AI "khát" điện, giới đầu tư đặt cược đà tăng của đồng sẽ vượt vàng

Theo phân tích từ The Street, đồng đang trở thành trung tâm của kỷ nguyên số khi nền kinh tế chuyển mình mạnh mẽ. Thậm chí, giới chuyên gia đặt ra câu hỏi: Liệu đồng có phải là "vàng mới" của thời đại?

Đồng hiện diện ở khắp mọi nơi trong đời sống (Ảnh: Weekend Post).

Cú bứt phá của đồng

Trả lời phỏng vấn Kitco News, ông Craig Parry - Chủ tịch kiêm CEO Vizsla Copper Corp - nhận định kim loại đồng sẽ vươn lên mạnh mẽ, có thể vượt cả vàng và bạc trong năm nay nhờ khoảng cách cung - cầu ngày càng nới rộng.

Vàng vốn dĩ là hầm trú ẩn an toàn, được các ngân hàng Trung ương gom mua để phòng thủ trước những bất ổn vĩ mô. Khác với vàng nằm im lìm trong két sắt như một tài sản tích trữ, đồng bắt buộc phải được tiêu thụ để xây dựng hệ thống vật chất cho đời sống hiện đại.

Theo phân tích từ 101 Finance, nhà phân tích Neils Christensen cho rằng nhu cầu công nghiệp đang dần chiếm ưu thế so với những biến động mang tính đầu cơ. Dòng tiền đang rời khỏi các tài sản định giá cao để chuyển sang những tài sản gắn liền với hoạt động sản xuất thực tế.

Khi thế giới ồ ạt đầu tư vào hiện đại hóa lưới điện, xe điện và năng lượng tái tạo, nhu cầu đối với đồng trở nên gần như không thể thay thế. Đồng chính là "tấm vé trực tiếp" để nhà đầu tư đặt cược vào sự tăng trưởng của nền kinh tế toàn cầu.

Trong siêu chu kỳ hàng hóa trước đây, giá đồng từng tăng gấp 6 lần, từ 0,70 USD lên 4,60 USD/pound. Động lực khi đó chủ yếu đến từ quá trình đô thị hóa tại Trung Quốc. Lần này, ông Parry dự báo một đợt tăng bùng nổ hơn hoàn toàn có thể xảy ra, với khả năng chạm mốc 20-30 USD/pound vào cuối thập kỷ nếu nguồn cung không kịp đáp ứng.

Giá đồng có thể phá vỡ các mốc 6-8 USD/pound của nhiều ngân hàng, tiến thẳng lên mốc 20-30 USD/pound vào cuối thập kỷ (Ảnh: Zee Business).

AI khát điện, thế giới khát đồng

Động lực khổng lồ nhất đẩy giá đồng thăng hoa chính là quá trình điện khí hóa toàn cầu và "cơn khát" năng lượng của AI. Theo The Street, từ thế kỷ 19, ngành điện lực đã nhận ra lợi thế tuyệt đối của đồng: Dẫn điện cực tốt và chi phí hợp lý.

Ngày nay, dòng tiền ồ ạt chảy vào đồng như một phần tất yếu của chuỗi giá trị tạo ra điện năng. Các trung tâm dữ liệu khổng lồ, nơi huấn luyện và vận hành những siêu mô hình AI, đang ngốn một lượng điện năng khổng lồ chưa từng có.

Để đưa dòng điện ấy đến đúng nơi cần thiết, hệ thống phải có máy phát, trạm biến áp, thiết bị đóng cắt và hàng nghìn km dây dẫn. Đằng sau mỗi trung tâm dữ liệu là một khối lượng lớn kim loại như đồng, nhôm và lithium. Không có đồng, hệ thống điện tê liệt. Và dĩ nhiên, không có điện, AI cũng không thể tồn tại.

