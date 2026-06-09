AMACCAO động thổ hai dự án điện rác tại Hà Nội và Vĩnh Long

Hai dự án hạ tầng môi trường trọng điểm, gồm: Dự án Nhà máy xử lý rác và phát điện AMACCAO - Thành Công tại Khu xử lý chất thải rắn Xuân Sơn, phường Tùng Thiện, TP Hà Nội; và Dự án Nhà máy đốt chất thải rắn phát điện Bến Tre tại phường Phú Tân, Vĩnh Long.

Lễ động thổ Dự án Nhà máy xử lý rác và phát điện AMACCAO - Thành Công, tại Khu xử lý chất thải rắn Xuân Sơn, phường Tùng Thiện, TP Hà Nội (Ảnh: AMACCAO).

Ứng dụng công nghệ đốt rác phát điện hiện đại bậc nhất

Cả hai nhà máy đều ứng dụng công nghệ đốt rác phát điện Martin của CHLB Đức - hiện được đánh giá thuộc nhóm công nghệ đốt rác phát điện hiện đại bậc nhất thế giới, đã được chứng minh hiệu quả tại nhiều quốc gia phát triển cũng như qua thực tế vận hành hiệu quả tại nhà máy điện rác Seraphin của Tập đoàn AMACCAO ở Hà Nội.

Toàn bộ chỉ tiêu khí thải, bụi theo tiêu chuẩn châu Âu 2010/75/EU - bộ tiêu chuẩn môi trường vốn nghiêm ngặt gấp nhiều lần so với tiêu chuẩn Việt Nam.

Chất lượng nước thải đạt tiêu chuẩn cột A, QCVN 40:2025/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật về nước thải công nghiệp. Nước sau xử lý được tái sử dụng trong nhà máy, không phát thải ra ngoài môi trường.

Các chỉ tiêu phát thải của nhà máy đều được giám sát qua hệ thống quan trắc online gửi trực tiếp về Bộ Nông nghiệp và Môi trường, công khai tại cổng nhà máy để người dân cùng theo dõi.

Hai nhà máy được định hướng quy hoạch theo mô hình nhà máy xanh, hiện đại, thẩm mỹ cao, thân thiện với môi trường theo tiêu chuẩn quốc tế.

Tổng mức đầu tư gần 5.000 tỷ đồng cho 2 dự án

Dự án Nhà máy Xử lý rác và phát điện AMACCAO - Thành Công do Công ty CP Năng lượng Tái tạo AMACCAO - Thành Công (Hệ sinh thái Tập đoàn AMACCAO) làm chủ đầu tư, có công suất xử lý 1.000 tấn rác thải sinh hoạt mỗi ngày đêm, đồng thời phát điện với công suất 20MW. Tổng mức đầu tư của dự án khoảng 3.000 tỷ đồng.

Dự án AMACCAO - Thành Công là dự án thứ hai liên tiếp Tập đoàn này được Thành phố Hà Nội tin tưởng giao triển khai. Điều này không chỉ khẳng định năng lực, kinh nghiệm của chủ đầu tư mà còn thể hiện sự ghi nhận đối với tinh thần trách nhiệm và những kết quả đã đạt được trong thực tiễn.

Ông Phạm Trung Kiên, Thành viên Hội đồng quản trị, Phó tổng giám đốc Tập đoàn AMACCAO, kiêm Tổng giám đốc Dự án Nhà máy xử lý rác và phát điện AMACCAO - Thành Công (Ảnh: AMACCAO).

Ông Phạm Trung Kiên, Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn AMACCAO kiêm Tổng giám đốc dự án cho biết, khi đi vào hoạt động, Nhà máy xử lý rác và phát điện AMACCAO - Thành Công sẽ vận hành đồng bộ với Nhà máy điện rác Seraphin, từng bước hình thành một trung tâm xử lý chất thải hiện đại tại khu vực phía Tây Hà Nội.

Dự án cũng mở ra một cuộc tái cấu trúc căn bản tại Khu xử lý chất thải rắn Xuân Sơn: chuyển từ mô hình chôn lấp, đốt rác thông thường sang xử lý rác bằng công nghệ đốt phát điện hiện đại; giảm áp lực môi trường kéo dài nhiều năm; tiến tới xử lý rác tồn lưu, cải thiện hạ tầng môi trường và từng bước xóa bỏ "điểm đen" ô nhiễm Xuân Sơn.

