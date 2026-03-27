Agribank khẳng định bản lĩnh ngân hàng “trụ cột” qua các dự án trọng điểm quốc gia

Sự hiện diện của Agribank trong các dự án trọng điểm không phải là ngẫu nhiên, mà xuất phát từ ba giá trị cốt lõi: Tiềm lực tài chính vững mạnh, Trách nhiệm chính trị - xã hội và Khả năng quản trị rủi ro chuyên nghiệp.

Dấu ấn thương hiệu Agribank hiện hữu trong những đại dự án mang tầm vóc thế kỷ: Thủy điện Sơn La, Lai Châu; đường cao tốc Bắc - Nam; đường Vành đai 4 Vùng Thủ đô Hà Nội (Ảnh: Chủ đầu tư cung cấp).

Bản lĩnh trong điều hành và thực thi chính sách

Đến cuối năm 2025, tổng tài sản của Agribank đạt hơn 2,6 triệu tỷ đồng; nguồn vốn huy động đạt hơn 2,3 triệu tỷ đồng; dư nợ cho vay nền kinh tế đạt gần 2 triệu tỷ đồng.

Trong năm 2025, Agribank đã triển khai nhiều chương trình tín dụng ưu đãi với tổng quy mô gần 700.000 tỷ đồng, tập trung vào các lĩnh vực ưu tiên, trong đó có đầu tư xây dựng và phát triển hạ tầng, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và ổn định vĩ mô.

Dòng vốn của Agribank đã hiện diện tại các đại dự án năng lượng như Thủy điện Sơn La, Lai Châu, giúp giải quyết bài toán an ninh năng lượng cho công nghiệp hóa…

Giai đoạn 2021-2026, Agribank tiếp tục bứt phá khi tham gia tài trợ cho các dự án hạ tầng giao thông quy mô lớn. Đặc biệt là hệ thống đường cao tốc Bắc - Nam phía Đông, các dự án sân bay quốc tế và cảng biển nước sâu.

Dấu ấn trên các công trình huyết mạch giao thông và "xương sống" hạ tầng

Agribank triển khai Chương trình tín dụng ưu đãi dành cho khách hàng doanh nghiệp đầu tư hạ tầng điện, giao thông, công nghệ chiến lược với tổng quy mô lên tới 60.000 tỷ đồng.

Thời gian hưởng ưu đãi lãi suất tối đa 24 tháng kể từ ngày giải ngân, trong thời gian ưu đãi, lãi suất cho vay giảm đến 1,5%/năm so với lãi suất bình quân cùng kỳ hạn.

Bên cạnh đó, Agribank đóng vai trò chủ chốt trong việc thu xếp vốn cho các dự án giao thông trọng điểm quốc gia, nổi bật là dự án Đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội.

Công ty cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp (ABIC) - Công ty con của Agribank - cũng tham gia bảo hiểm cho dự án góp phần quan trọng trong quản trị rủi ro, bảo đảm an toàn vốn vay và củng cố niềm tin cho chủ đầu tư trong quá trình triển khai dự án.

Agribank cùng các ngân hàng thương mại MB, BIDV, MBV và Công ty Cổ phần đường cao tốc Vành đai 4 Hà Nội ký kết Hợp đồng tín dụng tài trợ vốn đối với Dự án Đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội (Ảnh: Agribank).

Trong lĩnh vực phát triển hệ thống đường cao tốc, Agribank là một trong những nhà tài trợ vốn lớn nhất cho các dự án cao tốc Bắc - Nam, các tuyến đường vành đai và cầu cảng.

Ngày 25/11/2025, Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC), Vietcombank và Agribank ký kết Hợp đồng cấp tín dụng cho Dự án mở rộng đoạn cao tốc TPHCM - Long Thành.

Song song với hạ tầng giao thông, Agribank tiếp tục dẫn vốn cho các dự án hạ tầng công nghiệp then chốt như hàng không và cảng biển như dự án mở rộng nhà ga sân bay quốc tế, hệ thống cảng nước sâu (như Lạch Huyện, Cái Mép - Thị Vải).

Ngày 12/1, Agribank ký kết hợp đồng cấp tín dụng cho Dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Sân bay Tiên Lãng - Khu B tại Hải Phòng.

Agribank Chi nhánh Đông Hải Phòng, Agribank Chi nhánh Mê Linh và Công ty Cổ phần phát triển Khu vực công nghiệp C.E.O ký kết hợp đồng cấp tín dụng đối với Dự án Khu công nghiệp Sân bay Tiên Lãng - khu B tại TP Hải Phòng (Ảnh: Agribank).

Hợp vốn đồng hành phát triển các dự án xanh

Giai đoạn 2020-2026, bám sát định hướng của Ngân hàng Nhà nước về phát triển ngân hàng xanh, Agribank đã chuyển dịch mạnh mẽ cơ cấu tín dụng vào các dự án trọng điểm có hàm lượng công nghệ cao và bảo vệ môi trường.