Tuy nhiên, bài toán hóc búa nhất hiện nay là sự lệch pha nghiêm trọng về thời gian đầu tư. Theo 101 Finance, việc xây dựng một trung tâm dữ liệu AI chỉ mất vài tháng, nhưng để đưa một mỏ đồng mới vào khai thác phải mất nhiều năm ròng rã.

Sự chênh lệch này tạo ra một "độ vênh cấu trúc" trên thị trường. Các nhà sản xuất lớn hiện chỉ gồng mình duy trì sản lượng tại các mỏ đang hoạt động. Trong khi đó, việc tìm kiếm và cấp phép mỏ mới vấp phải rào cản chi phí khổng lồ.

Ông Parry ước tính thế giới cần tới 200 tỷ USD đầu tư để đáp ứng nhu cầu đồng trong tương lai, nhưng số dự án khả thi lại đếm trên đầu ngón tay. Lãnh đạo tập đoàn khai khoáng Teck Resources từng cảnh báo, sự thiếu hụt này có thể ảnh hưởng trực tiếp đến tốc độ phát triển của AI.

Thậm chí, Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) cũng phải lên tiếng kêu gọi đẩy nhanh các dự án khai khoáng bền vững để tránh những cú sốc nguồn cung kìm hãm công nghệ.

Nhu cầu đối với đồng trở nên gần như không thể thay thế khi thế giới ồ ạt đầu tư vào AI, hiện đại hóa lưới điện, xe điện và năng lượng tái tạo (Ảnh: Getty).

Cơ hội hiếm có

Bất chấp những biến động ngắn hạn, nền tảng của thị trường kim loại cơ bản vẫn cực kỳ vững chắc. Ông Craig Parry mô tả đợt bán tháo gần đây của nhóm cổ phiếu khai khoáng trên thị trường là một "cơ hội đặc biệt" hiếm có.

Thị trường dường như phản ứng thái quá với các rủi ro bên ngoài mà bỏ qua dòng tiền đang cải thiện mạnh mẽ từ nhu cầu thực tế. Nhiều nhà đầu tư hiện vẫn đứng ngoài quan sát, chờ tín hiệu rõ ràng hơn trước khi tái gia nhập thị trường.

Trong 12-18 tháng tới, ngành khai khoáng được kỳ vọng sẽ có một đợt định giá lại toàn diện. Lợi nhuận của các doanh nghiệp sẽ nhanh chóng đuổi kịp đà tăng của giá kim loại khi dòng vốn khổng lồ quay trở lại.

Không bỏ lỡ thời cơ, các doanh nghiệp đang ráo riết chạy đua để lấp đầy khoảng trống nguồn cung. Điển hình như Vizsla Copper, công ty này đang đẩy mạnh chiến lược mở rộng tài nguyên tại Bắc Mỹ để tận dụng tối đa chu kỳ tăng giá.

Ngay trong năm 2026, Vizsla Copper đã vạch sẵn kế hoạch khoan tới 10.000 mét tại dự án chủ lực Palmer ở Alaska. Mục tiêu là mở rộng vùng khoáng hóa chất lượng cao và thăm dò thêm các mục tiêu mới trên toàn bộ khu vực dự án.

Đồng được cho là kim loại nổi bật nhất trong năm nay, thậm chí vươn lên vượt trội cả vàng và bạc (Ảnh: Yahoo).

Ở một góc nhìn khác, bạc cũng đang hưởng lợi lớn từ ngành công nghiệp năng lượng mặt trời và được xem là "đứng giữa" vàng và đồng. Thế nhưng, với tính ứng dụng không thể thay thế từ lưới điện truyền thống đến hạ tầng AI hiện đại, đồng mới thực sự là tâm điểm của dòng vốn đầu tư toàn cầu.

"Lựa chọn hàng đầu của tôi chắc chắn là đồng", ông Craig Parry khẳng định. Lịch sử đã chứng minh, những vật liệu tưởng chừng bình dị nhất lại thường là bệ phóng cho các cuộc cách mạng vĩ đại của nhân loại.