Với người dân khu vực Sơn Tây, Ba Vì cũ, nay là phường Tùng Thiện và xã Suối Hai, dự án mang ý nghĩa rất thiết thực: khép lại hơn hai thập kỷ sống chung với ô nhiễm; mở ra kỳ vọng hồi sinh toàn diện diện mạo Xuân Sơn theo hướng xanh, sạch, văn minh hơn.

Ông Kiên cũng bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới người dân khu vực Xuân Sơn - những người đã kiên nhẫn sẻ chia, chờ đợi trong hơn hai thập kỷ qua.

"Đó là trách nhiệm lớn mà AMACCAO luôn ghi nhớ, để triển khai dự án một cách nghiêm túc, bài bản, hiệu quả, xứng đáng với niềm tin được giao", ông Kiên chia sẻ.

Ông Bùi Duy Cường, Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội (Ảnh: AMACCAO).

Phát biểu ý kiến tại lễ động thổ, Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Bùi Duy Cường nhấn mạnh, Hà Nội đặt mục tiêu đến cuối năm 2027 sẽ chấm dứt việc chôn lấp rác thải sinh hoạt phát sinh hằng ngày theo phương thức truyền thống; đồng thời từng bước xử lý lượng rác đã chôn lấp trên địa bàn thành phố. Do đó, ông kỳ vọng vào tiến độ dự án Nhà máy xử lý rác và phát điện AMACCAO - Thành Công.

Trong khi đó, Dự án Nhà máy Đốt chất thải rắn phát điện Bến Tre (Vĩnh Long) do Công ty CP Xử lý rác thải Bến Tre (Hệ sinh thái Tập đoàn AMACCAO) làm chủ đầu tư, có khả năng xử lý 650 tấn rác thải mỗi ngày đêm và phát điện với công suất 13MW, tổng vốn đầu tư 1.919 tỷ đồng.

Lễ động thổ Dự án Nhà máy Đốt chất thải rắn phát điện Bến Tre tại phường Phú Tân, Vĩnh Long (Ảnh: AMACCAO).

Tại lễ động thổ dự án này, ông Nguyễn Hà, Thành viên HĐQT, Phó tổng giám đốc Tập đoàn AMACCAO, kiêm Tổng giám đốc Dự án đưa ra 3 cam kết: Ứng dụng công nghệ hiện đại, tiên tiến (số hóa, tự động hóa, trí tuệ nhân tạo…); bảo đảm khí thải và bụi đạt tiêu chuẩn châu Âu, nước thải và chất thải sau xử lý đạt tiêu chuẩn nghiêm ngặt của Việt Nam; tập trung nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ, rút ngắn ít nhất 6-8 tháng để sớm đưa nhà máy vào vận hành.

Ông Nguyễn Hà, Thành viên HĐQT, Phó tổng giám đốc Tập đoàn AMACCAO kiêm Tổng giám đốc Dự án Nhà máy đốt chất thải rắn phát điện Bến Tre (Ảnh: AMACCAO).

"AMACCAO luôn giữ một nguyên tắc: khiêm nhường, thầm lặng; nhưng nghiêm túc, quyết liệt trong hành động. Chúng tôi không nói nhiều về khó khăn, mà tập trung tìm giải pháp, tổ chức thực hiện đến cùng để hoàn thành những cam kết hôm nay", ông Hà chia sẻ.

Cũng tại sự kiện, AMACCAO đã trao quà tri ân tới 15 hộ gia đình tiêu biểu tại Vĩnh Long, thay lời cảm ơn cho sự đồng hành, chia sẻ và ủng hộ nhiệt tình từ người dân nơi dự án triển khai.

Giá trị bền vững nhất của một dự án luôn nằm ở những lợi ích thiết thực cho người dân địa phương (Ảnh: AMACCAO).

Từ xử lý rác đến tái sinh môi trường, Tập đoàn AMACCAO cho thấy, người Việt hoàn toàn có thể làm chủ những ngành công nghiệp từng được xem là sân chơi riêng của doanh nghiệp quốc tế.

Việc tổ chức đồng thời Lễ động thổ cho hai dự án trọng điểm tại hai đầu đất nước khẳng định quyết tâm mạnh mẽ của AMACCAO trong lĩnh vực năng lượng - môi trường: Doanh nghiệp Việt làm sạch các tỉnh thành. Vì một Việt Nam xanh.