Alphanam hợp tác BIDV phát triển quần thể nghỉ dưỡng quốc tế tại Sa Pa

Theo thỏa thuận hợp tác toàn diện giai đoạn 2026-2030, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) sẽ cung cấp cho Tập đoàn Alphanam các giải pháp tài chính và dịch vụ ngân hàng đồng bộ, đồng thời đóng vai trò tư vấn tài chính, đồng hành trong việc xây dựng và triển khai các phương án đầu tư, kinh doanh của doanh nghiệp.

Ngân hàng BIDV và Tập đoàn Alphanam ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện giai đoạn 2026-2030 (Ảnh: BTC).

Tham dự sự kiện, về phía Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam có sự hiện diện của ông Lê Ngọc Lâm - Ủy viên Hội đồng Quản trị, Tổng giám đốc; ông Hoàng Việt Hùng - Phó tổng giám đốc; ông Đoàn Việt Nam - Phó tổng giám đốc; ông Trần Long - Phó tổng giám đốc; ông Lại Tiến Quân - Phó tổng giám đốc; bà Nguyễn Thị Quỳnh Giao - Phó tổng giám đốc, cùng đại diện lãnh đạo các ban, trung tâm trụ sở chính và các chi nhánh BIDV Hà Nội, Ngọc Khánh - Hà Nội, Hai Bà Trưng, Thái Hà.

Về phía Tập đoàn Alphanam có ông Nguyễn Tuấn Hải - Chủ tịch Hội đồng Quản trị; ông Nguyễn Minh Nhật - Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị; bà Nguyễn Ngọc Mỹ - Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị, cùng ban lãnh đạo cấp cao của tập đoàn.

Chương trình còn đón tiếp ông Nguyễn Cảnh Hồng - Chủ tịch CLB Doanh nhân Sao Đỏ, Tổng giám đốc Eurowindow, cùng các doanh nhân Sao Đỏ, Sao Vàng Đất Việt, lãnh đạo Tập đoàn Hoàng Long và nhiều doanh nghiệp đối tác.

Phát biểu tại lễ ký kết, ông Nguyễn Minh Nhật - Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Alphanam nhấn mạnh, mối quan hệ hợp tác giữa Alphanam và BIDV đã được hình thành và bồi đắp qua nhiều năm, luôn song hành cùng những bước phát triển quan trọng của tập đoàn.

Tiếp nối chặng đường đó, việc ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện giai đoạn 2026-2030 được kỳ vọng sẽ mở ra một giai đoạn tăng trưởng mới, khi BIDV tiếp tục đồng hành cùng Alphanam trong việc triển khai các dự án quy mô lớn trên toàn quốc, tiêu biểu là quần thể nghỉ dưỡng quốc tế Alphora Mường Hoa tại Sa Pa - dự án mang tầm vóc quốc tế, hướng tới kiến tạo những công trình giá trị bền vững cho tương lai.

Phát biểu tại lễ ký kết, ông Lê Ngọc Lâm - Ủy viên Hội đồng Quản trị, Tổng giám đốc BIDV - nhấn mạnh lễ ký kết không chỉ đánh dấu bước tiến quan trọng trong quan hệ hợp tác giữa BIDV và Tập đoàn Alphanam, mà còn mở ra giai đoạn đồng hành bền vững. Với vị thế là ngân hàng có quy mô tổng tài sản lớn nhất Việt Nam, đạt 3,3 triệu tỷ đồng cùng hệ sinh thái tài chính rộng khắp cả nước, BIDV sẵn sàng đồng hành cùng Tập đoàn Alphanam trên hành trình phát triển và mở rộng hoạt động kinh doanh.

Để hiện thực hóa các nội dung hợp tác toàn diện giữa hai đơn vị, trong khuôn khổ chương trình, BIDV Hà Nội và Công ty Cổ phần Đầu tư Công viên Văn hóa Mường Hoa (Công ty thành viên của Tập đoàn Alphanam) đã ký kết hợp đồng tín dụng tài trợ dự án The Residences at InterContinental Sapa Resort và dự án InterContinental Sapa Resort nằm trong phân khu InterContinental Resort & Residences thuộc quần thể nghỉ dưỡng quốc tế Alphora Muong Hoa. Tổng mức đầu tư của 2 dự án khoảng 5.000 tỷ đồng và được Ngân hàng BIDV tài trợ gần 2.300 tỷ đồng.

Tại sự kiện, bà Nguyễn Ngọc Mỹ - Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Alphanam chia sẻ, hiếm có điểm đến nào tại Việt Nam hội tụ cùng lúc các thương hiệu khách sạn quốc tế hàng đầu như Marriott International, InterContinental Hotels & Resorts (IHG) và Accor Group - những tên tuổi đã khẳng định vị thế trên toàn cầu và cùng đặt niềm tin vào tiềm năng phát triển của Sa Pa.

Theo bà, niềm tin đó tiếp tục được củng cố với sự đồng hành của BIDV, tạo nền tảng vững chắc để hiện thực hóa tầm nhìn phát triển dài hạn. Quần thể nghỉ dưỡng quốc tế Alphora Muong Hoa được kỳ vọng sẽ trở thành điểm đến mang tầm vóc quốc tế, đón đầu xu hướng du lịch gắn với thiên nhiên, văn hóa và sự phát triển của bất động sản vùng núi.

Phát biểu tại lễ ký kết, ông Nguyễn Tuấn Hải - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Alphanam đã gửi lời tri ân tới các đối tác đã hiện diện và đồng hành. Ông nhấn mạnh, thỏa thuận hợp tác toàn diện giữa Tập đoàn Alphanam và Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam hôm nay mở ra một chặng đường mới với tinh thần “Vững bước tiên phong - Đồng hành phát triển”.

Thỏa thuận hợp tác toàn diện giai đoạn 2026-2030 không chỉ khẳng định tầm vóc quan hệ giữa BIDV và Tập đoàn Alphanam, mà còn mở ra cơ hội phát triển các dự án trọng điểm trên toàn quốc của Alphanam, cũng như các lĩnh vực trụ cột của tập đoàn, qua đó góp phần tạo động lực tăng trưởng và hòa nhịp cùng sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam.