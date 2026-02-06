Agribank bất ngờ tăng mạnh lãi suất, dẫn đầu nhóm Big 4 ngân hàng

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) mới đây đã điều chỉnh tăng mạnh biểu lãi suất huy động, áp dụng cho hầu hết các kỳ hạn từ 1 đến 24 tháng. Theo biểu lãi suất tiền gửi trực tuyến mới cập nhật, lãi suất kỳ hạn 1-2 tháng tăng thêm 0,2% lên mức 3,2%/năm. Các kỳ hạn 3-5 tháng cũng được điều chỉnh tăng 0,2% lên 3,7%/năm.

Mức tăng đáng chú ý nhất tập trung ở các kỳ hạn trung và dài. Cụ thể, lãi suất tiền gửi kỳ hạn 6-9 tháng được nâng thêm tới 0,7%, lên 5,7%/năm. Tương tự, các kỳ hạn từ 12-24 tháng cũng tăng mạnh 0,7%, đưa lãi suất huy động của Agribank lần đầu chạm mốc 6%/năm sau hơn 2 năm.

Vốn là ngân hàng niêm yết lãi suất tiết kiệm cao hơn so với 3 nhà băng còn lại trong nhóm Big4 (4 ngân hàng lớn có vốn Nhà nước), động thái tăng lãi suất lần này của Agribank tiếp tục nới rộng khoảng cách về lãi suất huy động so với Vietcombank, VietinBank và BIDV.

Biểu lãi suất tiết kiệm trực tuyến do BIDV và VietinBank niêm yết đang ở cùng một mặt bằng, không có sự chênh lệch giữa hai ngân hàng. Cụ thể, khách gửi tiết kiệm kỳ hạn 1-2 tháng lãi suất ở mức 3%/năm; kỳ hạn 3-5 tháng 3,4%/năm; kỳ hạn 6-11 tháng 4,5%/năm; kỳ hạn 12 tháng 5,2%/năm; và cao nhất là 5,3%/năm áp dụng cho các kỳ hạn từ 13-36 tháng.

Trong khi đó, Vietcombank tiếp tục duy trì mức lãi suất huy động thấp hơn trong nhóm Big4. Ngân hàng này niêm yết lãi suất kỳ hạn 1-2 tháng ở mức 2,1%/năm; kỳ hạn 3-5 tháng 2,4%/năm; kỳ hạn 6-11 tháng 3,5%/năm; và kỳ hạn 12-24 tháng 5,2%/năm.

Khách nộp tiền tại ngân hàng (Ảnh: Tiến Tuấn).

Ở nhóm nhà băng tư nhân, biểu lãi suất huy động trực tuyến ngày 6/2 cho thấy mặt bằng lãi suất trên thị trường đang phân hóa khá rõ giữa các nhóm ngân hàng, đặc biệt ở các kỳ hạn trung và dài.

Ở nhóm kỳ hạn ngắn 1-3 tháng, lãi suất phổ biến dao động trong khoảng 4-4,75%/năm. Một số ngân hàng đẩy lãi suất lên mức cao hơn mặt bằng chung như Bac A Bank (4,55%), BaoVietBank, BVBank, OCB, TPBank, VPBank (4,75%). SCB duy trì mức lãi suất rất thấp, chỉ 1,6-1,9%/năm, tạo khoảng cách lớn so với phần còn lại của thị trường.

Tại kỳ hạn trung bình 6-9 tháng, cạnh tranh lãi suất trở nên gay gắt hơn. Nhiều ngân hàng niêm yết lãi suất từ 6-6,5%/năm, thậm chí vượt mốc 7%/năm. PGBank nổi bật với mức 7,1%/năm cho cả kỳ hạn 6 và 9 tháng; MBV, ABBank, Vikki Bank, LPBank cũng thuộc nhóm có lãi suất cao, quanh 6,3-6,5%/năm. Trong khi đó, một số ngân hàng lớn và trung bình như ACB, MB, MSB, TPBank vẫn giữ lãi suất dưới 5,5%/năm ở các kỳ hạn này.

Ở kỳ hạn dài từ 12-18 tháng, lãi suất huy động tiếp tục được đẩy lên mức cao nhằm thu hút dòng tiền dài hạn. Nhiều ngân hàng đã niêm yết lãi suất 6,5-7,2%/năm, trong đó MBV và PGBank dẫn đầu với mức 7,2%/năm cho kỳ hạn 12 tháng. Techcombank, Bac A Bank, OCB, BVBank cũng nằm trong nhóm trả lãi cao, quanh 6,8-6,95%/năm.

Ngược lại, các ngân hàng như Sacombank, ACB, MB hay TPBank duy trì mức lãi suất thấp hơn, chủ yếu quanh 5,5-5,7%/năm.