Agribank cấp tín dụng xanh cho dự án điện gió tại miền Trung, điện mặt trời tại Tây Nguyên. Đến cuối năm 2025, dư nợ tín dụng xanh toàn hệ thống ngân hàng đạt khoảng 750.000 tỷ đồng.

Bước sang năm 2026, Agribank tiếp tục đẩy mạnh tín dụng xanh, tập trung vào các động lực tăng trưởng mới và các dự án thân thiện với môi trường.

Ngày 16/1 tại trụ sở Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Vietcombank (ngân hàng đầu mối thu xếp vốn), Agribank, BIDV, Vietinbank và EVN đã ký kết Hợp đồng cho vay Dự án thành phần 1 - Nhà máy điện thuộc Dự án Nhà máy Nhiệt điện LNG Quảng Trạch II với tổng số tiền 29.568 tỷ đồng.

Đại diện các bên ký kết Hợp đồng cho vay Dự án thành phần 1 - Nhà máy điện thuộc Dự án Nhà máy nhiệt điện LNG Quảng Trạch II (Ảnh: Agribank).

Ngày 19/3, tại TP Đà Nẵng, Agribank và Tập đoàn Amaccao hợp tác ký kết hợp đồng cấp tín dụng 1.500 tỷ đồng để triển khai dự án Nhà máy đốt chất thải rắn phát điện tại Khánh Sơn. Dự án có tổng mức đầu tư 3.000 tỷ đồng, được triển khai tại Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Khánh Sơn với quy mô gần 9,4ha.

Agribank chi nhánh Bắc Yên Bái và Agribank chi nhánh Nam Đà Nẵng ký kết hợp đồng tín dụng với Tập đoàn Amaccao để triển khai dự án điện rác Đà Nẵng (Ảnh: Agribank).

Khơi thông nguồn lực cho công nghiệp và nông nghiệp công nghệ cao

Ngoài các lĩnh vực kể trên, Agribank đang tích cực tài trợ vốn cho các tập đoàn lớn và chuỗi liên kết tại Đồng bằng Sông Cửu Long, tập trung vào lúa gạo, cà phê và thủy sản, từ khâu sản xuất, chế biến đến xuất khẩu.

Ngân hàng cấp vốn xanh cho Đề án “Phát triển bền vững 1 triệu hecta lúa chuyên canh chất lượng cao phát thải thấp vùng Đồng bằng Sông Cửu Long”.

Agribank là ngân hàng chủ lực cung ứng vốn cho Đề án “Phát triển 1 triệu héc-ta lúa chuyên canh chất lượng cao phát thải thấp (Ảnh: Agribank).

Agribank triển khai Chương trình cho vay liên kết sản xuất, chế biến và tiêu thụ lúa gạo chất lượng cao, phát thải thấp tại vùng Đồng bằng Sông Cửu Long với quy mô lên đến 30.000 tỷ đồng. Tại các xã có quy hoạch vùng chuyên canh 1 triệu ha lúa, đến hết tháng 1, Agribank đã cấp tín dụng đối với 20.145 khách hàng phục vụ sản xuất, kinh doanh lúa gạo với tổng dư nợ là 17.778 tỷ đồng.

Kỳ vọng bứt phá từ dấu mốc 38 năm

Agribank còn liên tục thiết kế các chương trình tín dụng ưu đãi quy mô lớn dành riêng cho doanh nghiệp, hợp tác xã ứng dụng mô hình kinh tế tuần hoàn, giảm phát thải.

Trong bối cảnh chuỗi cung ứng toàn cầu liên tục biến động, quản trị dòng tiền và chi phí vốn trở thành yếu tố then chốt đối với doanh nghiệp.

Nhằm đáp ứng yêu cầu đó, Agribank triển khai sản phẩm UPAS L/C với tính năng doanh nghiệp được hưởng kỳ hạn trả chậm trong khi bên bán hàng vẫn được nhận tiền ngay và Chương trình ưu đãi lãi suất UPAS L/C năm 2026.

Theo đó, lãi suất ưu đãi thấp hơn mức lãi suất UPAS L/C thông thường lên đến 1,5%/năm, lãi suất cạnh tranh so với sàn lãi suất cho vay thông thường; thời gian cấp tín dụng tối đa 12 tháng; áp dụng với các giao dịch UPAS L/C được phát hành từ ngày 1/1 đến hết ngày 31/12.

Hành trình 38 năm của Agribank là minh chứng sống động cho tinh thần đồng hành cùng đất nước. Từ những mảnh ruộng cho đến những công trường kỳ vĩ, dấu ấn Agribank luôn đậm nét, khẳng định bản lĩnh của một định chế tài chính quốc gia hàng đầu trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.