Ấn Độ tăng gấp đôi thuế nhập khẩu vàng bạc, chặn đứng cơn sốt kỷ lục

Chính phủ Ấn Độ vừa tăng mạnh thuế nhập khẩu thực tế đối với vàng và bạc từ 6% lên 15%. Mức thuế mới bao gồm 10% thuế nhập khẩu cơ bản và 5% thuế phát triển hạ tầng nông nghiệp.

Động thái này cho thấy New Delhi đang quyết liệt hạn chế nhu cầu đối với kim loại quý - mặt hàng nhập khẩu lớn của nước này - trong bối cảnh đồng rupee liên tục suy yếu từ đầu năm.

Ấn Độ hiện phụ thuộc gần như hoàn toàn vào nguồn vàng nhập khẩu để đáp ứng nhu cầu trong nước. Việc tăng thuế được kỳ vọng sẽ giúp giảm nhập khẩu vàng, thu hẹp thâm hụt thương mại và hỗ trợ ổn định tỷ giá.

Tuy nhiên, giới chuyên gia cảnh báo mặt trái của chính sách là nguy cơ buôn lậu vàng quay trở lại. Trước đó, vào giữa năm 2024, Ấn Độ từng giảm thuế nhập khẩu nhằm kiềm chế hoạt động này.

Một nhà giao dịch kim loại quý tại Mumbai nhận định với Reuters rằng thị trường chợ đen có thể sôi động trở lại do lợi nhuận từ nhập lậu vàng đang rất hấp dẫn trong bối cảnh giá vàng neo ở vùng cao.

Trang sức vàng được bày bán tại Ấn Độ (Ảnh: The Hindu).

Áp lực đối với nền kinh tế Ấn Độ gia tăng sau khi giá năng lượng leo thang vì xung đột tại Trung Đông, khiến dòng ngoại tệ chảy ra nước ngoài tăng mạnh. Đồng rupee vì vậy rơi xuống mức thấp kỷ lục, buộc Ngân hàng Trung ương Ấn Độ phải liên tục can thiệp để ổn định thị trường, kéo theo dự trữ ngoại hối suy giảm đáng kể.

Trong những tuần gần đây, Ấn Độ liên tiếp triển khai các biện pháp nhằm siết nhập khẩu vàng. Trước khi nâng mạnh thuế quan, Chính phủ nước này đã áp mức thuế tích hợp 3% đối với vàng và bạc nhập khẩu, động thái từng khiến nhiều ngân hàng tạm ngừng nhập khẩu hơn một tháng.

Hệ quả là lượng vàng nhập khẩu của Ấn Độ trong tháng 4 rơi xuống mức thấp nhất gần 30 năm. Dù các ngân hàng sau đó đã nối lại hoạt động nhập khẩu sau khi chấp nhận nộp thuế 3%, giới kinh doanh kim loại quý cho rằng nhu cầu nhập khẩu có thể tiếp tục suy yếu sau đợt tăng thuế mới.

Trước đó, Thủ tướng Narendra Modi đã công khai kêu gọi người dân tạm thời hạn chế mua vàng - mặt hàng được xem là không thiết yếu nhưng chiếm tỷ trọng lớn trong kim ngạch nhập khẩu của nước này.

Dù vậy, giới quan sát cho rằng New Delhi không đặt nhiều kỳ vọng vào việc người dân tự giảm nhu cầu, bởi vàng có vai trò đặc biệt trong đời sống văn hóa và tài chính của người Ấn Độ. Kim loại quý này không chỉ là kênh tích trữ tài sản phổ biến mà còn gắn liền với cưới hỏi, lễ hội và quan niệm may mắn.

Trong bối cảnh giá vàng liên tục tăng mạnh còn thị trường chứng khoán Ấn Độ suy yếu, nhu cầu đầu tư vào vàng càng gia tăng. Theo Hội đồng Vàng Thế giới, dòng vốn đổ vào các quỹ ETF vàng tại Ấn Độ trong quý I/2026 đã tăng 186% so với cùng kỳ năm trước, lên mức kỷ lục tương đương 20 tấn vàng.