng giá trị giao dịch tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm trước.

Kết hợp danh mục với giải pháp giao nhận phù hợp giúp nhà bán đáp ứng các nhu cầu từ mua hàng theo mùa, nhận hàng nhanh đến vận chuyển sản phẩm kích thước lớn, qua đó tạo khác biệt trong trải nghiệm mua sắm.

Biến tương tác thành chuyển đổi qua nội dung mua sắm giải trí

Khi người mua ngày càng chủ động tìm hiểu sản phẩm, nội dung trực quan và khả năng tương tác với thương hiệu trở thành những yếu tố hỗ trợ quyết định mua hàng.

Trong quý III, tổng số đơn hàng từ Shopee Live, Shopee Video và chương trình Tiếp thị liên kết (Shopee Affiliate) tăng 52% so với cùng kỳ năm trước.

Riêng Shopee Video ghi nhận mức tăng trưởng đơn hàng gần 80%, cho thấy tiềm năng kết nối trải nghiệm khám phá sản phẩm với quyết định mua hàng (Ảnh: Shopee).

Đại diện Bear Việt Nam nhận định: “Thương mại qua nội dung và livestream sẽ là xu hướng đáng chú ý trong quý IV, bởi hình thức này vừa giúp rút ngắn hành trình mua sắm, vừa góp phần xây dựng niềm tin với thương hiệu chính hãng. Đối với ngành hàng gia dụng, nội dung trực quan đặc biệt hữu ích khi người mua cần quan sát sản phẩm hoạt động trước khi quyết định mua hàng”.

Đón mùa cao điểm, Bear tăng tần suất livestream hằng ngày, lên lịch riêng cho chiến dịch 11.11 và 12.12, phối hợp với KOL/KOC trình diễn công năng sản phẩm và phát triển thư viện video gắn giỏ hàng để người mua thuận tiện tìm hiểu.

Hiệu quả nội dung cần đi cùng khả năng đáp ứng nhu cầu. Chuẩn bị tồn kho, duy trì giá cạnh tranh và giao hàng đúng hẹn giúp nhà bán chuyển sự quan tâm thành đơn hàng, hạn chế bỏ lỡ cơ hội trong mùa cao điểm.

Ứng dụng AI để tối ưu vận hành, duy trì trải nghiệm mua sắm liền mạch

Với sự hỗ trợ của Trí tuệ nhân tạo (AI), nhà bán có thể tối ưu hoạt động kinh doanh trên sàn thương mại điện tử, đồng thời nâng cao trải nghiệm mua sắm bằng cách gia tăng sự hiện diện và cung cấp thông tin sản phẩm nhất quán ở nhiều thời điểm khác nhau. Nhờ đó, người mua có thêm cơ hội tìm hiểu sản phẩm, tiếp cận thông tin khi phát sinh nhu cầu và cân nhắc lựa chọn phù hợp trước khi đưa ra quyết định mua hàng.

AI livestream là một ứng dụng tiêu biểu, cho phép thương hiệu giới thiệu sản phẩm liên tục. Trong quý III, số nhà bán trên Shopee sử dụng hình thức này tăng gấp 28 lần so với cùng kỳ năm trước, số phiên livestream AI tăng gấp 45 lần và lượng đơn hàng từ các phiên này tăng gấp 21 lần.

Nhà bán ứng dụng AI trong livestream và sáng tạo nội dung để tối ưu vận hành, tăng khả năng tiếp cận người mua (Ảnh: Shopee).

Đại diện NutiFood GrowPLUS+ cho biết: “Với doanh nghiệp có quy mô kinh doanh lớn như GrowPLUS+, AI giúp duy trì hoạt động giới thiệu sản phẩm và đáp ứng nhiều nhóm nhu cầu, trong khi livestream do con người thực hiện vẫn có lợi thế về cảm xúc, sự đồng cảm, khả năng xử lý tình huống và tương tác chân thực.

Vì vậy, chúng tôi đánh giá mô hình kết hợp AI và con người là hướng đi phù hợp, giúp vừa tối ưu nguồn lực vừa duy trì kết nối với khách hàng. Chúng tôi hiện đang duy trì tần suất lên sóng đều đặn mỗi ngày với tỷ lệ 46% phiên livestream được vận hành bởi AI”.

Mùa mua sắm cuối năm là phép thử về khả năng thấu hiểu khách hàng và tổ chức vận hành. Từ chuẩn bị danh mục, phát triển nội dung đến kết hợp AI với tương tác trực tiếp, đầu tư phù hợp giúp nhà bán đáp ứng nhu cầu, duy trì kết nối và nắm bắt cơ hội tăng trưởng trong quý IV.