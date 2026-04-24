ACB xây dựng giải pháp tổng thể giúp hộ kinh doanh tăng trưởng

Cơ hội từ bước chuyển đổi bắt buộc

Hộ kinh doanh đang bước những ngày đầu tiên của lộ trình chuẩn hóa theo yêu cầu của cơ quan thuế, với trọng tâm là minh bạch hóa dòng tiền và hoạt động kê khai.

Việc cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng, ví điện tử và thực hiện nghĩa vụ thuế theo mức doanh thu, như quy định tại Thông tư 18 của Bộ Tài chính, nhằm giúp cơ quan quản lý ghi nhận đúng thực chất hoạt động kinh doanh và tiến tới quản lý thống nhất, hiện đại hơn đối với khu vực hộ kinh doanh.

Khi các yêu cầu chuẩn hóa vận hành ngày càng cụ thể và chặt chẽ, nhiều hộ kinh doanh bắt đầu nhận ra đây không chỉ là bài toán tuân thủ, mà là thời điểm cần thiết để nhìn lại toàn bộ cách mình đang kinh doanh.

ACB đồng hành cùng hộ kinh doanh chuyển đổi với gói siêu ưu đãi lên đến 30 triệu đồng cùng nhiều quyền lợi khác.

Thực tế, suốt nhiều năm, phần lớn hộ kinh doanh vẫn vận hành theo phương thức thủ công, ghi chép bằng sổ tay, dòng tiền phân tán, tài khoản cá nhân và tài khoản kinh doanh chưa được tách bạch rõ ràng.

Cách làm này có thể phù hợp ở giai đoạn khởi đầu, nhưng dần bộc lộ hạn chế khi quy mô mở rộng và môi trường kinh doanh đòi hỏi minh bạch, chuẩn hóa hơn.

Chính vì vậy, thay vì chỉ coi chuyển đổi là bước “làm cho đúng” để đáp ứng quy định, không ít hộ kinh doanh xem đây là dịp để sắp xếp lại toàn bộ cách vận hành.

Khi dòng tiền được ghi nhận đầy đủ, doanh thu - chi phí được kiểm soát minh bạch, chủ kinh doanh lần đầu có trong tay dữ liệu đủ rõ để ra quyết định, giảm sự phụ thuộc vào cảm tính và kinh nghiệm cá nhân.

Chuẩn hóa, từ chỗ là áp lực, dần trở thành nền tảng cho việc quản trị bài bản và mở rộng quy mô.

Từ góc độ này, chuẩn hóa vận hành không còn là câu chuyện nội bộ của từng hộ kinh doanh, mà đòi hỏi những giải pháp đồng hành đủ toàn diện. Bởi nếu chỉ hỗ trợ thủ tục hay công cụ rời rạc, hộ kinh doanh vẫn khó chuyển hóa việc “làm đúng” thành “làm lớn”.

Trong cách tiếp cận đó, ACB triển khai gói giải pháp tổng thể trị giá đến 30 triệu đồng cho hộ kinh doanh, là một trong những chương trình ưu đãi tạo tác động toàn diện, xoay quanh ba trụ cột, gồm chuẩn hóa vận hành, nâng cao năng lực bán hàng và mở rộng thị trường.

Gói ưu đãi không chỉ giúp “làm đúng” mà còn “làm lớn”

Theo ông Từ Tiến Phát - Tổng giám đốc ACB, cách tiếp cận của ngân hàng không dừng lại ở việc cung cấp sản phẩm, mà hướng đến việc xây dựng một nền tảng đủ tốt để hộ kinh doanh có thể phát triển dài hạn.

“Nếu chỉ dừng ở việc hỗ trợ tuân thủ, chúng ta mới giải được một nửa bài toán. Nửa còn lại là giúp hộ kinh doanh tăng trưởng. Nếu được trang bị đúng công cụ và nền tảng, đây chính là cơ hội để hộ kinh doanh bứt phá. Gói ưu đãi này vì thế không chỉ giúp khách hàng vận hành tốt hơn, mà còn tạo điều kiện để họ tiếp cận thị trường, mở rộng quy mô và phát triển bền vững”, ông Từ Tiến Phát chia sẻ.

Cụ thể, gói ưu đãi của ACB được cấu trúc thành bốn gói cụ thể, phù hợp với từng nhu cầu trong hành trình chuyển đổi của hộ kinh doanh.

Gói giải pháp tài chính trị giá 10 triệu đồng: ACB phối hợp cùng FinOne hỗ trợ hộ kinh doanh chuẩn hóa nền tảng vận hành ngay từ những khâu cơ bản nhất.

Thông qua việc miễn phí thiết bị chấp nhận thanh toán bao gồm POS, QR và các thiết bị liên quan, chữ ký số và 1.000 hóa đơn điện tử, hộ kinh doanh có thể đưa hoạt động thu - chi và ghi nhận doanh thu vào một hệ thống tập trung, rõ ràng hơn.

Gói đào tạo năng lực phát triển thị trường và chuyển đổi số trị giá 20 triệu đồng tập trung vào các kỹ năng phát triển kinh doanh trên nền tảng số như bán hàng trên TikTok, livestream, quảng cáo số và ứng dụng AI.

Đi cùng với đó là nội dung đào tạo thuế chuyên sâu, hỗ trợ hộ kinh doanh vận hành bài bản và đúng quy định trong môi trường kinh doanh ngày càng minh bạch.

Gói đồng hành cùng ACB phát triển thương hiệu: Giúp hộ kinh doanh có cơ hội quảng bá thương hiệu trên hệ sinh thái ACB Rewards, qua đó kết nối và tiếp cận hơn 9 triệu khách hàng của ACB, thay vì chỉ phụ thuộc vào khách quen hoặc khu vực kinh doanh truyền thống.

Gói ưu đãi lãi vay giảm 1%, hạn mức 5.000 tỷ đồng: giảm 1% lãi suất vay với tổng hạn mức lên đến 5.000 tỷ đồng, giúp hộ kinh doanh chủ động bổ sung hàng hóa, đầu tư vào kênh bán hàng và mở rộng hoạt động theo nhu cầu thực tế.

Trong bối cảnh chuẩn hóa vận hành không còn là lựa chọn, khoảng cách giữa những hộ kinh doanh chỉ “làm cho đúng” và những hộ kinh doanh biết tận dụng để “làm lớn” đang ngày càng rõ rệt.

Khi chi phí chuyển đổi được kiểm soát tốt, dòng tiền được chuẩn hóa và năng lực tiếp cận khách hàng được mở rộng, chuyển đổi không còn là gánh nặng mà trở thành đòn bẩy tăng trưởng cùng hộ kinh doanh sẵn sàng nắm bắt cơ hội.

Khách hàng quan tâm và tìm hiểu về các chương trình ưu đãi dành cho hộ kinh doanh có thể liên hệ Contact Center 247 theo hotline (028) 38 247 247 hoặc liên hệ chi nhánh, phòng giao dịch gần nhất để được tư vấn, hỗ trợ