Áp trần phát thải 243 triệu tấn carbon cho nhóm nhiệt điện, thép, xi măng

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà vừa ký Quyết định 263 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt tổng hạn ngạch phát thải khí nhà kính, thí điểm cho năm 2025 và 2026.

110 cơ sở sản xuất bao gồm 34 nhà máy nhiệt điện, 51 cơ sở sản xuất xi măng và 25 cơ sở sản xuất sắt thép sẽ được áp tổng hạn ngạch hơn 243 triệu tấn phát thải carbon tương đương cho năm 2025 và gần 268,4 triệu tấn cho năm 2026.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường được giao chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương và Bộ Xây dựng để phân bổ khối lượng hạn ngạch nêu trên cho từng cơ sở sản xuất trong diện thí điểm.

Hạn ngạch phát thải khí nhà kính được hiểu là giới hạn về lượng khí thải nhà kính được phép thải ra môi trường trong một quốc gia, ngành hoặc doanh nghiệp cụ thể, trong khoảng thời gian nhất định.

Công nhân trong nhà máy luyện thép (Ảnh: IT).

Các cơ sở được cấp hạn ngạch bắt buộc phải thực hiện các giải pháp nhằm giảm nhẹ cường độ phát thải sao cho không vượt quá hạn ngạch cho phép. Nếu vượt, cơ sở có thể bị phạt hoặc phải mua hạn ngạch, tín chỉ carbon ở một tỷ lệ nhất định để bù đắp.

Ngược lại, cơ sở có phát thải thấp hơn hạn ngạch cho phép có thể bán phần dư ra cho các cơ sở khác. Như vậy, hạn ngạch phát thải là tiền đề để xây dựng thị trường tín chỉ carbon bắt buộc.

Trước đó, tại buổi làm việc cuối năm 2025 vừa qua, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà thông tin, việc thí điểm hạn ngạch phát thải khí nhà kính không chỉ dừng ở con số tuyệt đối, mà là quá trình hoàn thiện các công cụ liên quan, bao gồm đo đạc, kiểm kê, thẩm định, báo cáo kết quả giảm phát thải cũng như những vấn đề liên quan đến pháp lý và kỹ thuật.

Các phương pháp cần đảm bảo cơ sở khoa học, phù hợp với chuẩn mực quốc tế, qua đó gắn liền việc áp hạn ngạch phát thải với cam kết phát thải ròng bằng 0 của Việt Nam.