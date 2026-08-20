AI càng thông minh, ai sẽ gánh “hóa đơn carbon” cho doanh nghiệp?

Một trung tâm dữ liệu AI vận hành suốt ngày đêm tiêu thụ nguồn điện không thua kém một thành phố lớn. Khi làn sóng đầu tư vào AI bùng nổ trên phạm vi toàn cầu, nghịch lý phát triển bền vững (ESG) đang lộ rõ: công nghệ càng hiện đại và thông minh, lượng phát thải carbon tích tụ phía sau các trung tâm dữ liệu lại càng phình to, trực tiếp thách thức các mục tiêu bảo vệ khí hậu.

Sự bùng nổ của AI kéo theo cơn khát điện khổng lồ, đặt ra bài toán khó cho cam kết phát triển bền vững (Ảnh: Adobestock).

Áp lực từ "cơn khát" điện của các siêu trung tâm dữ liệu

Theo phân tích của Financial Times đối với 60 trung tâm dữ liệu lớn nhất đang được Amazon, Microsoft, Google và Meta lên kế hoạch xây dựng tại Mỹ, khi đi vào vận hành đầy đủ, các cơ sở này có thể tạo ra 101,5 triệu tấn khí CO2 mỗi năm. Quy mô phát thải này tương đương 7% lượng phát thải của toàn ngành điện Mỹ năm 2025, hoặc bằng mức xả thải hàng năm của 27 nhà máy nhiệt điện than hay 24 triệu ô tô chạy xăng.

Ước tính từ tổ chức Grid Strategies chỉ ra rằng các trung tâm dữ liệu hiện là động lực lớn nhất thúc đẩy tăng trưởng nhu cầu năng lượng, chiếm khoảng 55% tổng dự báo phụ tải của các công ty điện lực trong 5 năm tới. Nhà khoa học khí hậu Zeke Hausfather cho biết các tác vụ AI agent chuyên sâu có thể ngốn lượng điện cao gấp 600 lần so với một lượt tìm kiếm thông thường.

Chính nhu cầu cấp điện liên tục 24/7 đã buộc các đơn vị điện lực phải quay lại với nhiên liệu hóa thạch. Thống kê cho thấy 3/4 số công ty điện lực cung ứng cho 60 dự án nói trên đang lên kế hoạch hoặc xây thêm nguồn điện khí, trong khi 1/3 đơn vị vận hành nhà máy nhiệt điện than quyết định hoãn lộ trình đóng cửa. Điển hình như Georgia Power đã đề xuất tăng thêm gần 9.885 MW công suất mới, đồng thời lùi thời hạn đóng các nhà máy điện than đến sau năm 2035.

Thách thức cam kết ESG và bài toán chi phí

Báo cáo phát triển bền vững gần nhất của các tập đoàn công nghệ hàng đầu cho thấy mức tăng phát thải đáng kể. Giai đoạn 2024-2025, lượng phát thải của Amazon tăng 16% (riêng mảng mua điện tăng 34%), Microsoft tăng 25% và Alphabet tăng 18%.

Mặc dù các doanh nghiệp liên tục chi hàng tỷ USD mua chứng chỉ năng lượng tái tạo nhằm bù trừ dấu chân carbon, khoảng cách giữa cam kết trên giấy tờ và thực tế vận hành lưới điện vẫn ngày một nới rộng.

Rào cản lớn nhất đối với các dự án điện sạch hiện nay nằm ở tiến độ đấu nối chậm chạp và hạ tầng truyền tải quá tải. Theo Rhodium Group, tình trạng ùn tắc lưới điện buộc các nhà máy khí và than hiện hữu phải hoạt động hết công suất. Thậm chí, nhiều trung tâm dữ liệu phải tự tìm giải pháp nguồn điện "phía sau công tơ" độc lập với lưới điện quốc gia, phần lớn dựa vào khí tự nhiên.

Ông Michael Greenstone, Giám đốc Viện Chính sách Năng lượng thuộc Đại học Chicago, nhận định, vấn đề với việc tự nguyện cắt giảm phát thải là những biện pháp này rất tốn kém và làm giảm lợi nhuận. Cuối cùng, áp lực từ thị trường vốn sẽ buộc các doanh nghiệp phải cắt giảm bớt các nỗ lực giảm thiểu carbon.

Khi chi phí duy trì năng lượng xanh quá đắt đỏ, bài toán cân đối giữa biên lợi nhuận kinh doanh và chỉ số ESG trở thành áp lực nặng nề cho các nhà điều hành.

Big Tech tăng tốc bù đắp phát thải từ AI (Ảnh: Getty).

"Con dao hai lưỡi" khi AI tiếp sức cho nhiên liệu hóa thạch

Tác động môi trường của AI không dừng lại ở lượng điện tiêu thụ tại chỗ mà còn mở rộng sang cách thức công nghệ này được ứng dụng trong nền kinh tế. Nghiên cứu công bố trên tạp chí Nature của hai chuyên gia Holly Alpine và Will Alpine chỉ ra rằng AI đang giúp các tập đoàn năng lượng truyền thống tối ưu hóa quy trình thăm dò và khai thác địa chất, gián tiếp bổ sung từ 470 triệu đến 1,8 tỷ tấn CO2 vào khí quyển mỗi năm.

Hãng tư vấn Wood Mackenzie ước tính công nghệ AI có thể giúp ngành dầu khí mở khóa thêm tới 1.000 tỷ thùng dầu từ các mỏ hiện hữu. Báo cáo từ Goldman Sachs cũng nhận định việc tích hợp AI trên diện rộng sẽ rút ngắn thời gian triển khai dự án, cắt giảm chi phí vốn và có thể kéo giảm giá dầu tới 11 USD/thùng. Điển hình, tập đoàn ExxonMobil xác nhận đã sử dụng mô hình thuật toán AI để xác định thành công 4 điểm khoan dầu tiềm năng tại Guyana mà các phương pháp truyền thống trước đó bỏ sót.

Dù nhiều ý kiến cho rằng AI mang lại tiềm năng tối ưu hóa các giải pháp lưới điện thông minh, việc công nghệ này vô tình hạ giá thành khai thác nhiên liệu hóa thạch lại kích thích nhu cầu tiêu thụ năng lượng truyền thống. Cuộc đua hạ tầng AI vì thế đang đặt các doanh nghiệp toàn cầu trước một bài toán nan giải khi vừa phải chạy đua nâng cao năng lực tính toán để giữ vững lợi thế cạnh tranh, vừa phải gánh khoản “hóa đơn carbon” ngày một đắt đỏ trên bảng cân đối ESG.