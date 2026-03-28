Apollo tài trợ chính Vietbuild Hà Nội 2026 góp phần định hình tiêu chuẩn vật liệu xây dựng

Ngành xây dựng Việt Nam đang bước vào một giai đoạn mà những tiêu chí từng được xem là lợi thế - như giá thành, hiệu năng hay tính ổn định dần trở thành điều kiện mặc định.

Trong bối cảnh đó, Tập đoàn Apollo góp phần định nghĩa lại vai trò của vật liệu xây dựng bền vững - không chỉ là sản phẩm kỹ thuật, mà là một yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến tính liên tục và hiệu quả vận hành của công trình.

Apollo tham gia Vietbuild Hà Nội 2026 với vai trò Nhà tài trợ chính, giới thiệu cách tiếp cận vật liệu xây dựng gắn với giải pháp vận hành dài hạn của công trình. (Ảnh: Tập đoàn Apollo).

Từ mua vật liệu đến tìm kiếm bảo chứng vận hành

Tiêu chí lựa chọn vật liệu bền vững trong những năm gần đây đã thay đổi đáng kể, không còn dừng ở thông số kỹ thuật hay giá thành, mà mở rộng sang các yếu tố mang tính vận hành như khả năng cung ứng ổn định, tính nhất quán về chất lượng và mức độ tin cậy trong điều kiện thi công thực tế.

Đây cũng là hướng tiếp cận mà Tập đoàn Apollo theo đuổi trong nhiều năm qua. Không chỉ cung cấp sản phẩm đạt chuẩn, mà Apollo còn xây dựng năng lực vận hành, chuỗi cung ứng và hệ thống phân phối nhằm đảm bảo vật liệu luôn sẵn sàng, chất lượng luôn nhất quán và tiến độ công trình luôn được duy trì ổn định.

Theo đó, Apollo định vị mình là một doanh nghiệp có khả năng tham gia vào việc đảm bảo tính liên tục cho chuỗi dự án.

Thông qua việc duy trì hợp tác chiến lược với các tập đoàn hóa chất hàng đầu như Shin-Etsu (Nhật Bản) và Dow Chemical (Hoa Kỳ), đồng thời đầu tư vào hệ thống kho vận, dự trữ và mạng lưới phân phối trên toàn quốc, Apollo hướng đến việc giải quyết bài toán mà thị trường thực sự quan tâm: không chỉ là vật liệu đạt chuẩn, mà là vật liệu luôn sẵn sàng, chất lượng luôn nhất quán và tiến độ luôn được đảm bảo.

Ở góc độ này, thị trường không chỉ “mua vật liệu”, mà đang lựa chọn một doanh nghiệp có khả năng bảo chứng cho tiến độ, cho hiệu quả thi công và cho sự ổn định trong vận hành dài hạn của công trình.

Và đó cũng chính là vai trò mà Apollo đang hướng tới khi tham gia Vietbuild Hà Nội 2026 với vai trò Nhà tài trợ chính, trong định hướng “Stepping Into The Future”.

Apollo giải bài toán thị trường bằng vật liệu luôn sẵn sàng, chất lượng nhất quán và tiến độ được bảo đảm. (Ảnh: Tập đoàn Apollo).

Vietbuild 2026: Không gian nơi chuẩn mực được hiện thực hóa

Tại Vietbuild Hà Nội 2026, Apollo không chỉ giới thiệu sản phẩm mà là toàn bộ hệ sinh thái giải pháp vật liệu và thi công theo định hướng chuẩn hóa.

Gian trưng bày của doanh nghiệp được thiết kế theo hướng trải nghiệm, giúp khách tham quan hình dung rõ hơn về vai trò của vật liệu trong tổng thể hệ vận hành công trình - từ lựa chọn vật liệu, tiêu chuẩn thi công đến độ bền và tính ổn định trong quá trình sử dụng.

Vietbuild là nền tảng để Apollo góp phần định hình cách thị trường tiếp cận vật liệu xây dựng trong giai đoạn mới. (Ảnh: Tập đoàn Apollo).

Thông qua các hoạt động trao đổi chuyên môn và giới thiệu giải pháp, Apollo hướng đến việc chia sẻ cách tiếp cận mới trong ngành vật liệu xây dựng, nơi sản phẩm không được nhìn nhận riêng lẻ, mà là một phần trong hệ thống giải pháp tổng thể.

Ở góc độ này, Vietbuild không chỉ là sân chơi để doanh nghiệp giới thiệu sản phẩm, mà là nền tảng để chia sẻ tiêu chuẩn, kết nối chuyên môn và góp phần định hình cách thị trường tiếp cận vật liệu xây dựng trong giai đoạn mới.